Дата выхода фильма "В метре друг от друга" - 1 мая 2019, и, судя по отзывам и рецензиям зрителей, стоит запастись парой дюжиной носовых платков. Влюбленные Стелла и Уилл сталкиваются с непреодолимым препятствием на пути к любви – они не могут прикоснуться друг к другу, а приближаться могут не больше чем на полтора метра. Но даже несмотря на эти преграды, подросткам хватает мужества продолжить отношения, ведь живут они лишь друг для друга. Оба больны муковисцидозом, но это вовсе не означает, что они собираются подчиниться приговору.

Неожиданный романтичный сюжет

Идея картины «Five Feet Apart» пришла режиссеру Джастину Больдони еще в 2012 году, когда он снимал фильм «Мои последние дни», это документальная лента о людях, которые смертельно больны, но не намерены сдаваться и хотят жить во что бы то ни стало.

Во время съемок сцены про людей с заболеванием муковисцидоз Джастин заметил Клэр Уайнленд, которая была вовсе не похожа на больную – девушка казалась жизнерадостной и полной сил. Это вдохновило Бальдони и он решил поинтересоваться, сочетается ли это заболевание с любовными отношениями.

Клэр ответила, посмотрев на него, словно на сумасшедшего, что никогда бы не стала встречаться с молодым человеком с таким же диагнозом. Ведь таким людям нельзя приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5 метра, иначе есть риск передать смертельно опасную болезнь.

Это шокировало и растрогало режиссера, тогда он и решил снять фильм о такой истории.

Быть ближе / Ценить простые вещи

Сегодня отношения молодых людей практически полностью переместились в социальные сети – можно не только обмениваться сообщениями, фотографиями и аудио, но и быть на видео-связи, слышать друг друга и даже обмениваться подарками. Но так ли это ценно, как настоящее прикосновение – тактильный контакт с любимым человеком?

Наши герои Стэлла (Хейли Лу Ричардсон) и Уилл (Коул Спроус) пытаются вести нормальную жизнь, как и все из сверстники, несмотря на тяжелые трудности – терапию в клинике и неутешительный диагноз. Но они лишены главного – им нельзя приближаться друг к другу ближе полутора метров. За этим следит медсестра Барб (Кимберли Хеберт Грегори), она словно мама, боится за здоровье и психологическое состояние своих подопечных.

Согласно режиссерской задумке, роман между Уиллом и Стеллой в фильме «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» должен напомнить зрителю, как нелегко иногда приходится людям с ограниченными возможностями. Это может заставить людей больше ценить простые вещи: объятия с родными и близкими, случайные прикосновения и приятные повседневные мелочи, которые стали казаться обыденностью. Но ведь для кого-то они и вовсе недоступны…

Новые правила свиданий

Ситуация главных героев безвыходная, и они вынуждены придумывать новые правила свиданий в стенах больницы, чтобы лучше узнать друг друга. Сначала влюбленные пытаются избежать реальных романтических отношений – эта эмоциональная защита является лишь попыткой уберечь дорогого человека, чтобы не сделать хуже и больнее. Но чувства берут верх, и находчивая Стелла выдумывает способы быть вместе:

Мерить расстояние между ними бильярдным кием;

Не дотрагиваться, а смотреть друг на друга;

Созваниваться по видеосвязи.

Ведь так важно жить на полную катушку, не упуская ни одного дня.

Как искали Стеллу и Уилла

Главные роли в мелодраме исполнили: Хейли Лу Ричардсон («Закон и порядок», «Колумбус», «Почти 17») и звезда сериала «Ривердэйл» Коул Спраус («Грейс в огне», «Цыпочки»). Их персонажей связывает только общее заболевание, в остальном они полные противоположности.

Стелла – активная видео-блоггерша со множеством подписчиков на YouTube, страдающая ОКР и одержимая манией порядка, Уилл – загадочный бунтарь, немного циничный, отлично рисующий шаржи и не признающий порядок вокруг себя. Он несерьезно относится даже к лечению и процедурам, которые могут спасти его жизнь.

Стелла ведет активную жизнь онлайн в соц сетях, что очень на руку Уиллу – у него есть прекрасная возможность понаблюдать за девушкой сперва издалека, ведь он не готов к быстрому сближению, поскольку эмоционально закрыт.

Актеры признались, что в этих персонажах их привлек огонь в сердцах и то, что влюбленные не сдаются, прикладывая много усилий, чтобы чувства не угасали, а разгорались с новой силой.

Иногда ожидания от влюбленности можно заменить чем-то другим, нежели тактильными ощущениями. Вместо близости и прикосновения Стелла и Уилл выбирают эмоциональный контакт, который только подогревает их физическое влечение.

Поиски Стеллы

Главной целью кастинга было найти актрису на роль Стеллы, она должна была пробить стену недоверия и психологические барьеры, который выстроил перед собой Уилл.

«Мы прошли не через одну сотню проб, чтобы встретить ту самую актрису, которая бы светилась изнутри, – рассказывает Кэти Шульман, продюсер картины. – Зритель должен сразу понять, что Стелле пришлось пройти через многое, и девушке хватило смелости и силы воли, чтобы справиться со всем этим, не потеряв веру в себя».

Режиссер уже много лет был знаком с Хейли Лу Ричардсон и сразу подумал, что Стелла должна быть такой же жизнерадостной и энергичной, полная противоположность Уиллу.

И это было правильным решением, ведь после проб Ричардсон вся съемочная команда была просто влюблена в ее легкость, естественность и обезоруживающую дружелюбность.

«Я считаю, что главной проблемой моей героини был отнюдь не муковисцидоз, – признается актриса. – Больше всего ей мешала ее гипер-ответственность и отчаянное стремление держать под контролем все и всех».

Поиски Уилла

Кто еще может столь искусно продемонстрировать внутреннюю борьбу и бунтарский дух, если не Коул Спраус. При этом дух сорванца гармонично сочетается с открытым и искренним сердцем.

Уилл не только болен муковисцидозом, он также заражен бактерией Burkholderia cepacia, поэтому проходит в клинике экспериментальную терапию. Парень является угрозой для здоровья Стеллы, ведь эта бактерия может передаваться воздушно-капельным путем. Поэтому влюбленным запрещено приближаться друг к другу, а лучше бы им и вовсе не общаться, как считают санитары и медсестры.

Для Кэти Шульман роль Спрауса в молодежном серале «Ривердэйл» стала настоящим открытием:

«В нем было что-то притягательное, он словно видит человека насквозь. Я уверена, что у Коула большое будущее. Он очень динамичен, красноречив, остроумен, трудоспособен, и камера его очень любит. Кроме того, Коул знает не понаслышке, каково это быть художником».

Для своей роли Спраус похудел на 13 кг, конечно, не без помощи диетолога. Актер хотел лучше понять Уилла. «Муковисцидоз – особое заболевание, при котором крайне сложно сохранять нормальный вес, по этой причине большинство заболевших сильно и быстро худеют.

Муковисцидоз – что за болезнь / Подготовка актеров

Это крайне опасное генетическое заболевание, которое поражает легкие, поджелудочную железу и другие органы, вызывая образование сгустков слизи. Больным может быть трудно дышать, люди становятся сильно восприимчивыми к инфекция.

Если в 20 веке процент смертности от муковисцидоза был крайне высок, то сегодня появились новые технологии лечения и профилактики заболевания, поэтому можно встретить и взрослых людей с данным недугом. Многие из них даже оканчивают колледж и успевают завести семью.

«Подобные патологии порабощают человека, и он уже не может выйти из состояния болезни, – заявляет Бальдони. – Именно поэтому Стелла хочет нарушить все правила, чтобы быть вместе с Уиллом и начать жить по-настоящему».

Как правило, люди с муковисцидозом не становятся героями книг и кинокартин, разве что документальных фильмов. Поэтому Бальдони осознавал особую ответственность перед своим зрителем.

Фильм «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» (2019), судя по отзывам и рецензиям зрителей и критиков, привлек внимание общественности к заболеванию. Режиссер верит, что это позволит обычным обывателям взглянуть на то, с какими трудностями приходится сталкиваться болеющим муковисцидозом.