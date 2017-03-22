Мария Максакова объяснила свой переезд в Киев

Второй месяц в СМИ обсуждается внезапный переезд певицы Марии Максаковой с супругом Денисом Вороненковым в Киев. Разгорелся скандал, артистку обвиняют в предательстве, называют ее поступок бегством. Максакова же считает, что шум раздут напрасный. На днях певица прокомментировала ситуацию в программе «Прямой эфир».

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«Я просто уехала», – заявила звезда.

По словам Марии, она поступила как верная супруга - отправилась в другую страну вместе с мужем. Вороненков обвиняется в хищениях, но Максакова уверяет, что мужчину просто подставили. «Я уехала, потому что у меня есть ребенок, которому одиннадцать месяцев и которому я очень нужна. Когда я уезжала, я не знала, что меня будет ждать по прибытии… К сожалению, сейчас я не могу приехать в Москву и не могу увидеть маму, папу и двоих любимых детей… Уехать – это изначально был выбор Дениса, потому что он наполовину украинец. Когда муж и жена становятся, как велено, одной плотью, мы не должны думать о других людях и их поступках. Со своей стороны, мы должны вести себя так, как угодно Господу Богу. Вот это брак...»

Максакова подчеркнула, что в Киеве ей несладко. «Для меня дом – это Брюсов переулок и Краснопресненская набережная, где я жила со своими детьми, которых я сейчас не вижу и очень переживаю и страдаю из-за этого. Но это не значит, что я хочу отказаться от своих слов… Мне достаточно этих «помоев», я никого не обливаю грязью. Моя риторика не отличается от всего того, что я говорила в России».

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