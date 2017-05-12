Утяшева запускает Bolero

Ляйсан Утяшева не теряет время зря. Спортсменка готовится представить новое танцевальное шоу. И уже представила тизер. Новый проект гимнастки называется Bolero by Liasan Utiasheva.

Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) Май 11 2017 в 12:07 PDT

С датой премьеры еще не определились, Ляйсан же обещает нечто необычное и весьма впечатляющее.

«Месяцы подготовки, и мы, наконец, готовы представить вам тизер нашего нового танцевального шоу Bolero by Liasan Utiasheva! Совсем скоро мы приоткроем завесу тайны и покажем кусочек нашего шоу, а затем отправимся в мировой тур! Ставится хореография, пишется оригинальная музыка и нереальные спецэффекты, шьются костюмы и репетируются номера. Мы создаем то шоу, на которое хотели бы прийти сами, как зрители. Спасибо всем людям, кто в нас поверил! Все только начинается», - пишет гимнастка.

«Мы делаем нечто очень интересное, творческим коллективом, дышащим в одну сторону! Это будет совершенно иное БОЛЕРО, уверен - понравится», - написал хореограф шоу Игорь Рудник.

Примет ли участие в проекте супруг Утяшевой, шоумен Павел Воля, пока не уточняется. Напомним, в прошлом году Ляйсан с мужем запустила спортивный проект «Сила воли».