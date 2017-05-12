 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Утяшева запускает Bolero


0 0

Ляйсан Утяшева не теряет время зря. Спортсменка готовится представить новое танцевальное шоу. И уже представила тизер. Новый проект гимнастки называется Bolero by Liasan Utiasheva.

С датой премьеры еще не определились, Ляйсан же обещает нечто необычное и весьма впечатляющее.

«Месяцы подготовки, и мы, наконец, готовы представить вам тизер нашего нового танцевального шоу Bolero by Liasan Utiasheva! Совсем скоро мы приоткроем завесу тайны и покажем кусочек нашего шоу, а затем отправимся в мировой тур! Ставится хореография, пишется оригинальная музыка и нереальные спецэффекты, шьются костюмы и репетируются номера. Мы создаем то шоу, на которое хотели бы прийти сами, как зрители. Спасибо всем людям, кто в нас поверил! Все только начинается», - пишет гимнастка.

«Мы делаем нечто очень интересное, творческим коллективом, дышащим в одну сторону! Это будет совершенно иное БОЛЕРО, уверен - понравится», - написал хореограф шоу Игорь Рудник.

Примет ли участие в проекте супруг Утяшевой, шоумен Павел Воля, пока не уточняется. Напомним, в прошлом году Ляйсан с мужем запустила спортивный проект «Сила воли».



0 Не нравится 0 Нравится 12.05.2017 Теги: ляйсан утяшева

Читайте также

 

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору