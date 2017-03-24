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Максакова тайно приезжала в Москву


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В начале года певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова переехала с мужем Денисом Вороненковым в Киев. Пару обвинили в предательстве, называли отъезд бегством. Накануне супруг артистки был убит. Теперь же выясняется, что несколько недель назад Максакова приезжала в Москву.

В одном из недавних интервью Мария признавалась, что скучает по Москве: «Для меня дом – это Брюсов переулок и Краснопресненская набережная, где я жила со своими детьми, которых я сейчас не вижу и очень переживаю и страдаю из-за этого».

Теперь же журналисты «Комсомольской правды» выяснили, что некоторое время назад певица тайно приезжала на свою квартиру. Официантка, работающая в ресторане, расположенном в доме Максаковой, рассказала газете, что певица завтракала в этом заведении «буквально пару недель назад». Последние два года артистка большую часть времени проводила в доме на Краснопресненской.

23 марта муж звезды Денис Вороненков был застрелен у отеля «Премьер-палац» в центре Киева. Начальник полиции Киева заявил, что убийство может быть заказным. Ведется расследование. Тем временем в Госдуме заявили, что к преступлению причастны украинские спецслужбы, и посоветовали Максаковой как можно скорее обратиться в посольство РФ.

По мнению депутатов, Марии грозит «смертельная опасность».

Ранее мы писали: 

Мария Максакова в центре скандала. Артистка уволена из Гнесинки.​

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Мария Максакова: Невозможно не хотеть замуж. Звезда уверена, что любому человеку необходим дом, необходима семья.



7 Не нравится 4 Нравится 24.03.2017 Теги: Мария Максакова

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