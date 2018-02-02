Свежие идеи: как использовать мрамор и бетон в интерьере

Одними из самых популярных трендов 2018 года стали мрамор, бетон и цветной камень в интерьере.

Моду на мрамор сложно назвать новой: она держит позиции не сезон и не два. У бетона нет подобного аристократического прошлого, но и он теперь регулярно появляется в интерьерах и коллекциях предметов для дома — будь то мягкая мебель или посуда. И бетон, и мрамор проникли даже в те сферы, где их не ждали. Например, в парфюмерию (этой осенью у Comme des Garcons вышел аромат Concrete во флаконе из бетона и с соответствующим запахом), и часовую индустрию (Hublot украсили бетоном циферблат, в очередной раз восхитившись Нью-Йорком). И даже в парикмахерское дело — речь о «мраморных окрашиваниях».

Эксперты Houzz, международной платформы о ремонте и дизайне интерьеров, отмечают возросший интерес своих пользователей к мрамору и бетону и советуют, как вписать эти тренды в домашнюю обстановку.

Мрамор: от мебели до посуды

Добавив камня своему дому, вы не проиграете. Другой вопрос — как сделать это по-новому? Мрамор не раз видели в столешницах, разделочных досках или настенной плитке, но так ли часто — в конструкции зеркал, диванов или кроватей? Последний вариант на сентябрьском London Design Festival 2017 показала Aram Gallery, выставив работы Макса Фроммельда.

Его мраморная кровать в серо-розовых тонах — способ внедрить камень в интерьер спальни, не сделав ее по-дворцовому холодной и похожей на сотни других комнат из Pinterest.

Словенка Лара Бохинк, успевшая поработать c Gucci, Costume Narional и Lanvin, и запустившая в Лондоне бренд Lara Bohinc, на том же фестивале выступила с присутствующими во многих условно модных ресторанах и кафе мраморными столами — но отыгралась на необычной конструкции. Британский дизайнер Ли Брум выполняет из мрамора всем знакомые напольные часы с боем — их можно было увидеть на последней Salone del Mobile в Милане. А француз Мэттью Леаннор не первый год воссоздает водную гладь в своих мраморных скульптурах или «жидких» журнальных столах.

Если его пограничных с искусством работ вам недостаточно и хочется чего-то более «художественного» — обратите внимание на скульптуры из выкрашенных в яркий цвет валунов Уго Рондиноне или положите на пол мраморный «ковер» авторства англо-палестинской художницы Моны Хатум.

Бетон: от комода до подсвечников

Бетону, как и мрамору, нужно обеспечить выгодное соседство. Грубость и холодность сгладят пастельные тона, округлые линии, белый, а еще — живые растения и разнообразные пушистые объекты. Неровную матовую фактуру бетона подчеркнут отполированные поверхности.

Если не можете позволить себе покрыть бетоном стену или потолок в квартире, и сантехника из этого материала тоже не вариант, есть смысл ограничиться миниатюрными деталями: их одних хватит, чтобы сделать интерьер актуальнее. Это могут быть подсвечники или лампы, сочетающие бетон со стеклом. Выдутые вручную, как у норвежского дизайнера Магнуса Петерсена, или брутальные, как у канадца Давида Умемото.

Аксессуары для ванной комнаты — от стакана для зубных щеток до мыльниц — и даже прикроватные тумбы, составленные из бетонных кирпичей с отверстиями — тоже отличное решение.

Если что, подделку уже выпустила Ikea — у нее в наличии минималистичные комоды с «бетонным эффектом».

Тем, кто готов пойти дальше, впору работать с бетоном по-крупному: в столешницах или настенной плитке на кухне, «обнажая» отдельные стены и даже целые комнаты. Если серая бетонная ванная — не то, о чем вы мечтали, мы подсмотрели и другие «тотальные» варианты.

Макс Лэмб, например, зимой 2015-го блистал с ванной комнатой, полностью выполненной из цветного мрамора, на дизайн-ярмарке Design Miami. С тех пор в домах по всему миру успели появиться и другие любопытные решения. Ниже — все, что поможет вдохновиться.