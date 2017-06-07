7 сексуальных поз, которые стоит попробовать каждой паре

Наверняка у любой пары существуют свои любимые позы, но не каждая в одинаковой степени подходит для мужчины и женщины. Очень многое зависит от настроения, целей и уровня подготовленности к той или иной позиции.

Невозможно определить, какая поза эффективнее, однако разнообразить свою сексуальную жизнь и попробовать новое стоит.

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Нирвана

Поза «нирвана» будет кстати после тяжелого трудового дня. Женщина лежит на спине, держась за за спинку кровати, партнер располагается сверху. В процессе акта женщина сводит ноги вместе, а мужчина, наоборот, разводит. Для более ярких впечатлений стоит напрячь вагинальные мышцы. В такой позе происходит естественная стимуляция клитора и можно испытать наивысшее удовольствие.

Наездница

Нельзя обойти стороной любимую позу большинства мужчин. Техника достаточно проста: мужчина лежит на спине, женщина — сверху. Если вы хотите закончить день страстным сексом, наездница — отличный выбор.

Поза не требует особой подготовки и позволяет женщине регулировать процесс. Во время движений происходит клиторальная стимуляция, что немаловажно для партнерши. Прекрасный вид и сумасшедшая энергетика сделают секс незабываемым.

Вариация 1: наездница на спине

Одна из интересных вариаций классической позы «наездница»: мужчина лежит на спине, женщина в таком же положении сверху, для устойчивости можно упереться ногами в кровать. Поза удобна также для анального секса и беспроигрышно подходит как для мужчины, так и для женщины.

В процессе движений мужчина может не только ласкать грудь партнерши, но и стимулировать клитор, что позволит ей насладиться ярким оргазмом.

Вариация 2: обратная наездница

Женщина садится на партнера сверху, поворачиваясь спиной. Меняется ракурс, положение, эта поза становится более динамичной. Мужчина легко возбуждается, а если на женщине красивое белье, уровень страсти будет зашкаливать.

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Ножницы

Необычная, но эффективная поза. Женщина лежит на спине на кровати или другой удобной поверхности, ноги подняты до угла 90 градусов и скрещены, мужчина стоит лицом к ней. В процессе акта партнер периодически сдвигает и раздвигает ноги партнерши. Поза подойдет для жаркого секса и разнообразит классический набор сексуальных позиций.

Лягушка

Мужчина садится на угол кровати или другой поверхности, положение женщины — сверху спиной к партнеру. Для комфорта мужчина может придерживать женщину руками за бедра. Если партнерша облокотится на мужчину и немного выпрямится, это даст ему возможность целовать ее спину, ласкать грудь и принять более подвижное положение.

Жокей

Поза для тех, кто любит погорячее. Женщина в положении лежа, мужчина пристраивается сзади. Для большей эффективности следует положить под бедра женщины подушку. Во время акта женщина может напрягать мышцы влагалища, что усилит оргазм и еще больше возбудит мужчину.

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Ложки

Идеальная и комфортная поза во время беременности или для утреннего секса. Женщина ложится на бок спиной или лицом к партнеру. В таком положении стимулируется точка G, а член проникает не слишком глубоко. Секс может быть нежным и в тоже время страстным, при дополнительном стимулировании клитора оргазм будет таким же ярким, как и в более подвижных позах.

Улитка

Техника исполнения позы «улитка»: женщина ложится на спину, при этом колени подтягивает к груди и забрасывает на плечи мужчины. Такое положение обеспечивает максимальный зрительный контакт и глубокое проникновение. Остается довериться мужчине и получить незабываемую порцию наслаждений.

Это важно: Самый короткий и гарантированный путь к женскому возбуждению лежит через клитор, который является спусковым крючком оргазма. С анатомической точки зрения это аналог мужского полового органа, однако содержит в 3 раза больше нервных окончаний, чем головка пениса. У большинства женщин клитор располагается на определенном расстоянии от влагалища, и член во время полового акта его не касается. Если клитор располагается близко ко входу во влагалище, женщине проще достичь пика в миссионерской позе или позе наездницы. Остальные позы требуют дополнительной стимуляции клитора. Для этого подойдут позы, в которых удобно дотягиваться рукой до клитора, при этом не извлекая член из влагалища. Это любые варианты коленно-локтевой позиции, варианты «мужчина сзади».

В Камасутре — 64 позиции, и каждая найдет своих приверженцев. Самое главное — не стесняться обсуждать свои желания с партнером и не бояться экспериментировать. Эффективность секса во многом зависит не от позы, а от движений в ней, а этому стоит учиться вместе.