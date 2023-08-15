Если мужчина перестал писать и звонить: как нужно себя вести

Любому человеку неприятно находиться в состоянии непонимания того, что происходит в его личной жизни. Если мужчина перестал писать и звонить, девушка пытается понять, как себя нужно вести. Хочется получить конкретику, но при этом не навязываться молодому человеку. Подумаем логически, какие действия следует предпринять, а от каких лучше отказаться.

Проанализировать ситуацию

Прежде чем писать возлюбленному, следует самостоятельно проанализировать сложившуюся ситуацию. Игнор мог стать следствием ссоры. Постарайтесь вспомнить, были ли конфликтные ситуации между вами и возлюбленным. Возможно, его задели какие-либо слова или поступки.

Если женщина точно уверена, что могла стать причиной игнора, следует сделать первый шаг и попытаться поговорить. Начать разговор лучше сразу с проблемы, аргументированно объяснив позицию.

Сложно понять другого человека без разговоров. Поэтому перед принятием серьезного решения обязательно следует объясниться. Девушке не стоит ждать, когда мужчина напишет первый, если ситуация ее гложет. Можно первой позвонить или написать. Дальнейшие действия зависят от реакции мужчины.

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Причины, по которым мужчина может не писать и не звонить

Причины отсутствия звонков и сообщений от возлюбленного могут быть разными:

не возникли или пропали чувства по отношению к девушке;

она очень понравилась мужчине, но он боится показаться влюбленным или привязаться;

«набивание цены» — с помощью игнора планирует вызвать в девушке желание бороться за него с другими претендентками (иногда выдуманными мужчиной);

у избранника есть отношения или семья;

возникновение форс-мажорных обстоятельств, трудной ситуации на работе или в семье;

переживает, что у женщины не возникло чувств по отношению к нему (иногда думает, что недостоин молодой особы);

не хочет менять привычную жизнь, пускать в нее другого человека;

решил взять перерыв в отношениях.

Иногда основания подобного поведения мужчина даже сам не может объяснить. Ситуации бывают разные. Помимо принятия решений в личной жизни, приходится разбираться с иными проблемами. Некоторым молодым людям сложно принять изменения, поэтому не следует надолго откладывать разговор.

Стоит ли звонить или писать первой?

Ошибочно думать, что не стоит первой писать или звонить мужчине. Навязываться не надо — это факт. Но попытаться разобраться в ситуации необходимо, чтобы понять, куда двигаться дальше.

Если мужчина идет на контакт, старается объяснить, по какой причине он пропал, выслушать человека необходимо. Но следует быть внимательней к словам возлюбленного, особенно когда девушка недолго знакома с мужчиной. Он может воспользоваться ситуацией и преподнести собственную лень под видом глобальных проблем.

Когда молодой человек не отвечает на звонки и сообщения или делает это редко, следует задуматься. Навязываться в этом случае точно не стоит. Мужчина, желающий продолжить общение, будет идти на контакт. Ответ на сообщение не занимает много времени.

Писать и названивать не нужно. Если мужчина прочитал сообщение, но не отвечает несколько дней, а дозвониться до него невозможно, просто сделайте выводы о человеке и идите дальше.

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Сколько ждать перед тем, как написать первой?

Конкретного времени нет. Женщина должна жить в свое удовольствие и поступать так, как комфортно ей. Можно подождать несколько часов, день, неделю, месяц. Однако возлагать большие надежды на этого мужчину не стоит.

Психологи советуют ждать ответа около недели. Этого времени достаточно, чтобы решить возникшие проблемы или разобраться в себе. Последнее, кстати, можно сделать при помощи таролога. Например, на видеоконсультации на сайте Лунаро

Во время ожидания не стоит тревожить мужчину. У него могут возникнуть серьезные проблемы, а из-за постоянных сообщений со стороны избранницы он будет переживать еще сильнее. Когда все разрешится, человек обязательно перезвонит, назначит встречу и постарается объяснить ситуацию.

Стоит ли ждать ответа?

Каждая девушка хоть раз задавалась вопросом, как себя нужно вести, если мужчина перестал писать и звонить. Точно не стоит ждать ответа, отказываясь от встреч с друзьями или поклонниками. При общении с мужчиной нельзя забывать о своих увлечениях, существовавших до его появления в ее жизни.

Продолжайте работать над собой, заниматься привычными делами. Не стоит бросать все и сидеть в ожидании звонка. Есть вероятность, что мужчина не захочет продолжать общение. Сколько женщине придется ждать взаимности, непонятно.

Могут уйти дни, недели и даже месяцы. Лучше потратить это время на развитие личности. Необязательно сразу искать замену молодому человеку, но и забывать про себя и свои интересы не стоит.

Что делать, если постоянным инициатором выступает девушка?

Нормально, что женщине не нравится постоянно выступать инициатором в общении. Если мужчине интересна избранница, эта проблема обычно не возникает. Однако не стоит делать поспешных выводов, следует обсудить вопрос.

Для решения проблемы следует:

сообщить мужчине, что подобное общение вас не устраивает;

если он готов меняться, следует дать шанс;

в случае, когда мужчина не идет на контакт, отказывается меняться или не сдерживает обещание, отношения лучше прекратить;

не стоит несколько раз говорить о проблеме, взрослый человек поймет претензию и предложит решение с первого раза.

Не бойтесь завершать отношения, в которых вас не ценят и не воспринимают всерьез сказанные вами слова.

Если причина игнорирования несерьезная

Следует помнить, что у каждого человека свое понимание серьезности ситуации. Но если, объективно оценив обстановку, девушка приняла для себя решение, что причина, по которой молодой человек пропал, была глупой, не следует давать второй шанс. Отношения, в которых партнер может пропасть на несколько дней из-за вечеринок, прогулок с друзьями и отдыха, следует завершить.

Как выйти из отношений, не потеряв лицо?

Романтические отношения, которые подходят к завершению, чаще заканчиваются громкими скандалами. Однако девушка может красиво расстаться, оставив о себе только положительные воспоминания.

Если молодой человек перестал выходить на связь, ругаться нет смысла. Оставьте человеку краткое и лаконичное сообщение. Причину расставания можно не объяснять. Достаточно поставить мужчину в известность, что вы ждать не намерены.

При личной встрече или в СМС следует указать, что у вас разные взгляды на жизнь и общение. По этой причине вам лучше будет расстаться. Когда нет желания что-то объяснять, просто уведомьте молодого человека, что вы не хотите общаться и отношения завершены.

Нужно ли игнорировать мужчину в ответ?

Подобного поведения следует избегать. Не нужно вести себя, как маленький ребенок. Если у мужчины была серьезная причина для того, чтобы не отвечать, подобное поведение избранницы ему точно не понравится. Старайтесь спокойно отвечать на сообщения и реагировать на звонки молодого человека.

После того как мужчина вышел на связь и объяснил ситуацию, не следует бросаться к нему в объятия и каждую секунду быть на связи. Это поможет показать избраннику, что у вас есть своя жизнь, интересы, друзья, работа.

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Несколько правил от психологов, которых стоит придерживаться, чтобы ситуация не повторилась:

объясните молодому человеку, что игнор в отношениях для вас неприемлем (если он не хочет объяснять причину своего поведения, может просто сообщить о сложной ситуации);

ответы на сообщения и телефонные звонки 1,5-2 недели должны быть сухими;

дождитесь, когда мужчина извинится за пропажу и игнор, только после этого начинайте постепенно проявлять заботу и теплое отношение;

сохраняйте спокойствие, не пытайтесь давить на мужчину, если он не хочет говорить, что стало причиной его молчания;

ради встречи с молодым человеком не отменяйте свои дела, лучше попросите перенести свидание на другой день или время.

В любой ситуации девушка должна оставаться личностью с интересами и принципами. Не стоит постоянно идти на уступки, мужчинам это быстро надоедает.

Итоги

Девушки часто задаются вопросом, как себя нужно вести, если мужчина перестал звонить и писать. Конкретного перечня действий нет, все зависит от причин, по которым он пропал, и его дальнейшего поведения. Бесконечно названивать и писать ему не стоит. Когда он захочет возобновить общение, сам извинится и объяснит причину игнора. С мужчиной, который предпочел вечеринки с друзьями общению с избранницей, лучше сразу расстаться. Однако решение о дальнейшем развитии отношений останется за женщиной.