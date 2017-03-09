Пелагея рассказала о дочери
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Певица Пелагея постепенно возвращается к привычному стилю жизни после родов. Несколько недель назад артистка выступила на концерте «Любэ», а на днях побывала в гостях у Ивана Урганта на вечернем шоу. Звезда поделилась эмоциями и рассказала о дочери.
Первенца звезда родила в конце января. Девочку назвали Таисией, и как рассказала Пелагея, к моменту появления малышки на свет она подготовилась очень серьезно - во время родов артистка была с макияжем, «при полном параде». Певица уверена, что минуты знакомства с наследником очень важны - малыш может запомнить лицо матери.
Вообще, Таисия растет довольно серьезной. И такой она была уже в утробе. «Она очень строгая, когда она еще была у меня в животе, я видела на УЗИ — она суперхмурая, я уже тогда ее побаивалась и понимала, что надо чуть-чуть с уважением и аккуратно относиться к дочери», — рассказала артистка.
Сейчас девочка похожа на отца, хоккеиста Ивана Телегина. «Очень похожа на папу, вылитая, только без бороды. Когда мы смотрим с ней хоккей, я надеваю на нее форму папину, только маленькую».
Пелагее нравится быть мамой, но, как признается звезда, идеальной родительницей ее не назовешь. «Я ленивая мать. Я до последнего не гуляла. Самое тяжелое для меня — гулять по два часа с коляской. Другие матери выставляют на балкон, у меня балкона нет, к сожалению, я бы выставила и не гуляла».
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Обсуждение 2
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Ellis_@Ходьба в удобной обуви - самое полезное, наверное, что может быть (ну, и еще плавание). Естесственное движение. Беря во внимание вес коляски + вес ребёнка, который мы толкаем при прогулках - супер полезное занятие для мам. Я с удовольствием гуляла с коляской, особенно в хорошую погоду. Свобода, воздух, солнце и кайф. Единственное - места для прогулок надо выбирать подальше от пыльных вонючих дорог. Очень уважаю ходьбу пешком. И не понимаю беговых дорожек в спортзалах. Зачем ходить в вонючем зале среди потеющих людей, если можно ходить каждый день на свежем воздухе, без абонемента, смотреть не на стены спортзала.
09.03.17 13:06