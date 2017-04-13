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Наталья Ионова готовится к рождению сына


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Популярная певица Глюк’oZa в последнее время сосредоточилась на семье. Артистка время от времени радует поклонников новыми синглами, но сейчас в приоритете у нее вовсе не выпуск нового альбома. Как призналась исполнительница, она мечтает о сыне и сейчас с супругом Александром усиленно работает над решением этой задачи.

Наталья и Александр сейчас воспитывают двух дочерей: девятилетнюю Лиду и пятилетнюю Веру. Но пара не намерена останавливаться. Как рассказала певица, она очень хочет родить сына. И вообще, Наталья обожает детей.

 

«Очень хочу ребенка и тщательно готовлюсь к этому событию. Я люблю детей, обожаю свою семью! Мне хочется как можно чаще видеть в доме маленьких детей, слышать их звонкий смех. Что может быть прекраснее этого? Ведь дети быстро вырастают. А мне так хочется потискать малыша. Надеюсь, у меня такая возможность еще будет. Мои дочки тоже очень хотят еще братика. Они ко мне подходят и говорят: "Мама, роди нам братика!" А потом, спустя минуту, добавляют: "Нет, лучше двух братиков, чтобы мы смогли их разделить между собой"», — цитирует звезду «Собеседник».

Пожелаем Наталье удачи.

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0 Не нравится 0 Нравится 13.04.2017 Теги: Наталья Ионова

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