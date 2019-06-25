В доме дети: какие моющие средства безопаснее
Маленький ребёнок много времени проводит на полу и предпочитает всё пробовать на зуб. Поэтому моющие средства для уборки могут стать для него невидимым врагом. Как превратить такого врага в настоящего друга, который защитит дом от грязи и не навредит малышу?
Какие средства встречаются в магазинах?
Представленные на рынке бытовой химии товары можно разбить на несколько пар, противоположных друг другу по свойствам.
Концентрированные и неконцентрированные
Помните старую рекламу о соперничестве Вилларибо и Виллабаджо? Они наглядно иллюстрируют разницу между средствами. Плюс концентрированных – устойчивое пенообразование, что позволяет тратить меньше средства на мытьё поверхностей.
Биоразлагаемые и небиоразлагаемые
Первые легко поглощаются средой, не нанося вред экологии и людям – к таким относятся, например, средства для дома Амвэй. Вторые, попадая в воду, уничтожают большую часть живых организмов вокруг себя.
Аллергенные и гипоаллергенные
В составе первых присутствуют химические компоненты, вызывающие реакцию иммунной системы. Гипоаллергенные средства безопасны для аллергиков и детей.
Какой вред могут нанести средства для дома?
Разницу между экологичным средством и опасной бытовой химией иногда можно определить по аромату. Токсичные вещества, как правило, обладают до жжения резким запахом. Но порой производителю удаётся замаскировать его, и в таком случае распознавать «вредителя» приходится лишь по составу. В таблице представлены вредные для человека компоненты, которые могут входить в состав моющих средств.
|
Вещество
|
Где встречается
|
Чем опасно
|
Формальдегид
|
Моющие средства, чистящие порошки
|
Развитие онкологических заболеваний, болезней почек
|
Хлор
|
Чистящие порошки, средства для мытья посуды, моющие средства
|
Раздражение кожи, глаз, слизистых, отравление
|
Сульфосукцинаты, алкилсульфаты и бетаины
|
Моющие средства, чистящие порошки
|
Раздражение кожи, нарушение жирового баланса
|
Фенол
|
Моющие средства, парфюмерия, косметика
|
Рвота, раздражение кожи, общее недомогание
Чем же мыть дом, в котором есть маленький ребёнок?
Для здоровья малыша безопасными являются биоразлагаемые и гипоаллергенные средства. Они подходят для уборки в детской комнате. Большинство подобных веществ не нуждаются в повторном смывании: достаточно вытереть поверхность насухо.
В России органические товары промаркированы отличительным знаком Ecogarantie, Eco Label, QAI или другим аналогом. На упаковке указывается класс и количество поверхностно-активных веществ (ПАВ). У специализирующихся на выпуске экологичной продукции брендов средства для дома содержат минимальное количество ПАВ, являются биоразлагаемыми и могут применяться в комнате, где находится маленький ребёнок.