Их главные секреты: чего мы еще не знаем о мужчинах

Мы так мало знаем о мужчинах, об их отношении к жизни, кризисах, стремлениях и потребностях (и главное, даже не пытаемся узнать!), что рано или поздно сталкиваемся с серьезными проблемами – вместо близкого человека, с которым когда-то делили одни мечты на двоих, теперь видим совершенно чужого, отстраненного и замкнутого.

Почему так происходит и как этого избежать, рассказала в своем вебинаре «Чего мы еще не знаем о мужчинах» психолог Елена Новоселова.

Оказывается, для того, чтобы построить счастливые отношения со своим избранником, мало один раз покорить его неземной красотой и легким нравом, а потом всю жизнь готовить вкусные борщи. Вопреки всеобщему мнению, мужчинам нужна не только красавица «90-60-90», регулярный секс и обед из трех блюд. Возможно, ты удивишься, но нужно им еще и кое-что другое.

Так чего же мы не знаем о мужчинах и об их истинных потребностях?

Фаллический комплекс

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Название этого термина - из разряда «не то, чем кажется». Речь вовсе не о мужском достоинстве и его размерах. Фаллический комплекс означает лишь одно – каждый мужчина нуждается в том, чтобы быть победителем по жизни. Неважно в чем и как - главное, побеждать!

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Работа, спортивные достижения, успехи в карьере, лучшие места в кинотеатре и даже удачно сыгранный раунд в онлайн игре – все это маленькие и большие, но победы. Мужчина просто не может жить без осознания того, что он лучший, иначе он не был бы мужчиной. Ты удивишься, но для твоего избранника «победитель» - практически одно и то же, что и «мужчина». И если тебе достаточно было просто родиться женщиной, чтобы себя ею чувствовать, то мужчина ежедневно доказывает себе и окружающим, что он заслуживает это гордое звание.

Как это может тебе помочь?

Только задумайся – чего заслуживает каждый победитель? Похвалы, оваций, восторга. Он получил премию и ждет, что ты обрадуешься – ведь он старался, усердно работал, и теперь вы сможете позволить себе те дорогущие шторы в спальню, которые ты так давно хотела.

Он купил тебе букет цветов и ждет, что ты будешь в восторге – он так долго его выбирал, хотел подарить самый лучший. А что делаешь ты? Нет, ну правда. В большинстве своем женщины воспринимают маленькие мужские победы и знаки внимания, как данность. Мы относимся к мужчинам с позиции «должен», тем самым демотивируя их и сея зерно сомнения в том, что он настоящий победитель.

Мужские кризисы

Говорят, что люди живут пятилетками. Возможно, но, если речь идет о мужчинах, уместнее сказать о «десятилетках», которыми они неосознанно измеряют свою жизнь. Более того – каждое десятилетие мужчина переживает некий кризис, знать о которых женщинам очень рекомендуется.

Кто такой мужчина в 20 лет? Амбициозный, выбирающий свой путь молодой человек, для которого, однако, мерилом успеха являются не карьерные достижения, а девушка, находящаяся рядом.

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В 30 лет мужчина проходит серьезную самоидентификацию. «Кто я? В каком направлении мне нужно двигаться, чтобы добиться максимальных успехов?». Личные отношения отходят на второй план, уступая место карьерным. 30-летний рубеж является определяющим для большинства мужчин, потому что именно этот отрезок времени определяет, победитель он или нет.

В 40 лет мужчина смотрит на свою женщину и думает: «Это все, чего я добился?». Происходит это в основном из-за того, что к 40 годам женщина полностью привыкает к своему спутнику и перестает давать ему ту самую необходимую «дозу» восхищения и восторга. Мужчина начинает сомневаться в себе и своей избраннице.

В 50-60 лет мужчина больше всего желает стать для кого-то учителем, наставником. Он уверен, что ему есть, что рассказать окружающим, но если рядом нет никого, кому можно было бы передать ценный опыт (дети выросли и разъехались, а жена только отмахивается от наставлений), то мужчина начинает также оценивать себя как проигравшего.

Как это может тебе помочь?

Зная о кризисах в жизни мужчины, ты можешь понять, как с ними справляться. Скажем, если ты находишься в отношениях с мужчиной, которому сейчас около 30, постарайся уделять больше внимания его карьерным успехам – поддерживай в рабочих вопросах, интересуйся его делами, когда он возвращается домой после трудного дня.

Хочет пойти на курсы повышения квалификации? Поддержи! И постарайся предъявлять поменьше претензий на тему «ты меня не любишь». Любит, и еще как! Просто сейчас ему очень важно доказать себе, что он победитель, добившись карьерных высот.

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Еще больше информации о том, как преодолевать мужские кризисы, ты найдешь в вебинаре «Чего мы еще не знаем о мужчинах», который прошел 16 мая в рамках Школы Жизни.

Мужчине нужна только одна женщина

Вопреки всеобщему мнению о мужской полигамии, мужчине действительно не нужно много женщин вокруг. Возможно, ты удивишься, но ему достаточно, чтобы рядом была одна. Но какая! Нет, ничего сверхъестественного мужчина от тебя не ждет, однако, на некоторые особенности твоего поведения смотрит.

Во-первых, и об этом мы говорили ранее, мужчине важно, чтобы им восхищались, тем самым подтверждая его статус победителя. Все эти «будь мужиком!» лучше вообще забыть, если ты хочешь построить гармоничные отношения. Он и так мужчина, зачем ему об этом напоминать?

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Во-вторых, мужчине необходимо понимать, что рядом с ним ты чувствуешь себя настоящей женщиной. Только рядом с ним. Осознание того, что именно он делает тебя счастливой – самая лучшая награда для мужчины. И нет худшего наказания, чем понимать, что он – причина твоих слез, расстройств и переживаний.

В-третьих, ему важно, чтобы у тебя было личное пространство. Твоя работа, твои увлечения и хобби, в которых он не принимает участия – все это делает тебя более интересной и желанной для мужчины. К тому же, человек, имеющий и уважающий свое личное пространство, охотнее будет уважать личное пространство другого. Не контролировать, не нарушать границы, а уважительно относиться к желанию иногда побыть одному и бездумно смотреть телевизор.

Как это может тебе помочь?

Постарайся запомнить, что мужчине не нужна хозяйка, которая каждый день печет пироги. Ему не нужны «юбочки», «ножки» и «глазки», которых вокруг миллионы. Мужчина крайне нуждается в поддержке и искреннем восторге одной-единственной, которая к тому же уважает его личное пространство и всегда дает понять, что он делает ее по-настоящему счастливой. Поэтому не ленись говорить ему приятные слова, хвалить за достижения (неважно большие или маленькие) и давай возможность помолчать и поиграть час-другой в онлайн игру, если ему это так необходимо.

Желая построить гармоничные отношения с любимым мужчиной, никогда не забывай, что рядом с тобой находится сформировавшаяся личность со своими потребностями и желаниями. И прежде чем предъявлять претензии и обижаться на то, что он не сделал что-то так, как тебе казалось правильным, попытайся разобраться – почему он так поступил. Возможно, причина кроется в тот самом фаллическом комплексе.

Еще больше ценной информации ты найдешь в вебинаре Елены Новоселовой.