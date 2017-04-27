Пэрис Джексон предстала в образе Монро

Единственная дочь поп-короля Майкла Джексона (Michael Jackson) Пэрис (Paris) делает успехи. Снимок девушки в образе легендарной Мэрилин Монро украсил страницы майского номера Vanity Fair. И нельзя не отметить, что выглядит девушка очень эффектно.

















На протяжении нескольких лет Пэрис боролась с депрессией и зависимостями. А с прошлого года взяла себя в руки и решила заняться карьерой. 19-летняя девушка снялась для рекламной фотосессии Chanel и сейчас занята развитием своей модельной и актерской карьеры.

Как рассказала мисс Джексон, в свое время она мечтала стать астронавтом, ветеринаром и медсестрой. Но в конце концов решила покорить шоу-бизнес. «Полагаю, я остановилась на этом, поскольку хочу изменить ситуацию», — рассуждает девушка, намекая на трагическую гибель своего знаменитого отца. При этом Пэрис уверена, что личностный рост очень важен. «Я думаю, следует показать молодежи, что не стоит сравнивать чужие успехи со своими».

Сейчас девушка работает над кинопроектом вместе с Милли Бобби Браун (Millie Bobby Brown) и Амандой Сейфрид (Amanda Seyfried). Название картины пока неизвестно, какую роль исполнит Пэрис - не сообщается.

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