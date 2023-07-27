Опытные огородники не выбирают один ориентир, чтобы определить сроки посадки растения, они ориентируются на несколько составляющих. Определяющими факторами выступают: качественный семенной материал, климатические и погодные условия конкретного периода. Даты посадки картофеля можно выбирать по лунному календарю на июнь 2023 года, однако начало лета подходит только для холодных регионов, где сажают скороспелые сорта. Фазы Луны имеют значение в каждом месяце.

Посадка картофеля по лунному календарю в 2023 году

Сорта картофеля, распространенные в России, многообразны по срокам созревания и посадки, но адаптированы для выращивания в сложных условиях умеренного климата. Прогрев почвы для этого процесса должен достигать температуры не менее 10 градусов, иначе клубни, внесенные в землю, будут просто дожидаться необходимой температуры и только после этого начнут пробуждаться. Не исключено, что они придут в негодность из-за возвратных заморозков или повышенной влажности почвы.

Посадка картофеля по лунному календарю в 2023 году — традиционный метод, в применении которого нужно ориентироваться и на климатические особенности региона проживания. Луна оказывает несомненное влияние на процессы, происходящие на планете, поэтому нужно ориентироваться и на ее трансформации:

В период роста Луна оказывает благоприятное действие на растения, которые дают плоды на поверхности почвы.

Убывая, она стимулирует прорастание и увеличение культур с подземными плодами. И картофель относится именно к таким.

Новолуние и полнолуние — нежелательное время для внесения в почву любых семян. Луна неблагоприятно влияет не только на семенной материал, но и ослабляет энергетику человека. В совокупности эти два фактора способны минимизировать приложенные усилия.

Лунный календарь посадки картофеля 2022 года пока еще можно использовать в северных регионах, но в следующем году он уже будет неактуальным. Есть некоторые тонкости, о которых хорошо осведомлены опытные огородники. Пищевой картофель нужно высаживать после новолуния, семенной — после полнолуния.

Благоприятные дни для посадки картофеля в 2023 году

Интересно, что на информационных порталах приводятся данные только по весенней посадке картофеля, хотя культуру высаживают и летом, и под зиму. Растение можно выращивать и в стационарной теплице, и под пленочным укрытием, досаживать летом скороспелые сорта. В таблице ниже приводятся оптимальные даты на каждый месяц 2023 года по лунному календарю:

Регион Время высадки клубней Юг России Апрель Москва и МО 1–20 мая Северо–Западный регион Май Урал, Алтай, Юг Сибири 10–31 мая Север Сибири и Урала С середины мая по начало июня Средняя полоса 1–20 мая Поволжье 1–20 июня

Для тех, кто предпочитает сажать картошку в традиционное весеннее время, лучше ориентироваться на благоприятные даты для высаживания картофеля с апреля 2023 года.

Комментарий эксперта. П. Павленко, агроном: «Много лет занимаюсь картошкой и уверен, что влияние Луны на нее несомненно. Однако огородник не может ориентироваться только на лунный посевной календарь. Далеко не у всех получается посадить в рекомендованное время — для этой цели можно использовать нейтральные дни. Астрологи вычисляют их по нескольким признакам. В это время любые начинания приносят хороший результат. Например, в лунном календаре на май 2022 года посадка картофеля рекомендовалась 1–2, 12–14, 16–18, 22–25. А самые благоприятные дни этого месяца приходятся на 1, 17 и 31 мая. У растениевода есть два дня на растущей фазе, которые он может использовать, если ему покровительствует правильное созвездие».

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Климатические особенности

В каждом регионе России есть специфические отличия климата. Условия, в которых приходится работать аграриям Сибири и Средней полосы, существенно разнятся. Проще всего южным регионам, где время посадки наступает раньше, а созревания — позже. Северянам приходится отказываться от выращивания сортов позднего созревания из-за вероятности возвратных заморозков весной и раннего дыхания холодного периода осенью.

В таблице ниже приводятся рекомендации по оптимальному времени высадки картошки. Но они не универсальны и должны корректироваться по погодным условиям. А это значит, что огородник должен уметь выбирать хорошее время, ориентируясь на погоду, сроки созревания выбранного сорта и лунный календарь.

Регион Время высадки клубней Юг России Апрель Москва и МО 1–20 мая Северо–Западный регион Май Урал, Алтай, Юг Сибири 10–31 мая Север Сибири и Урала С середины мая по начало июня Средняя полоса 1–20 мая Поволжье 1–20 июня

Специалисты отмечают не только различия сроков и их приблизительность (никто не может настоятельно рекомендовать строго определенное время, поскольку погода непредсказуема). Поэтому необходимо учитывать тонкости астрологических прогнозов. Если рассмотреть лунный календарь на июнь 2023, посадка картофеля может проводиться и после 10 июня, если из-за погоды такой возможности в нужное время не было. Сортовые особенности в этом случае играют определяющее значение — ранняя и скороспелая успеют достигнуть нужной кондиции в почве, а позднеспелая просто не вызреет.

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Чтобы обойти жесткие ограничения климата, человек придумал разные способы: картофель высаживают в теплицы, под пленку, помещают в целлофановые пакеты, проращивают заранее, сажают под солому, заблаговременно, с осени, готовят под нее почву. Однако любые ухищрения будут бесполезны, если сроки определены неправильно или посадкой занимались в неподходящие дни.

Нежелательное время для посадки картофеля

Традиционно к такому времени относят периоды полнолуния и новолуния, однако астрологи напоминают, что время запрета на посадку наступает уже за 12 часов до конкретной даты. Поэтому указания на эти даты (в апреле — 6 и 20, в мае 5 и 19, а в июне — 4) недостаточно. К ним нужно относить период роста Луны. Есть также дни, у которых всегда негативная энергетика, например, 15 и 25 лунные сутки, дни солнечных и лунных затмений.

При этом и посадка на плодородные знаки зодиака рекомендована при желании получить хорошую всхожесть и обильный урожай, но растения, заложенные в этом периоде, не отличает хорошая лежкость, транспортабельность, длительность хранения. Астрологи советуют использовать время, когда Луна находится под условно плодородными созвездиями, если они относятся к благоприятным и даже нейтральным дням:

Рак — самый хороший в плане урожая, но под семена и длительное хранение в нем лучше не работать;

неплохая отдача будет от посадки в Тельце, Скорпионе, Весах, козероге и Рыбах, но они влияют на длительность хранения и качество семенного материала;

получить необходимые качества семян и лежкости можно, произведя посадки в Стрельце, Близнецах и Деве, однако на изобильную отдачу можно не рассчитывать;

нельзя сажать в период влияния Овна, Водолея и Льва, но уборка урожая в эти периоды станет залогом длительного и беспроблемного хранения овоща.

Идеальное время сажать картошку — убывающая Луна, находящаяся в Деве, Тельце или Козероге. Можно высаживать корнеплоды и луковичные, окучивать и выкапывать эти культуры, неплохо использовать это время для пикировки рассады.

Итоги

Блюда из картофеля — неотъемлемая составляющая рациона, привычная часть пищевого менталитета. Поэтому теплолюбивую культуру выращивают практически повсеместно, применяя наработанную агротехнику, специально выведенные сорта. Однако базовой составляющей хорошего урожая является правильное определение сроков для высадки.

Картофель — востребованная и практически повсеместно распространенная культура, которую сажают с учетом некоторых особенностей: