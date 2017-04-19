Хилькевич готовится к пополнению

Анну Хилькевич можно поздравить. Популярная актриса готовится к расширению семьи. На днях девушка официально подтвердила информацию о беременности.

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Хилькевич опубликовала в Insta снимок, на котором заметны изменения в линии талии актрисы. «Долго не хотела говорить, но я немного набрала... И точно не в щеках», — написала Анна. Подробности артистка предпочла не уточнять. Предположительно, ребенок появится на свет летом.

Поклонники поспешили поздравить звезду и пожелать ей легких родов и здорового малыша. Правда, некоторые предположили, что актриса шутит, поскольку на недавних фотографиях особых изменений в фигуре Анны заметно не было.

Сейчас Анна и ее супруг, бизнесмен Артур Волков, растят двухлетнюю дочь Арианну. После рождения первенца актриса признавалась, что всерьез опасалась за свою фигуру. Однако прийти в форму после родов Анне удалось достаточно быстро. «Будьте спортивными, сексуальными и веселыми мамочками! Кстати, я всегда думала, что беременность и роды необратимо портят фигуру... Но мой пример доказал обратное! Чему мы с Артуром искренне рады и чем хочу поделиться с вами! Можно готовиться на второго!» — писала Хилькевич.

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