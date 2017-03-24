Брэд Питт не ищет любви

Почти полгода голливудский актер Брэд Питт (Brad Pitt) был на нервах. Скандальный развод с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie), борьба за детей... Но сейчас ситуация стабилизируется. По словам инсайдеров, актер снова общается со старыми приятелями и это радует.

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Питт и Джоли пережили действительно трудное время, но сейчас им удалось найти общий язык. Сейчас артисты общаются друг с другом напрямую и пытаются решить свой конфликт с минимумом потерь для детей.

По словам инсайдеров, 53-летний Питт постепенно восстанавливается после скандального разрыва и сейчас достаточно активно общается с друзьями. «В его жизнь вернулись старые приятели, и он, определенно, рад этому». Сейчас актер увлечен созданием скульптур, при этом он регулярно посещает спортзал, скинул пару лишних кило и находится в прекрасной форме.

Можно сказать, что Брэд - завидный жених. Но в окружении актера уточняют, что пока звезда не торопится налаживать личную жизнь. Он не ищет подругу и пока не задумывается о новых отношениях.

Напомним, Джоли подала документы на развод в сентябре прошлого года, сославшись на непреодолимые противоречия. Звезда потребовала право единоличной опеки, опасаясь за безопасность детей. По некоторым данным, Питт позволял себе грубо обращаться с ребятами, кроме того, злоупотреблял алкоголем и легкими наркотиками.

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Источник фото: Globallookpress.com