Большое погружение аутсайдеров от Лелуша

8 ноября 2018 на российские экраны вышел художественный фильм «Непотопляемые» (Le Grand Bain) – эта комедия для тех, кто страдает кризисом среднего возраста или просто ищет вдохновения. Картина режиссера Жиля Лелуша (Gilles Lellouche) – это карикатура на современных мужчин и женщин среднего возраста с непростой судьбой и низкой самооценкой.

Внешне легкомысленный сюжет способен любого натолкнуть на глубокий самоанализ и переоценку ценностей. После просмотра вряд ли у кого-то получится остаться равнодушным, ведь почти в каждом персонаже можно узнать самого себя. . .

«Непотопляемые» 40-летние дети – описание сюжета

«Le Grand Bain» (дословный перевод «Большая ванна» или «Большая баня») – это фильм о сорокалетних постаревших "детях", которые переживают кризис среднего возраста и находят смысл своей жизни в занятиях синхронным плаванием. Герои словно стремятся утопить свое одиночество и смыть все свои проблемы в «Большой ванне». Пришло время задать себе главные вопросы: "Что я делаю со своей жизнью? Кто я? Что я могу дать этому миру и своим близким?"

Главные персонажи картины – мужчины с низкой самооценкой и с такими разными судьбами. Кто-то страдает от комплекса неполноценности, кто-то не удовлетворен своим положением в обществе, а кто-то просто много пьет и боится посмотреть трезво на реальность, когда личная жизнь или бизнес летят в тартарары.

Мужчины начинают практиковать синхронное плавание под не всегда пристальным взглядом Дельфины, девушки, внешне уверенной в себе, но в тайне посещающей встречи анонимных алкоголиков.

Это фильм для тех, кто в депрессии и не знает, куда двигаться дальше. Почти каждый человек хоть раз в жизни осознает, что запутался. Часто он боится признаться себе в том, что стал на время аутсайдером и неудачником, и предпочитает жить в иллюзиях. Однако выход есть всегда - и даже из затяжного уныния.

Спасительным кругом может стать что угодно, но для наших героев – это кружок по синхронному плаванию. Это фильм о братстве и о взаимопомощи. А также о том, как важно вовремя оказаться в окружении единомышленников, которые поймут, а не осудят.

Но почему именно синхронное плавание? Ведь это скорее женское занятие, в котором мужчинам не место. Да и сами герои вовсе не отличаются атлетическим телосложением, не следят за формой и имеют пивной живот. К тому же герои начинают заниматься для себя, на уровне любителей.

Режиссер картины Жиль Леллуш признается:

«Я всегда восхищался людьми, занимающимися любительским спортом. Ведь, чтобы войти в коллектив, нужно выйти за рамки спорта.»

По словам Леллуша, он присутствует в каждом из персонажей. Все герои – это типичные образы наших современников, среднестатистических мужчин со своими проблемами и болевыми точками.

Таблеткой от ипохондрии для кружка синхронистов становится шанс принять участие в мировом чемпионате по мужскому синхронному плаванию в Норвегии. Комичность и абсурдность ситуации в том, что никто из них не умеет хорошо плавать, задерживать дыхание и красиво двигаться в воде.

А в самый ответственный момент «ломается» и сама девушка-тренер Дельфина, она уходит в затяжную депрессию и запой. Тогда героев начинает тренировать женщина в инвалидной коляске, бывшая подруга и партнерша Дельфины по соревнованиям.

Во время просмотра зритель все время задает себе вопрос, а не сплю ли я сейчас. Ведь ощущение абсурда и сумасшествия нарастает: эти мужчины и правда намерены стать участниками чемпионата со своим низким уровнем подготовки и обрюсшими телами.

В итоге, спустя мучительные тренировочные будни и долгие часы ожидания в дороге, герои совершают настоящий подвиг – они выигрывают в спортивных соревнованиях. Но победу им принесла не отработанная техника, атлетическая форма или слаженные движения, а харизма и трогательная постановка номера. Зрители и жюри были покорены их искренностью и оригинальностью.

Уникальный актерский состав

Команда актеров, игравших главных действующих персонажей, появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Жиль Лелуш утверждает, что во время съемок все успели сблизиться и почувствовать себя настоящей семьей.

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Было собрано много сильных личностей, среди которых «сливки» французского кино: Гийом Кане (в роли Лорана), Вирджини Эфира (Дельфина), Бенуа Пульворд (Маркус), Марна Фуа (Клэр), Матьё Амальрик (Бертран), Лейла Бехти (Аманда), Жан-Юг Англад (Симон), Филипп Катерин (Тьерри), Феликс Моати (Джон) и Мелани Доти (Клэм).

Если вы устали от самообмана и фальши, то эта картина для вас. Одними мечтами и фантазиями не обойтись, однако важно умело их использовать в прохождении квеста под названием "жиненный опыт". Дата выхода фильма «Непотопляемые» на российские экраны – 8 ноября 2018 года. Ниже можно посмотреть видео трейлера на русском языке от кинокомпании Вольга.