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Пелагея рассказала о дочери


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Певица Пелагея постепенно возвращается к привычному стилю жизни после родов. Несколько недель назад артистка выступила на концерте «Любэ», а на днях побывала в гостях у Ивана Урганта на вечернем шоу. Звезда поделилась эмоциями и рассказала о дочери.

Первенца звезда родила в конце января. Девочку назвали Таисией, и как рассказала Пелагея, к моменту появления малышки на свет она подготовилась очень серьезно - во время родов артистка была с макияжем, «при полном параде». Певица уверена, что минуты знакомства с наследником очень важны - малыш может запомнить лицо матери.

Вообще, Таисия растет довольно серьезной. И такой она была уже в утробе. «Она очень строгая, когда она еще была у меня в животе, я видела на УЗИ — она суперхмурая, я уже тогда ее побаивалась и понимала, что надо чуть-чуть с уважением и аккуратно относиться к дочери», — рассказала артистка.

Сейчас девочка похожа на отца, хоккеиста Ивана Телегина. «Очень похожа на папу, вылитая, только без бороды. Когда мы смотрим с ней хоккей, я надеваю на нее форму папину, только маленькую».

Пелагее нравится быть мамой, но, как признается звезда, идеальной родительницей ее не назовешь. «Я ленивая мать. Я до последнего не гуляла. Самое тяжелое для меня — гулять по два часа с коляской. Другие матери выставляют на балкон, у меня балкона нет, к сожалению, я бы выставила и не гуляла».

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1 Не нравится 0 Нравится 09.03.2017 Теги: пелагея

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Обсуждение 2  

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  • Ellis_@
    Ходьба в удобной обуви - самое полезное, наверное, что может быть (ну, и еще плавание). Естесственное движение. Беря во внимание вес коляски + вес ребёнка, который мы толкаем при прогулках - супер полезное занятие для мам. Я с удовольствием гуляла с коляской, особенно в хорошую погоду. Свобода, воздух, солнце и кайф. Единственное - места для прогулок надо выбирать подальше от пыльных вонючих дорог. Очень уважаю ходьбу пешком. И не понимаю беговых дорожек в спортзалах. Зачем ходить в вонючем зале среди потеющих людей, если можно ходить каждый день на свежем воздухе, без абонемента, смотреть не на стены спортзала.
    		 09.03.17 13:06
         
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