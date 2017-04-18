Навка и Сотникова признаны самыми стильными

Было время, когда самыми стильными считались преимущественно актрисы. Затем их потеснили популярные певицы. Через какое-то время вперед вырвались звезды подиума. А теперь тон задают известные спортсменки. Давно пора!

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Апр 18 2017 в 2:59 PDT

Накануне в столичном «Известия Hall» прошла церемония вручения премии «Самые стильные в России по версии журнала Hello! - 2017». Главным триумфатором вечера стала королева льда, знаменитая фигуристка Татьяна Навка. А принцесса льда Аделина Сотникова получила титул «Самая стильная по версии HELLO.RU».

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Апр 18 2017 в 12:11 PDT

Кстати, недавно выяснилось, что Навка зарабатывает в 10 раз больше супруга. Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля, Дмитрий Песков в 2016 году заработал 12,8 млн рублей. Татьяна Навка за тот же период пополнила свой банковский счет на 120,8 млн рублей.

В номинации Casual победу одержала певица Елена Темникова. Титул «Бренд года» получила Елена Летучая, а звание «Самый стильный мужчина» получил Милош Бикович. Яна Рудковская получила статус «Богемный шик». «Иконой стиля» была названа известная актриса Ирина Алферова.

Ранее мы писали:

Татьяна Навка редко видится с мужем . Супруги стараются встречаться хотя бы раз в неделю.

Татьяна Навка думает о третьем наследнике. Звезда не прочь стать мамой еще раз.

Татьяна Навка: «Дмитрий подарил мне мою мечту». В Сочи отгремела свадьба года.