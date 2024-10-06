Почему сложно прощать: психологические аспекты обиды

Прощение – одна из самых противоречивых тем в бытовой психологии. Саму его идею массовая культура и поп-психология стремится увести в крайности: либо "прощать всегда, чтобы не нести груз обиды", либо "не прощать никогда, потому что вам причинили боль", упуская из вида факт, что границы дозволенного совершенно индивидуальны. Разбираемся с гештальт-терапевтом Жалей Аскеровой, почему прощать бывает сложно и больно – и почему "простить" не значит "показать, что со мной так можно".





Обида как явление: откуда она берется?

"Мне обидно" – интуитивно понятное описание состояния, однако вглубь этого состояния мы смотрим редко: и без того противно, зачем его ещё и рефлексировать.

Обида – это составная эмоциональная реакция на несправедливость или несоответствие ожиданиям: когда близкий друг говорит что-то заведомо неприятное о вашей внешности или мама впроброс произносит на вашем дне рождения тост по типу "тебя всегда было сложно любить", в душе поднимается вихрь из боли, жалости к себе и злости на говорящего. Этот эмоциональный коктейль парализует рациональное мышление, из-за чего в состоянии обиды реальность может восприниматься несколько искаженной: мозг обязательно подтянет все прошлые эпизоды общения с обидчиком и найдёт в каждом из них намерение сделать вам больно.





Обижаясь, мы зачастую уходим в регрессию – защитный механизм психики, который возвращает нас на более ранние этапы развития, то есть в детскую позицию: хочется, чтобы тот, кто заварил эту кашу, пришел ее расхлебывать, пока мы плачем, свернувшись клубочком. За счет этого и отпустить обиду бывает трудно: дети ещё недостаточно владеют навыками эмоциональной регуляции, и мы, когда полностью перекладываем ответственность – тоже.

Оговорим сразу: в тексте не идет речи о ситуации, когда кто-то намеренно причинил вам боль и испытал от этого удовлетворение. В таких случаях помогает "принять" и "отпустить" ситуацию, однако прощать унижение вы не обязаны. Тем не менее, в мелких ссорах, перепалке на эмоциях и чьем-то разовом промахе реагировать мы можем с той же интенсивностью, как если бы это было спланированное издевательство.

Почему простить – тяжело?

Мы держимся за эмоцию . Обида – очень интенсивное чувство, которое хорошо якорится в сознании: порой, если начать раскручивать ситуацию, может оказаться, что мы не помним почти ничего, кроме того, КАК СИЛЬНО тогда было обидно. Это не позволяет допустить мысли о прощении, даже если вы понимаете, что реакция чрезмерна.

. Обида – очень интенсивное чувство, которое хорошо якорится в сознании: порой, если начать раскручивать ситуацию, может оказаться, что мы не помним почти ничего, кроме того, КАК СИЛЬНО тогда было обидно. Это не позволяет допустить мысли о прощении, даже если вы понимаете, что реакция чрезмерна. Мы хотим контролировать . Там, где один из коммуникации испытывает обиду, обидевший его, с большой вероятностью, утопает в чувстве вины, а чувством вины, хоть и несознательно, можно манипулировать – даже продолжая мариновать человека в этом состоянии как можно дольше.

. Там, где один из коммуникации испытывает обиду, обидевший его, с большой вероятностью, утопает в чувстве вины, а чувством вины, хоть и несознательно, можно манипулировать – даже продолжая мариновать человека в этом состоянии как можно дольше. Мы боимся . Сделав больно один раз, человек мгновенно лишается большей части кредита доверия – страшно вновь подпустить его к себе, потому что он может снова ударить ножом в спину.

. Сделав больно один раз, человек мгновенно лишается большей части кредита доверия – страшно вновь подпустить его к себе, потому что он может снова ударить ножом в спину. Мы не хотим "прогибаться" под оппонента. Где-то в массовой культуре витает установка, что простить – значит одновременно проявить слабость и показать, что с собой можно так обращаться. На самом деле, все буквально наоборот: прощение – это проявление силы, а также – шаг в более глубокую и близкую коммуникацию.





Почему прощать важно?

Обида – это мощная эмоциональная нагрузка: проживание боли и злости требует большого количества ресурса, которого по итогу не достанет в другие важные точки приложения. Увядая в неприятных эмоциях, мы теряем связь с реальностью и начинаем травмироваться о собственные проекции. Прощение может помочь освободиться от эмоционального груза, а также – вернуть себе контроль над собственным сознанием и перестать додумывать за других.

Чтобы облегчить процесс прощения и отпускания, важно перестать ожидать от людей нереалистичного поведения – все, включая нас, ошибаются, говорят лишнее, все потом об этом сожалеют. Когда вы даете людям право на ошибку, вам самим же будет проще отделить поступок (или проступок) от личности, его совершившей – ведь все другие характеристики личности никуда не деваются.