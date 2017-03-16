МакSим объяснила, почему не любит звездные пати

Певицу МакSим можно назвать своеобразным интровертом. Артистка редко появляется на звездных мероприятиях, вечеринках и презентациях. Не то чтобы исполнительница недолюбливала коллег. МакSим просто не понимает, к чему все эти тусовки.

Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) Мар 3 2017 в 1:25 PST

Недавно артистка дала интервью, в котором объяснила, почему она редко выходит в свет.

«Я не вижу смысла ходить по разным светским мероприятиям. В самом начале карьеры меня уговаривали. И я приходила, меня сносили камерами, чтобы успеть заснять какую-нибудь звезду, говорили: «Девочка, отойди». И мне до сих пор непонятно, как можно переминаться с ноги на ногу в толпе людей с бокалом в руках и ничего не делать? Зачем это? В любом действии должен быть смысл».

И тем не менее МакSим вовсе не затворница. Было время, когда она с головой уходила в чтение книг, но сейчас она довольно часто проводит время в кафе с друзьями и знакомыми. Правда, круг общения девушки не очень широк. «Просто я непростая и негибкая – со мной сложно», – пояснила певица.

Сейчас МакSим готовится к большому сольному концерту, который пройдет в одном из московских клубов.

Ранее мы писали:

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