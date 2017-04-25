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Дуэйн «Скала» Джонсон создал коллекцию спортивной одежды


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Дуэйн «Скала» Джонсон известен как прекрасный спортсмен, талантливый актер, сексуальный мужчина и отчаянный трудоголик. Он начинает тренировки в 5 часов утра, его график расписан буквально по минутам. Но ничто звездное Дуэйну не чуждо. Подобно коллегам «Скала» решил попробовать себя в качестве дизайнера спортивной одежды.

Совместно с Under Armour Джонсон представляет коллекцию для мужчин и женщин UA SuperVent Project Rock Training и Project Rock Delta.

«Больше года я совместно с партнерами из Under Armour усиленно работал над тем, чтобы разработать и создать лучшую экипировку для функциональных тренировок. Я испытывал на себе буквально каждую вещь из новой коллекции до тех пор, пока не оставался доволен ее качеством, — говорит знаменитость. — В нашей новой коллекции Project Rock вы почувствуете себя более амбициозными, энергичными, сильными и мотивированными на достижение ваших целей, чем когда-либо, и, самое главное, будете получать удовольствие от процесса».

Как уточняется, в коллекцию вошла особая модель кроссовок Project Rock Delta. Обувь обеспечивает усиленную поддержку голеностопного сустава для повышенной стабильности при сильных сгибах стопы.



0 Не нравится 0 Нравится 25.04.2017 Теги: Дуэйн Джонсон

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