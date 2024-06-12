Что взять на море с ребенком: список необходимых вещей для отдыха на пляже

Отпуск – ожидаемое событие, которое хочется сделать приятным не только для себя, но и для ребенка. В этом случае на вас ложится двойная ответственность, ведь вам придется предусмотреть необходимый список вещей, которые нужно везти с собой. Если вы затрудняетесь определиться с тем, что взять на море с ребенком, изучите эту статью Клео.ру. Здесь мы рассказываем о самых необходимых вещах, которые вам понадобятся для отдыха и обеспечения безопасности.

Основные вещи для ребенка на пляже

Чтобы отпуск с детьми прошел максимально комфортно и доставил массу положительных эмоций всем членам семьи, нужно позаботиться о том, чтобы включить в багаж все необходимые вещи. Одежда и обувь занимает около 80% всего багажа, это же касается и детских принадлежностей. Этому пункту стоит уделить особое внимание и предусмотреть наличие следующих вещей:

позиции, которых должен быть не менее пяти штук по каждой – плавки для купания на пляже или купальник для девочки, трусы, носки, футболки, шорты, майки. Для девочки можно взять юбки, платьица или сарафаны;

босоножки или сандалии с закрытой передней частью для путешествия в дороге и открытые для пляжных прогулок;

сланцы – лучше отдавать предпочтение изделиям из полиуретана, а не из резины, поскольку в них меньше потеют ноги;

домашняя обувь для нахождения в помещении;

теплые вещи для прохладных вечеров – курточка, штаны, кроссовки;

головной убор с козырьком: кепка, панама, бейсболка или бандана.

В список вещей обязательно нужно включить игрушки, чтобы ребенку было чем заняться как на пляже, так и при отдыхе в номере:

раскраску и карандаши или фломастеры;

любимую мягкую игрушку;

принадлежности для пляжа: ведерко, формочки, совочек, мячик (при желании их можно купить на месте);

планшет с закачанными на него мультиками, книги для чтения.

В список вещей для пляжного отдыха с ребенком входят средства личной гигиены. Это зубная щетка и паста, шампунь и мыло, расческа, влажные салфетки, бумажные полотенца.





Предметы для обеспечения безопасности

Отдых с ребенком на море должен быть не только комфортным, но безопасным. Чтобы предусмотреть этот момент, Клео.ру советует включить в багаж следующие вещи:

Лекарства – обязательный атрибут, чтобы при необходимости оказать первую помощь при длительном переезде и в последующем. В этот перечень входят принимаемые вашим ребенком средства от аллергии, от диареи, от ушибов, обезболивающие и жаропонижающие препараты. Также нужно взять с собой мазь от укусов насекомых, термометр, ушные палочки.

Защититься на пляже от палящего солнца помогут средства от загара и после него. При выборе спреев и аэрозолей важно учесть, что в них должен быть максимальный уровень защиты SPF-50.

Аксессуары для пляжа помогут сделать отдых увлекательным для ребенка и обеспечить его безопасность. Это нарукавники, надувной круг, очки для плавания.





Питание и напитки

Изменение привычного рациона питания зачастую становится испытанием для неокрепшего детского желудка. Чтобы избежать неприятных последствий, начините принимать за три дня до отъезда средства, способствующие стабилизации микрофлоры. С собой обязательно стоит взять следующее:

две бутылки воды без газа;

вафли, крекеры, сухое печенье;

фрукты, фруктовые смеси и мясные пюре, которые будут герметично закрытыми.

Для обеспечения комфортной температуры питания для детей можно взять специальный термос.





Подведем итог

Надеемся, что после изучения нашей статьи для вас прояснился вопрос, что взять на море с ребенком. Мы упомянули самые необходимые вещи, которые обязательно понадобятся. Их стоит взять с собой в дорогу, чтобы обеспечить вашему ребенку безопасность и комфортный отдых.