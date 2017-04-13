Наталья Ионова готовится к рождению сына

Популярная певица Глюк’oZa в последнее время сосредоточилась на семье. Артистка время от времени радует поклонников новыми синглами, но сейчас в приоритете у нее вовсе не выпуск нового альбома. Как призналась исполнительница, она мечтает о сыне и сейчас с супругом Александром усиленно работает над решением этой задачи.

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Наталья и Александр сейчас воспитывают двух дочерей: девятилетнюю Лиду и пятилетнюю Веру. Но пара не намерена останавливаться. Как рассказала певица, она очень хочет родить сына. И вообще, Наталья обожает детей.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Апр 6 2017 в 11:42 PDT

«Очень хочу ребенка и тщательно готовлюсь к этому событию. Я люблю детей, обожаю свою семью! Мне хочется как можно чаще видеть в доме маленьких детей, слышать их звонкий смех. Что может быть прекраснее этого? Ведь дети быстро вырастают. А мне так хочется потискать малыша. Надеюсь, у меня такая возможность еще будет. Мои дочки тоже очень хотят еще братика. Они ко мне подходят и говорят: "Мама, роди нам братика!" А потом, спустя минуту, добавляют: "Нет, лучше двух братиков, чтобы мы смогли их разделить между собой"», — цитирует звезду «Собеседник».

Пожелаем Наталье удачи.

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