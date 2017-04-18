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Навка и Сотникова признаны самыми стильными


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Было время, когда самыми стильными считались преимущественно актрисы. Затем их потеснили популярные певицы. Через какое-то время вперед вырвались звезды подиума. А теперь тон задают известные спортсменки. Давно пора!

Накануне в столичном «Известия Hall» прошла церемония вручения премии «Самые стильные в России по версии журнала Hello! - 2017». Главным триумфатором вечера стала королева льда, знаменитая фигуристка Татьяна Навка. А принцесса льда Аделина Сотникова получила титул «Самая стильная по версии HELLO.RU».

Кстати, недавно выяснилось, что Навка зарабатывает в 10 раз больше супруга. Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля, Дмитрий Песков в 2016 году заработал 12,8 млн рублей. Татьяна Навка за тот же период пополнила свой банковский счет на 120,8 млн рублей.

В номинации Casual победу одержала певица Елена Темникова. Титул «Бренд года» получила Елена Летучая, а звание «Самый стильный мужчина» получил Милош Бикович. Яна Рудковская получила статус «Богемный шик». «Иконой стиля» была названа известная актриса Ирина Алферова.

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    Рисунок
    Татьяна Навка самая стильная?
 

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1 Не нравится 1 Нравится 18.04.2017 Теги: татьяна навка

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