Наргиз Закирова показала настоящую любовь

Любовь - прекрасное чувство. Но порой она может быть безжалостной. И безнадежной. Наргиз Закирова и Максим Фадеев представили видео на композицию «Я буду всегда с тобой». Это история любви, у которой не будет продолжения. Никогда.

В основе сюжета клипа - история участницы шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецовой. Николь также сыграла главную женскую роль, а пару на съемочной площадке ей составил Филипп Кортес.

«Людям, рождённым с каким-либо даром, всегда приходится за это расплачиваться, — объясняют создатели ролика. — Касается это и музыкального таланта, и художественных способностей, и тем более дара ясновидения... Так случилось и в жизни одной девушки, обладающей экстрасенсорными способностями. Предсказывая будущее людей, она и предположить не могла, что одно из подобных видений будет про её любимого человека. Девушка увидела скорую смерть своего возлюбленного».

Фадеев настоятельно рекомендует смотреть клип. «Признаюсь честно, после просмотра видео у меня был ком в горле. Советую посмотреть и задуматься... О бесценности жизни и силе настоящей любви».

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