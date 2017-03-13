Шурыгина стала звездой клипа

История Дианы Шурыгиной из Ульяновска продолжает будоражить Сеть и СМИ. По слухам, на Первом канале готовятся к съемкам еще нескольких выпусков шоу «Пусть говорят» с девушкой. А тем временем видеоблогер Enjoykin уже представил шуточное видео с нарезкой сцен из предыдущих выпусков.

Ролик «Нецветные розы» стал новым хитом на YouTube. Enjoykin смонтировал высказывания Шурыгиной на телешоу и наложил их на мотивы знаменитой «Мурки». Менее чем за сутки видео собрало более 470 тысяч просмотров, а после возникли проблемы со счетчиком.

Тем временем на днях в дискуссии с YouTube-блогером Марьяной Рожковой Шурыгина сделала любопытное заявление. «Ты же такая же, как я, — стала популярной в интернете из-за счастливого случая», — подчеркнула Диана, намекая на отношения Рожковой со звездой российского YouTube Иваном Рудским (Ивангай). Некоторые журналисты сделали вывод, что теперь 17-летняя жительница Ульяновска считает свое изнасилование «счастливым случаем».

Напомним, обвиненный в изнасиловании 21-летний Сергей Семенов получил три года колонии.

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