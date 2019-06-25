В доме дети: какие моющие средства безопаснее

Маленький ребёнок много времени проводит на полу и предпочитает всё пробовать на зуб. Поэтому моющие средства для уборки могут стать для него невидимым врагом. Как превратить такого врага в настоящего друга, который защитит дом от грязи и не навредит малышу?

Какие средства встречаются в магазинах?

Представленные на рынке бытовой химии товары можно разбить на несколько пар, противоположных друг другу по свойствам.

Концентрированные и неконцентрированные

Помните старую рекламу о соперничестве Вилларибо и Виллабаджо? Они наглядно иллюстрируют разницу между средствами. Плюс концентрированных – устойчивое пенообразование, что позволяет тратить меньше средства на мытьё поверхностей.

Биоразлагаемые и небиоразлагаемые

Первые легко поглощаются средой, не нанося вред экологии и людям – к таким относятся, например, средства для дома Амвэй. Вторые, попадая в воду, уничтожают большую часть живых организмов вокруг себя.

Аллергенные и гипоаллергенные

В составе первых присутствуют химические компоненты, вызывающие реакцию иммунной системы. Гипоаллергенные средства безопасны для аллергиков и детей.

Какой вред могут нанести средства для дома?

Разницу между экологичным средством и опасной бытовой химией иногда можно определить по аромату. Токсичные вещества, как правило, обладают до жжения резким запахом. Но порой производителю удаётся замаскировать его, и в таком случае распознавать «вредителя» приходится лишь по составу. В таблице представлены вредные для человека компоненты, которые могут входить в состав моющих средств.

Вещество Где встречается Чем опасно Формальдегид Моющие средства, чистящие порошки Развитие онкологических заболеваний, болезней почек Хлор Чистящие порошки, средства для мытья посуды, моющие средства Раздражение кожи, глаз, слизистых, отравление Сульфосукцинаты, алкилсульфаты и бетаины Моющие средства, чистящие порошки Раздражение кожи, нарушение жирового баланса Фенол Моющие средства, парфюмерия, косметика Рвота, раздражение кожи, общее недомогание

Чем же мыть дом, в котором есть маленький ребёнок?

Для здоровья малыша безопасными являются биоразлагаемые и гипоаллергенные средства. Они подходят для уборки в детской комнате. Большинство подобных веществ не нуждаются в повторном смывании: достаточно вытереть поверхность насухо.

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В России органические товары промаркированы отличительным знаком Ecogarantie, Eco Label, QAI или другим аналогом. На упаковке указывается класс и количество поверхностно-активных веществ (ПАВ). У специализирующихся на выпуске экологичной продукции брендов средства для дома содержат минимальное количество ПАВ, являются биоразлагаемыми и могут применяться в комнате, где находится маленький ребёнок.