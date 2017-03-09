Пелагея рассказала о дочери

Певица Пелагея постепенно возвращается к привычному стилю жизни после родов. Несколько недель назад артистка выступила на концерте «Любэ», а на днях побывала в гостях у Ивана Урганта на вечернем шоу. Звезда поделилась эмоциями и рассказала о дочери.

​

Первенца звезда родила в конце января. Девочку назвали Таисией, и как рассказала Пелагея, к моменту появления малышки на свет она подготовилась очень серьезно - во время родов артистка была с макияжем, «при полном параде». Певица уверена, что минуты знакомства с наследником очень важны - малыш может запомнить лицо матери.

Вообще, Таисия растет довольно серьезной. И такой она была уже в утробе. «Она очень строгая, когда она еще была у меня в животе, я видела на УЗИ — она суперхмурая, я уже тогда ее побаивалась и понимала, что надо чуть-чуть с уважением и аккуратно относиться к дочери», — рассказала артистка.

Сейчас девочка похожа на отца, хоккеиста Ивана Телегина. «Очень похожа на папу, вылитая, только без бороды. Когда мы смотрим с ней хоккей, я надеваю на нее форму папину, только маленькую».

Пелагее нравится быть мамой, но, как признается звезда, идеальной родительницей ее не назовешь. «Я ленивая мать. Я до последнего не гуляла. Самое тяжелое для меня — гулять по два часа с коляской. Другие матери выставляют на балкон, у меня балкона нет, к сожалению, я бы выставила и не гуляла».

Ранее мы писали:

Пелагея вышла замуж . Певица тайно сочеталась браком с хоккеистом.

Пелагея: «Мужчина должен быть независимым и самодостаточным». Интервью певицы "Клео".

Пелагея: «Современные девушки агрессивны и меркантильны». Артистке больше нравятся чеховские барышни.