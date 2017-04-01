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Брэд Питт тайно встречается с Дженнифер Лопес


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Голливудский актер Брэд Питт (Brad Pitt) воспрянул. После начала бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie) в прошлом году артист оказался на грани нервного срыва. Но сейчас Брэд не только восстановил нервы, но и закрутил роман.

Причем с очень яркой дамой. 53-летний Питт тайно встречается с Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez). Об этом сообщает столь серьезное издание, как New York Times.

Причем встречаются секс-символы в условиях строгой секретности. На днях Питт побывал в гостях у Джен, и папарацци совершенно случайно удалось узнать голливудскую звезду в сгорбленном мужчине в неприметном темно-синем пальто.

По словам одного из инсайдеров, Питт и Лопес, которая в прошлом году рассталась с бойфрендом Каспером Смартом (Casper Smart), предпочитают не торопить события. Пока звезды на стадии конфетно-букетного периода, причем Питт ухаживает за латиноамериканской дивой со старомодной учтивостью, что очень нравится Лопес.

Тем временем в окружении Брэда отмечают, что за последний месяц актер постройнел и похорошел. Он сбросил несколько килограммов и сейчас чувствует себя вполне здоровым и даже счастливым. Жизнь налаживается. Впрочем, рядом с такой яркой леди, как Лопес, иначе и быть не может.

Ранее мы писали:

Брэд Питт занялся собой. Актер тщательно следит за своим здоровьем.

Брэд Питт пытается забыть Джоли. Актер избавляется от вещей жены.

Джоли о разрыве с Питтом: «Это было тяжело». Актриса впервые прокомментировала развод.​

Источник фото: Globallookpress.com



2 Не нравится 4 Нравится 01.04.2017 Теги: Брэд Питт

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