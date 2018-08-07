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10 правил отличной ванной

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Эргономичность, практичность и эстетичность - три несомненных слагаемых отличной ванной. Отличной – это той, которая станет не просто местом для гигиенических процедур, а будет одной из любимых комнат в квартире. Она важна. Она встречает нас после сна и провожает в спальню, а также служит местом для релакса и таинства beauty-ритуалов. 

Важно, чтобы при планировке были учтены все детали: умывальник, унитаз, ванная, душевая кабина, светильники и всевозможные держатели. Конечно, безошибочным вариантом оформления любого пространства будет профессиональный дизайнерский подход, но если вы не готовы обращаться к специалисту – вам в помощь несколько основных правил. На самые важные вопросы о том, как правильно спланировать ванную комнату, отвечает эксперт Мебельного торгового комплекса «Гранд» Ирина Соловьева. 

Как сделать так, чтобы даже самая маленькая ванная была удобной и относительно свободной?

Во-первых, расстояние между любым сантехическим оборудованием и дверью должно быть не менее 80 сантиметров, а между унитазом и биде – не более полуметра.  Длинные дистанции тут ни к чему.

Во-вторых, не стоит монтировать раковину в тесный угол – расстояние до ближайшей стены или душевой кабины должно быть не менее 60 сантиметров. В противном случае, процесс умывания станет мучением. Это же правило касается расположения унитаза. 

В-третьих, размер душевой кабины в идеале должен быть не менее, чем метр на метр. Иначе, вам будет неудобно принимать душ. А вот размер и конфигурации ванны не ограничены такими жесткими требованиями и подбираются сугубо индивидуально. 

Желательно устроить тест-драйв ванны при покупке. Для оценки удобства достаточно в нее сесть.

Что, помимо эргономики, следует учесть при планировании ванной комнаты?

Несомненно, важную роль в любом пространстве играет освещение. Оно должно быть функциональным и комфортным, эстетичным и безопасным. Ванная – это место для релакса, а свет и цвет, как известно, особым образом воздействуют на психику и нервную систему. 

Лично я рекомендую освещение в ванной сделать комбинированным, поскольку данное пространство мы используем для целого списка нужд. Как минимум, стоит обзавестись источником общего света и точечными светильниками у зеркала. 

Также стоит учесть тон света. Желательно выбирать дневные оттенки холодного спектра. 

В ванной многие женщины наносят макияж, а этот процесс, теплого света не любит.

Любителям принимать расслабляющие ванные, я советую озаботиться наличием источников интимного света. Это может быть настенный светильник или торшер. Последний послужит еще и предметом декора, если площадь позволяет. В пару ему стоит подобрать похожую по стилю раму для зеркала или держатели для полотенец. Так ванная будет уютной.

Какие материалы желательны для оформления ванны? Что сейчас в тренде?

Cамым универсальным покрытием для стен и полов в ванной считают керамическую плитку. Камень, бетон, дерево, металл и даже текстиль – все это сегодня легко имитируется с помощью керамики и благодаря новым технологиям цифровой печати. 

Разнообразие материалов позволяет из ванной комнаты создать истинный шедевр. Керамика под мрамор, дерево, в виде мозаики, плитка с растительным и абстрактным рисунком – вариаций тысячи. Материал:

  • надежен и долговечен;
  • устойчив к влаге;
  • непритязателен в вопросах ухода.

​​Что касается расцветок, в 2018 году – это все оттенки серого, однотонные и с градиентом. Они отражают эпоху стремления к гармонии и стабильности и отказ от вычурного венецианского шика. Не менее актуальны природные мотивы: древесные, пробковые рисунки и материалы, камень, бамбук. 

Любителям индустриального стиля и более брутальных интерьеров рекомендуем оформить ванную в «металлической» концепции и обратить внимание на  материалы имитирующие медь и ржавчину, серебро и золото, глянец и мат.

В сочетании с уютным банным текстилем – это станет контрастным душем в интерьере. 

Говоря о тканях, нельзя не упомянуть о недавно появившейся текстильной тематике в керамической плитке. Такие стены выглядят роскошно. 

Какие приемы вы посоветуете использовать для оформления ванной, есть ли особые секреты?

Используйте живую зелень в ванной. Это может быть одно–два больших растения в напольных горшках, миниатюрный бонсай или ваза с сорванными пионами или тюльпанами. Растительность в ванной  всегда создаст особую атмосферу. 

И, пожалуй, самое важное. Особое внимание обратите на качество отделки и сантехники, Если случится промах, заменить будет очень сложно и дорого.

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07.08.2018
Теги: ванная интерьер советы

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