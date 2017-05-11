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Президент Франции просит не фантазировать о его браке


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Франция чествует нового президента. Но без сплетен и пересудов никуда. Эммануэля Макрона (Emmanuel Macron), бывшего финансиста, некоторые обозреватели считают не просто многообещающим политиком, но чуть ли не идеальным мужчиной: умен, красив, артистичен и аристократичен. Другие же внимательно изучают брак политика - новая первая леди Франции старше супруга почти на 25 лет.

Макрон женат на бывшей учительнице французского языка Бриджит Тронье. Консервативно настроенная публика подозревает, что брак политика - чистой воды мезальянс. Есть даже версия о том, что у нового президента нетрадиционная сексуальная ориентация.

Пришлось политику объясниться. «Если бы это я был на 20 лет старше жены, никому и в голову бы не пришло задаваться вопросом, подходим ли мы друг другу. Все эти сплетни только из-за того, что старше в нашей паре именно Бриджит. Только из-за этого все говорят, что наши отношения не могут быть настоящими и крепкими. На самом деле это огромная проблема — то, как общество оценивает женщину и какое место ей отводит», — отметил Макрон в одном из недавних интервью.

Глава Франции убедительно просит не фантазировать по поводу его супружеской жизни. «Это люди потеряли чувство реальности, раз не верят в мой брак и приписывают мне какую-то параллельную жизнь, плюс у них явно проблемы с толерантностью».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 3 Нравится 11.05.2017 Теги: Эммануэль Макрон

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