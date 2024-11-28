Стресс, одиночество, непонимание: основные проблемы в сексуальной жизни россиян

Результаты исследования, в котором приняли участие 3000 человек от 18 до 45 лет из всех федеральных округов России.
В последний день ноября по инициативе ЮНЕСКО отмечается Международный день секса. Накануне этой даты компания "Гедеон Рихтер" провела встречу, на которой представила совместное с Аналитическим центром НАФИ исследование, посвященное сексуальному здоровью. Оказалось, очень многие сталкиваются с проблемами в сексуальной сфере.
Хорошие новости: нерешаемых проблем практически нет, и да, секс полезен для здоровья как физического, так и ментального.
Понятно, что удовлетворенность своей сексуальной жизнью – важный фактор здоровья и красоты, но что делать, если с личным… да, вот только с личным, привет.
Об этом мы и поговорили с экспертами.
В общем и целом – норм!
76% опрошенных удовлетворены сексуальными отношениями, 20% – не удовлетворены.
Но! Более 70% отметили проблемы с репродуктивным здоровьем, это самая частая причина недовольства сексуальной жизнью, на втором месте – 36% назвали плохое материальное положение и/или развод.
Разве хороший секс зависит от количества денег?
Наталья Стеняева, доктор медицинских наук, профессор, акушер-гинеколог, сексолог, психотерапевт, президент Российского общества по изучению сексуального здоровья женщин
– Скорее, здесь надо говорить в общем об удовлетворенности качеством жизни. Если у вас материальные проблемы или вы недовольны работой, окружением, со временем накапливается раздражение, появляются стресс, тревожность, апатия, негативно влияющие на репродуктивное здоровье.
Михаил Козлов, клинический психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии
– Да, социально-экономический статус (СЭС) влияет на качество сексуальной жизни – чем он выше, тем лучше сексуальное здоровье. Потому что оно зависит от нашего внутреннего состояния. Согласно опросу, чаще занимаются сексом работающие люди, и с точки зрения психологии, это легко объяснимо: на подсознательном уровне женщина не стремится иметь детей от социально неблагополучного мужчины. И наоборот, уверенный в себе, успешный человек воспринимается как продолжатель рода, с которым можно создать потомство.
Екатерина Митрофанова, социолог, демограф, кандидат социологических наук, доцент
– У людей появилась возможность эффективно планировать наступление событий жизни. Желание завести ребенка зависит от того, довольна ли современная женщина своим социальным и материальным положением, чувствует ли она себя способной обеспечить ему уход и защиту.
Можно сделать вывод, что демографическая ситуация в стране улучшится как только повысится благосостояние общества, появится чувство надежности. Но не факт. Потому что на первом месте среди причин неудовлетворенности и мужчины, и женщины назвали проблемы с репродуктивным здоровьем.
Три основные проблемы в сексуальной жизни:
Отсутствие сексуального влечения (здесь лидируют – миллениалы и представители поколения Х – 54%, зумеры – 45%)
Недопонимание по поводу сексуальных предпочтений партнера и личных границ (в лидерах зумеры – 30%, миллениалы – 25%, поколение Х – 19%)
Трудности с достижением оргазма (чаще всего испытывают “иксы”и миллениалы – 40%, но и зумеры их почти догнали – 37%)
Как решать эти проблемы?
Если вы чувствуете, что проблема есть и мешает в отношениях, лучше обратиться к специалисту, но это делают только 4 % участников опроса. Остальные узнают информацию из Интернета, в основном, пользуются поисковиками (окей, Гугл!), на втором месте – Телеграм-каналы и видео на YouTube.
Но есть и положительный момент – большинство респондентов 60% предпочитают обсудить проблему с партнером и попробовать найти ее решение вместе. Кстати, 73% россиян имеют одного постоянного партнера и 38% предпочитают заниматься сексом несколько раз в неделю.
По словам экспертов, лучший для здоровья вариант – секс два раза в неделю. Но это общая рекомендация, конечно, здесь все индивидуально.
Что влияет на либидо?
Стресс, тревоги, депрессия, непривлекательный партнер, частые конфликты и другие внешние факторы, которые не всегда зависят от нас, но мы можем постараться свести их к минимуму. По мнению экспертов, часто проблемы возникают из-за недостаточных знаний о репродуктивном здоровье.
Как сказала Наталья Стеняева, многие проблемы поможет решить грамотный "секспросвет". Но люди до сих пор стесняются обращаться за помощью, подростки не задают вопросы родителям, в школах сексуальной образованности тоже не уделяют внимания (а если и предпринимают попытки “просветить” школьников, они, мягко говоря, неудачные).
Зумеры: абсолютная свобода в интернете и одиночество в жизни
Ирина Гильдебрандт, социолог, специалист в сфере социально-экономических исследований, директор направления стратегических проектов НАФИ,
– Молодежь, те, кому сейчас 18-23 года, называют "тревожным поколением" – треть из них страдает тревожными расстройствами. Многие молодые люди пребывают в постоянном стрессе. А такое состояние, как известно, не только не способствует поиску партнёров, но ещё и снижает сексуальное влечение.
Как показал проведенный НАФИ опрос, сексуальное поведение меняется от поколения к поколению, и эти перемены заслуживают отдельного анализа. Молодые люди привыкли к виртуальному общению, нередко они избегают свиданий, а, может быть, просто бояться близости, хотя и чувствуют в ней потребность.
Post Scriptum. Согласно этому исследованию каждый 4-й россиянин не интересуется темой секса.
Мы уверены, что это не так. И люди просто не признаются, что секс их интересует не меньше других аспектов жизни. К сожалению, эту тему не принято обсуждать – а зря. Ведь нет ничего важнее любви, духовной и физической.