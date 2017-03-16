МакSим объяснила, почему не любит звездные пати
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Певицу МакSим можно назвать своеобразным интровертом. Артистка редко появляется на звездных мероприятиях, вечеринках и презентациях. Не то чтобы исполнительница недолюбливала коллег. МакSим просто не понимает, к чему все эти тусовки.
Недавно артистка дала интервью, в котором объяснила, почему она редко выходит в свет.
«Я не вижу смысла ходить по разным светским мероприятиям. В самом начале карьеры меня уговаривали. И я приходила, меня сносили камерами, чтобы успеть заснять какую-нибудь звезду, говорили: «Девочка, отойди». И мне до сих пор непонятно, как можно переминаться с ноги на ногу в толпе людей с бокалом в руках и ничего не делать? Зачем это? В любом действии должен быть смысл».
И тем не менее МакSим вовсе не затворница. Было время, когда она с головой уходила в чтение книг, но сейчас она довольно часто проводит время в кафе с друзьями и знакомыми. Правда, круг общения девушки не очень широк. «Просто я непростая и негибкая – со мной сложно», – пояснила певица.
Сейчас МакSим готовится к большому сольному концерту, который пройдет в одном из московских клубов.
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