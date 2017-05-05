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Бородина отмечает 13-летие «Дома-2»


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Реалити-шоу «Дом-2» на сегодняшний день является самым продолжительным проектом и одним из самых популярных на российском ТВ. А его бессменная ведущая Ксения Бородина - звезда соцсетей и законодательница мод. Сегодня проекту исполняется 13 лет, и Ксения решила вспомнить, как все начиналось.

 

Публикация от borodylia (@borodylia)

 

Бородина опубликовала в Insta совместный снимок с Ксенией Собчак, сделанный в дни запуска шоу. «Сегодня 13 лет реалити-шоу "Дом-2". 13 лет назад, 5 мая 2004, я стала ведущей на канале ТНТ, и это полностью изменило мою жизнь. Хочу выразить огромную благодарность Алексею Николаевичу Михайловскому, Расторгуеву Александру и каналу ТНТ. Вы поверили в меня и дали мне такую путёвку в жизнь, спасибо большое вам! Всех сотрудников "Дома-2" обнимаю крепко. Ежедневно вы проделываете титаническую работу, чтобы корабль плыл уже 13 лет», — написала звезда.

Подписчики Ксении поздравили ее и съемочную группу и отметили, что за эти годы Бородина «выросла на глазах из простушки в красавицу-телезвезду». Не обошлось и без язвительных замечаний вроде «Интересно, не надоело быть ведущей... 13 лет это сватовство, дружба, любовь и ссоры...»

Ранее мы писали: 

Бородина против Шурыгиной. Ведущая не одобряет подобный пиар.

Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.

Бородина похвасталась хорошей формой. Ведущая восстановила фигуру после родов. 



0 Не нравится 0 Нравится 05.05.2017 Теги: Ксения Бородина

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