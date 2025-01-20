Почему успешным, умным и харизматичным людям сложно учить иностранный язык?

Изучение иностранного языка – это сложный процесс, который требует времени, терпения и настойчивости. Из-за неграмотных учителей он может стать даже мучительным. Тем не менее, некоторые получают необходимые знания, а некоторые – нет. О том, почему многие люди сталкиваются с трудностями на этом пути и как их преодолеть, рассказывает преподаватель и автор собственного коуч-метода преподавания английского языка Анна Котик.





Даже если человек достиг больших высот в карьере, обладает умом и харизмой, ему может быть сложно освоить иностранный язык. Почему так происходит? Существует несколько основных факторов, мешающих эффективному обучению.

Завышенные стандарты и ожидания

Успешные люди, как правило, ставят перед собой амбициозные цели и ожидают безупречных результатов. Они привыкли к высоким достижениям в профессиональных и личных начинаниях, поэтому изучение нового языка может вызывать у них чувство неуверенности. Первые трудности в освоении грамматики или произношения нередко приводят к разочарованию. Умные и харизматичные личности часто стремятся к совершенству, и любые ошибки воспринимаются ими как провал.

Завышенные требования к себе – это не всегда хорошо. Проблема в том, что в начале процесса обучения необходимо опуститься на уровень ребенка. Человеку с развитым интеллектом сложно оказаться в роли того, кто не может и двух слов связать. Он не хочет говорить на простые бытовые темы, а более глубокие и интересные обсуждения ему недоступны. Педагог, работающий с таким учеником, должен быть отчасти психологом, помочь ему преодолеть внутренний дискомфорт.

Начинающим важно дать себе право на ошибку, осознать, что не получится сразу стать идеальным. Не нужно стесняться, ждать быстрых результатов, оттачивать фразы до совершенства. Надо просто разрешить себе побыть ребенком, который учится.





Ограниченное время

Многие люди имеют насыщенный график, который включает в себя массу обязательств – работу, встречи, проекты, личную жизнь. В итоге у них остается совсем мало времени для обучения. Даже если человек осознает важность получения языковых навыков, загруженность может стать серьезной преградой в этом деле. Поэтому люди часто откладывают занятия на потом или выбирают краткосрочные курсы, которые не дают желаемых результатов.

Специалисты считают, что иностранные языки лучше учить в детстве. Почему? Вовсе не потому, что у взрослых память хуже. Существуют техники, которые помогают успешно усваивать информацию в любом возрасте. Главное, что мешает заниматься, это банальная концентрация.

Занятой человек не может сосредоточиться на английском – его отвлекают многочисленные заботы. Кроме того, иностранному языку нужно уделять минимум пять дней в неделю. Важно уметь быстро переключаться, выработать привычку к регулярному обучению. Школьники имеют такие навыки, а взрослому человеку придется заново примерить на себя роль ученика. И это, конечно, раздражает.





Страх выглядеть неуклюжим

Харизматичные личности привлекают внимание, отличаются уверенностью в себе и умением продуктивно общаться. Однако именно эти качества могут обернуться против них. Страх сделать ошибку на глазах у других нередко парализует желание говорить на новом языке. Многие опасаются, что их ответы будут подвергнуты критике. Возникает замкнутый круг: отсутствие практики ведет к снижению уверенности, что, в свою очередь, вызывает еще больше негатива.

Человек, который привык блистать в обществе, принимать сложные решения, отдавать указания, вдруг оказывается в некомфортной ситуации и чувствует себя глупо. Он стесняется преподавателя, боится применять знания в реальной жизни, переживает, что не сможет правильно выразить свои мысли. Тут может быть только один совет: тренироваться, первое время общаться в безопасном окружении, развивать навыки разговорного английского на специальных разговорных курсах.





Психологические барьеры

Успешные и умные люди часто имеют высокую самооценку и четкое представление о своих способностях. Однако изучение языка требует некоторого смирения и готовности к ошибкам. Есть даже такое понятие – нормализация ошибки. Это может быть сложно для тех, кто привык быть в роли эксперта. Психологические причины нередко мешают полностью погрузиться в образовательный процесс и наслаждаться им.

Очень важно не критиковать себя, даже если вы на первых порах не видите позитивных результатов. Отрицательные эмоции способны отбить желание заниматься иностранными языками и не позволяют преуспеть в этой сфере. Необходимо не только запоминать незнакомые слова, но и уметь справляться с теми чувствами, которые возникают во время учебного процесса. Не стоит беспокоиться, терять надежду на успех, погружаться в пучину недовольства собой из-за каждого промаха.

Нехватка мотивации

Некоторые люди считают, что их карьерные достижения не зависят от знания иностранных языков, особенно если деловое общение ведется через переводчиков. Это вызывает недостаток внутренней мотивации и снижение интереса к обучению. Человек понимает, что у него не хватает времени, испытывает страх, считает изучение языка сплошным мучением. Словом, придумывает тысячу объяснений, почему ему не стоит заниматься своим языковым образованием.

Руководитель может нанять секретаря со знанием английского, пользоваться онлайн-переводчиком, отказаться от чтения книг на языке оригинала, но не потому, что ему не нужны новые навыки. Все это делается для того, чтобы избавить себя от возможного психологического дискомфорта.





Неправильные методы обучения

Большинство людей предпочитают использовать техники, которые приносят быстрые результаты. Однако освоение языка на идеальном уровне – это длительный процесс, требующий систематического подхода. Некоторые пытаются найти "облегченные" варианты, разочаровываются в них и в итоге бросают занятия.

Стоит также отметить, что в школе и в институте многие изучали иностранный язык, но не способны говорить на нем. Почему? Потому что для достижения заметного прогресса нужно развивать именно речевые навыки, а не просто заполнять пропуски в текстах и переводить их со словарем.

Сегодня каждый может освоить английский за полгода с помощью современных революционных способов. Часто интуитивная лингвистика, которая выросла из коммуникационного подхода, принятого на Западе, помогает выучить любой язык на разговорном уровне не тратя много сил и времени.

Кроме того, эффективность дают те методы, которые позволяют человеку получать удовольствие от учебного процесса. Важно также применять индивидуальный подход к каждому ученику – от директора крупного металлургического предприятия до мамы в декрете.

Чтобы свободно говорить на иностранном языке, необходимо найти хорошего преподавателя, использовать инновационные программы, отказаться от высоких стандартов и излишней самокритики. Ясное понимание этих проблем – первый шаг к успеху. Главное – помнить, что изучение языка должно приносить радость и удовлетворение.