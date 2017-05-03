Собчак: «Открытое общество и капитализм всегда выигрывают»

Ксения Собчак наслаждается майскими каникулами. И на этот раз звезда отправилась в путешествие по Азии. На выходных Ксения с мужем Максимом Виторганом побывала в Китае, а теперь наслаждается путешествием по Японии.

На днях Собчак поделилась впечатлениями о Поднебесной. Как призналась знаменитость, Китай произвел на нее сильное впечатление. «Пекин - понравился, но страшно. Древняя пассионарная культура, которая нас просто поглотит и не подавится. Второй раз в Пекин без причины или работы я вряд ли поеду, то есть это не город, куда хочется возвращаться вновь и вновь».

А от Японии Ксения в восторге: «Япония, особенно после Китая, это прям счастье. Другой путь, совсем другая культура. Приветливые, стильные, спокойные люди. Свобода и ощущение Нью-Йорка вокруг. Открытое общество и капитализм всегда выигрывают. И Япония не исключение. В Токио нет каких-то ярко выраженных достопримечательностей древности, ну может, парочка, зато гулять по городу можно бесконечно».

Сегодня звезда отправилась покорять гору Фудзи и по такому случаю поделилась притчей: «"Чтобы долететь до вершины горы, надо не скорость умножать на время, а упорство на призвание", – говорила улитка, ползущая на вершину Фудзиямы. "Вот доползешь ты до вершины Фудзиямы, а что дальше?" – спросили у улитки. "Я ползу не вверх, а в себя, а я бесконечна", – ответила улитка».

«Япония это прекрасное место. Хочу ее еще и еще», — добавила Собчак.

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