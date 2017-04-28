Полина Гагарина родила

Только на днях она решила официально объявить о беременности. Но это не единственный сюрприз от Полины Гагариной. По данным СМИ, артистка уже родила второго наследника.

Об интересном положении Гагарина сообщила 26 апреля, опубликовав в социальных сетях эффектный снимок. По информации «7 дней», в тот же день Полина стала мамой. Роды проходили в одной из московских клиник, и хотя Гагарина не торопится выходить на связь с прессой, известно, что мама и новорожденный в полном порядке. Правда, пол и имя ребенка узнать пока не удалось.

Напомним, Полина воспитывает десятилетнего сына Андрея, рожденного в браке с актером Петром Кисловым. Ранее певица говорила, что хотела бы дочку. «Нам с Димой очень этого хочется. Правда! Я мечтаю о девочке, и Дима тоже. Мальчик у нас уже есть, теперь все-таки хочется лапочку-дочку. Сын рано или поздно повзрослеет и скажет "Мама, у меня своя семья, пока!" А девочка останется с нами…» По мнению Полины, Исхаков станет замечательным отцом.

О беременности артистки стало известно в декабре, но Гагарина предпочитала воздерживаться от комментариев до последнего.

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Полина Гагарина мечтает о дочке. Звезда воспитывает сына.

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