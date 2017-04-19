Жасмин верит в мужа

Певица Жасмин сейчас живет на две страны. Она регулярно выступает на масштабных концертах в Москве и как минимум несколько раз в месяц наведывается в Кишинев, где находятся ее супруг и дети. Расследование по делу мужа звезды Илана Шора продолжается, и пока бизнесмен не может выехать за пределы столицы Молдовы. Но Жасмин верит в супруга.

Публикация от ЖАСМИН (@jasminfans) Апр 14 2017 в 6:07 PDT

Жизнь на чемоданах - не слишком приятная для матери троих детей. Но Жасмин справляется.

«Большую часть времени я вместе с младшими детьми провожу в Кишиневе с Иланом. Улетаю только по делам. Мне кажется, быть рядом, быть одним целым и есть лучшая поддержка! Если я в отъезде и возникает необходимость что-то сказать или передать мужу, связываемся через адвоката. Был период, когда у меня случилось много съемок подряд, пришлось оставить семью больше чем на месяц. Илан скучал, просил приехать… И я летала 5–6 раз за это время к нему и детям», — рассказала певица Starhit.

Самому Илану сейчас непросто, но он отлично держится. «Илан сильный, мудрый, он оптимист и борец по жизни, не может позволить себе такую роскошь, как впасть в депрессию, уныние или опустить руки. Ведь миллионы людей верят в его невиновность. Это не говорит о том, что сложившаяся ситуация дается мужу легко. Он уверен в своей правде и знает, что она будет доказана», - подчеркивает исполнительница.

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