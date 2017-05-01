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Нетребко рассказала о «страшном брачном контракте»


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Два года назад они с шумом отпраздновали свадьбу в Вене. Сегодня Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов живут практически в полной гармонии и не нарадуются друг на друга. Что, впрочем, не помешало паре заключить перед бракосочетанием брачный контракт. И как уточняет Анна, контракт совершенно невыгодный для ее супруга.

Анна и Юсиф наслаждаются всеми прелестями семейной жизни. Они вместе растят сына Нетребко, нередко вместе выступают. Артисты живут в Вене, где находится квартира Нетребко, и как рассказал Эйвазов, в свое время он решил переехать к любимой из Милана, а перед свадьбой понял, что им стоит подписать контракт.

«Начались вот эти разговоры, что, мол, у Ани есть собственность, а у тебя нет. Так что я настоял на том, чтобы этот брачный контракт был подписан, и все сразу успокоились», — рассказал певец журналу OK!.

Юсиф заметил, что условия документа довольно суровые: «Страшнейший просто контракт». «Совсем не в его пользу, бедный Юсиф. Такой брутальный контракт, венский такой, австрийский контракт, все права у женщины», — добавляет Нетребко.

Впрочем, Эйвазов смотрит в будущее с оптимизмом. «Рассчитываем жить долго и счастливо и думаем, что этот брачный контракт никогда нам не понадобится», — подчеркивает артист.

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2 Не нравится 7 Нравится 01.05.2017 Теги: Анна Нетребко

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