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Новый фурор Дженнифер Лопес


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Она умеет поразить публику. И что немаловажно, этот процесс латиноамериканской диве Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) очень нравится. Накануне звезда появилась на церемонии вручения музыкальной премии Billboard Latin Music Awards в невероятном туалете.

47-летняя Джен никогда не стеснялась показывать тело. И вчера она еще раз доказала - ближе к пятидесяти годам можно при желании сохранить отличную форму. Лопес появилась в смелом ажурном черном туалете из коллекции Julien Mcdonald. Модные критики в диком восторге.

 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Но одним, пусть и потрясающим, нарядом Лопес не ограничилась. Вчера она представила свою новую песню Mírate.

Кстати, ранее звезда не раз говорила, что давно не обращает внимания на разговоры об увядании женщин после сорока лет. «Знаете, когда вы начинаете, вы думаете, «через некоторое время я закончу» или «в таком-то возрасте это не будет иметь ко мне никакого отношения». Но сейчас я думаю иначе. Я стала лучше с годами. У меня больше опыта. И у меня есть что дать публике», — говорила Лопес в одном из интервью.

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0 Не нравится 1 Нравится 28.04.2017 Теги: Дженнифер Лопес

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