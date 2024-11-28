Стресс, одиночество, непонимание: основные проблемы в сексуальной жизни россиян

В последний день ноября по инициативе ЮНЕСКО отмечается Международный день секса. Накануне этой даты компания "Гедеон Рихтер" провела встречу, на которой представила совместное с Аналитическим центром НАФИ исследование, посвященное сексуальному здоровью. Оказалось, очень многие сталкиваются с проблемами в сексуальной сфере.





Хорошие новости: нерешаемых проблем практически нет, и да, секс полезен для здоровья как физического, так и ментального.



Понятно, что удовлетворенность своей сексуальной жизнью – важный фактор здоровья и красоты, но что делать, если с личным… да, вот только с личным, привет.



Об этом мы и поговорили с экспертами.



В общем и целом – норм!

76% опрошенных удовлетворены сексуальными отношениями, 20% – не удовлетворены.



Но! Более 70% отметили проблемы с репродуктивным здоровьем, это самая частая причина недовольства сексуальной жизнью, на втором месте – 36% назвали плохое материальное положение и/или развод.

Разве хороший секс зависит от количества денег?

Наталья Стеняева, доктор медицинских наук, профессор, акушер-гинеколог, сексолог, психотерапевт, президент Российского общества по изучению сексуального здоровья женщин



– Скорее, здесь надо говорить в общем об удовлетворенности качеством жизни. Если у вас материальные проблемы или вы недовольны работой, окружением, со временем накапливается раздражение, появляются стресс, тревожность, апатия, негативно влияющие на репродуктивное здоровье.



Михаил Козлов, клинический психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии



– Да, социально-экономический статус (СЭС) влияет на качество сексуальной жизни – чем он выше, тем лучше сексуальное здоровье. Потому что оно зависит от нашего внутреннего состояния. Согласно опросу, чаще занимаются сексом работающие люди, и с точки зрения психологии, это легко объяснимо: на подсознательном уровне женщина не стремится иметь детей от социально неблагополучного мужчины. И наоборот, уверенный в себе, успешный человек воспринимается как продолжатель рода, с которым можно создать потомство.



Екатерина Митрофанова, социолог, демограф, кандидат социологических наук, доцент



– У людей появилась возможность эффективно планировать наступление событий жизни. Желание завести ребенка зависит от того, довольна ли современная женщина своим социальным и материальным положением, чувствует ли она себя способной обеспечить ему уход и защиту.



Можно сделать вывод, что демографическая ситуация в стране улучшится как только повысится благосостояние общества, появится чувство надежности. Но не факт. Потому что на первом месте среди причин неудовлетворенности и мужчины, и женщины назвали проблемы с репродуктивным здоровьем.

Три основные проблемы в сексуальной жизни:

Отсутствие сексуального влечения (здесь лидируют – миллениалы и представители поколения Х – 54%, зумеры – 45%) Недопонимание по поводу сексуальных предпочтений партнера и личных границ (в лидерах зумеры – 30%, миллениалы – 25%, поколение Х – 19%) Трудности с достижением оргазма (чаще всего испытывают “иксы”и миллениалы – 40%, но и зумеры их почти догнали – 37%)

Как решать эти проблемы?

Если вы чувствуете, что проблема есть и мешает в отношениях, лучше обратиться к специалисту, но это делают только 4 % участников опроса. Остальные узнают информацию из Интернета, в основном, пользуются поисковиками (окей, Гугл!), на втором месте – Телеграм-каналы и видео на YouTube.

Но есть и положительный момент – большинство респондентов 60% предпочитают обсудить проблему с партнером и попробовать найти ее решение вместе. Кстати, 73% россиян имеют одного постоянного партнера и 38% предпочитают заниматься сексом несколько раз в неделю.

По словам экспертов, лучший для здоровья вариант – секс два раза в неделю. Но это общая рекомендация, конечно, здесь все индивидуально.





Что влияет на либидо?

Стресс, тревоги, депрессия, непривлекательный партнер, частые конфликты и другие внешние факторы, которые не всегда зависят от нас, но мы можем постараться свести их к минимуму. По мнению экспертов, часто проблемы возникают из-за недостаточных знаний о репродуктивном здоровье.

Как сказала Наталья Стеняева, многие проблемы поможет решить грамотный "секспросвет". Но люди до сих пор стесняются обращаться за помощью, подростки не задают вопросы родителям, в школах сексуальной образованности тоже не уделяют внимания (а если и предпринимают попытки “просветить” школьников, они, мягко говоря, неудачные).

Зумеры: абсолютная свобода в интернете и одиночество в жизни

Ирина Гильдебрандт, социолог, специалист в сфере социально-экономических исследований, директор направления стратегических проектов НАФИ,

– Молодежь, те, кому сейчас 18-23 года, называют "тревожным поколением" – треть из них страдает тревожными расстройствами. Многие молодые люди пребывают в постоянном стрессе. А такое состояние, как известно, не только не способствует поиску партнёров, но ещё и снижает сексуальное влечение.

Как показал проведенный НАФИ опрос, сексуальное поведение меняется от поколения к поколению, и эти перемены заслуживают отдельного анализа. Молодые люди привыкли к виртуальному общению, нередко они избегают свиданий, а, может быть, просто бояться близости, хотя и чувствуют в ней потребность.

Post Scriptum. Согласно этому исследованию каждый 4-й россиянин не интересуется темой секса.



Мы уверены, что это не так. И люди просто не признаются, что секс их интересует не меньше других аспектов жизни. К сожалению, эту тему не принято обсуждать – а зря. Ведь нет ничего важнее любви, духовной и физической.