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Джулия Робертс - самая красивая. Опять


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Относительно недавно считалось, что после 40 лет женщина становится «невидимкой». Забудьте. Все это предрассудки. Можно и ближе к 50 годам получить титул первой красавицы. Особенно если ты - Джулия Робертс (Julia Roberts).

Звезда фильма «Красотка» названа самой красивой женщиной 2017 года по версии журнала People. Звание Джулия получает в пятый раз, и, по словам актрисы, она весьма польщена. При этом 49-летняя Робертс полагает, что лучшее - впереди.

«Думаю, я сейчас достигла своего пика», — шутит актриса.

Как уточняется, свой первый титул самой красивой звезда получила в 1991 году, в возрасте 23 лет. Через год после выхода фильма «Красотка». «Мне нередко говорили: "О, должно быть, "Красотка" сильно изменила твою жизнь!". И долгое время мне казалось это шуткой, поскольку в то время, как картина вышла в прокат, я находилась в одном из маленьких городков на съемках, и в этом городке показывали первую часть "Звездных войн"», — рассказывает актриса.

Помимо Робертс в список красавиц People в этом году вошли Кэрри Андервуд (Carrie Underwood), Виола Дэвис (Viola Davis), Эмма Уотсон (Emma Watson), Тараджи П. Хенсон (Taraji P. Henson).

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0 Не нравится 2 Нравится 20.04.2017 Теги: Джулия Робертс

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