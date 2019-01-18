Как связать красивые пинетки спицами для новорожденных

Есть много различных моделей пинеток спицами для новорожденных со схемами и описанием. Самые удачные из них достойны воплощения для новорожденных мальчиков и девочек. Рассмотрим пошагово несколько вариантов для начинающих и более опытных мастериц.

Подбор пряжи для пинеток

Перед тем как приступить к работе, важно выбрать пряжу и инструмент. Для новорожденных стоит особое внимание уделить составу и тактильным ощущениям от ниток. Для работы над пинетками нужно выбирать пряжу средней толщины. Метраж должен быть около 200-300 м. на 100 г. пряжи.

По составу возможны варианты:

Хлопок. Натуральная нитка с приятными тактильными качествами. Изделие из таких ниток можно надевать малышу на босую ножку. Но они не согреют в холод. Из хлопка можно вязать летнюю обувь для грудничков. Шерсть или полушерсть. Из таких ниток получатся теплые носочки или сапожки для малыша. Но надевать на босую ножку их не стоит, так как шерсть может вызывать раздражение. Из шерсти можно вязать зимние пинетки спицами для новорожденных. Акрил. Сегодня многие производители пряжи предлагают специальную серию детских синтетических ниток. Акрил довольно мягкий и в меру удерживает тепло. Такое изделие можно надеть ребенку на босую ножку или на носочек. Изделия из акрила долго не теряют первоначальный вид, не скатываются, не деформируются. Полушерсть, любая смесовая нитка обладает приятными тактильными качествами и является довольно теплой. Кроме того, такие нитки износостойкие, благодаря входящему в состав акрилу. Производителя можно выбирать на свой вкус. Более дорогие марки пряжи предлагают нитки высокого качества, мягкие, гипоаллергенные.

Спицы для вязания пинеток для новорожденных нужно выбирать согласно толщине пряжи и особенностям вязания. Пинетки можно вязать на 2 или на 4 спицах. Схемы и описания этих способов даны ниже.

Носки пинетки спицами

Пинетки в классическом понимании – это маленькие вязаные ботиночки для новорожденных или грудных детей. Сегодня мастерицы разработали и описали большое количество разнообразных моделей этого аксессуара. Это могут быть вязаные сандалии, кеды, сапожки или иные фантазийные виды вязаной обуви для грудничков. Очень востребованы, функциональны и просты в исполнении носки пинетки, которые можно связать спицами для новорожденных, схема и описание представлены далее.

Такая модель вяжется по классическому варианту. Верхняя часть пинетки имитирует носок. Обычно она исполняется резинкой 2 на 2 с подворотом.

Материалы:

Любая пряжа – 100 г.

Чулочные прямые спицы подходящего номера – 4 штуки.

Используемые виды вязки:

Чулочное вязание (все ряды лицевыми). Резинка 2 на 2.

Этапы работы:

Начинать нужно с подошвы. Набрать на спицы 36 петель любым удобным способом. Первые 2 ряда делать лицевыми петлями. Для прибавок нужно расставить маркеры. По одному маркеру слева и справа, отступив по 2 петли. Боковые части по 15 петель. Выделить маркерами средние 2 петли. Следующий ряд вязать лицевыми петлями, делая прибавления перед первым и вторым маркером, затем 2 средние петли провязать, сделать прибавление после третьего маркера, 15 петель провязать и сделать прибавление после последнего маркера. Маркеры убрать. Следующий ряд вязать лицевыми петлями без прибавок. Прибавления на подошве чередуются. 1 ряд без прибавок, и 1 с прибавками. Прибавки в каждом ряду увеличиваются на 1 петлю. Боковые части всегда будут 15 петель, средние петли увеличиваются. Так вязать нужно до тех пор, пока в центре окажется 10 петель, а по бокам прибавлено по 6 петель. Разметка стоит так: крайние 6 петель, маркер, 15 боковых петель, маркер, 10 средних петель, маркер, боковые 15 петель, маркер, крайние 6 петель. После вяжем еще 9 рядов лицевыми петлями без прибавок. Это верхняя часть пинетки. Теперь нужно поставить маркеры для носочной части. Слева и справа нужно отложить по 14 петель. Средняя часть – 12 петель. Между средней и боковой частью – 8 петель и 8 петель с другой стороны от центра. Теперь нужно делать убавления для формирования носочка. Убавлять нужно петли центральной части между средними маркерами, провязывая вместе по 2 петли у каждого центрального маркера. Так вязать с убавлениями, пока перед крайними маркерами с внутренней стороны не останется по 4 петли. Носок связан, можно сменить нитку на другой цвет. Сначала вяжем пряжей другого цвета центральную часть между маркерами, сокращая оставшиеся 4 петли у каждого маркера Продолжать вязание нужно по кругу, распределив на 3 спицы всю работу. Вязать нужно лицевыми петлями, гладью 2 ряда. Остановиться у носочной части. Вязать резинку 2 на 2 до нужной высоты. Приблизительно 22 ряда. Закрыть петли. Низ пинетки нужно сшить.

Далее вяжется ремешок для украшения:

Нужно поднять боковые петли пинетки по краю в месте смены цвета ниток, не доходя 4 петли до носочной части. На третью спицу набрать 12 петель. Начать с петель на новой спице и вязать по кругу лицевыми петлями 8 рядов. Закрыть петли. Край ремешка пришить и украсить пуговицей.

Для более наглядного примера можно посмотреть видео с мастер-классом по пинеткам-носочкам.

Мастер-класс по вязанию пинеток без шва

Очень важно, чтобы обувь для малыша была удобно и не терла ножку. Поэтому пинетки можно связать спицами бесшовным способом по следующей схеме и описанию.

Для работы нужно:

Пряжа – 100 г. Спицы – 5 штук, прямые.

Вначале вяжется подошва на двух спицах. Набрать на спицы нужно 8 петель. Далее делать так:

Первый ряд провязать лицевыми. Второй ряд провязать лицевыми только 1 и последнюю петли сделать изнаночными. В третьем ряду вначале и в конце ряда нужно прибавить по 1 петли. Через ряд прибавить еще петли по краям ряда. Вязать на длину подошвы лицевыми петлями. В предпоследнем ряду убавить набранные петли и закончить изначальные 8 петель. Теперь нужно поднять петли по краям подошвы и перейти на круговое вязание на 5 спицах. Нужно распределить петли так: 10 петель носочка на 1 спице, одинаковое количество петель для боковых частей и 10 петель – пятка. Теперь вяжется подъем по кругу 10 рядов резинкой 1 на 1. Теперь нужно вывязывать носочек. Для этого на передней части из 10 петель нужно делать убавления, провязывая прямыми и обратными рядами только петли передней части, пятку не вязать. После нужно перейти снова на круговое вязание и вязать любым узором верхнюю часть пинетки.

Такая модель получается без отрыва нити и без шва. Эта модель очень проста в исполнении и подойдет для начинающих вязальщиц.

Вяжем спицами пинетки для начинающих

Простая и универсальная модель пинеток, которая описана далее, подойдет для начинающих мастериц. Работа начинается сверху на 5 спицах круговым вязанием. Используются узоры: платочная вязка, лицевая гладь и резинка 1 на 1.

Далее приведены фото для начинающих и этапы работы:

На спицы нужно набрать 37 петель и сомкнуть в круг, провязав вместе крайние петли. В кругу должно получиться 36 петель по 9 на каждой спице.

Вязать 12 рядов резинкой 1 на 1.

Завершает верхнюю часть пинетки ряд с дырочками для продевания шнурочка. Его вязать чередуя 2 петли вместе, 1 лицевая, накид.

Теперь вязать передние 11 петель платочной вязкой 18 рядов. Это мысок.

По бокам мыска поднять 9 петель и вязать на всех 4 спицах по кругу платочной вязкой 10 рядов.

Далее вязать подошву из передних 11 петель, в каждом ряду захватывая по 1 петли с боковых спиц.

Петли пятки и подошвы провязать по 2 вместе.

Осталось только украсить пинетки, продеть шнурок или тесьму.

По этим схемам и описанию можно смастерить своими руками отличные вязаные ботиночки новорожденному мальчику или девочке.

Хорошим подспорьем для начинающих будут видеоуроки, так как на них подробно показано, как провязывать убавления или делать прибавки, где ставить маркеры и менять направление работы, другие мелочи, которые очевидны опытному мастеру, но непонятны новичку. Но таким урокам можно смело начинать любую понравившуюся модель пинеток спицами для новорожденных.

Пинетки вязанные для девочки

Летние пинетки спицами для новорожденных принцесс можно связать по следующему описанию. Нужно подготовить к работе:

Нитки двух оттенков. В мастер-классе это розовые и белые. Лучше взять хлопок, так как эта модель для лета. Набор спиц из 5 штук. Бусины и узкую ленту для декора.

Работу над этими сандалиями для девочек нужно начинать с подошвы:

Целесообразно нарисовать выкройку на листке в клетку, где каждая клетка соответствует 1 петле 1 ряда. По выкройке нужно связать подошву первым цветом нити. По краю подошвы нужно поднять петли и распределить на 3 спицы. На образце всего 60 петель: 21 петля с каждой стороны и 18 петель на мыске. Провязать 1 ряд лицевыми петлями вторым светом. Связать 14 рядов резинкой из двух цветов. Здесь вяжется патентная резинка с чередованием нити. Лицевые петли – розовые, изнаночные – белые. Далее перейти на платочную вязку и чередовать цвета в каждом ряду. Провязать 4 ряда. Закрыть все петли, оставить на спице 20 петель пятки. Провязать чулочной вязкой 8 рядов, донабрать еще 20 петель и связать еще 8 рядов чулочной вязкой, формируя ремешок.

Осталось украсить пинетки, связанные спицами вышивкой, лентами или бусинами.

Пинетки спицами для новорожденных мальчиков

Для мальчиков можно связать пинетки в форме машинки. Для работы нужно выбрать нитки ярких цветов двух основных оттенков и черные и желтые для отделки.

Спицы нужно взять тонкие.

Приступаем:

Набрать 48 петель.

Два ряда провязать без изменения лицевыми.

Третий ряд делать так: кромочная, накид, 22 петли лицевыми, накид, 2 накид, 22 накид, кромочная.

Четвертый ряд: лицевыми без изменений.

Пятый ряд: кромочная, 1п., накид, 22 п., накид, 4 п. накид, 22 п., накид, 1 п., кромочная.

Шестой ряд лицевыми без изменений.

Седьмой ряд: кромочная, 2 п., накид, 22 п., накид, 6 п., накид, 22 п., накид, 2 п., кромочная.

Восьмой ряд лицевыми без изменений.

Девятый ряд: кромочная, 3 п., накид, 22 п., накид, 8 п., накид, 22 п., накид, 3 п., кромочная.

Следующие 2 ряда лицевыми основным цветом.

Меняем цвет на белый и провязываем 2 ряда лицевыми.

Меняем нить, возвращаемся к основному цвету. Провязываем 6 рядов лицевыми.

Сформировать носик. Разделить петли на 10, 22, 10, 22. С лицевой стороны убавлять, провязывая по 2 вместе изнаночной, с изнаночной стороны – 2 вместе лицевой. До тех пор, пока по бокам не останется по 15 петель.

Провязать с изнанки первые 14 петель.

Присоединить белую нить и провязать 12 петель, развернуть. Вязать туда и обратно 8 рядов.

Провязать еще 2 ряда, захватывая вначале и в конце ряда петли основного цвета.

Вернуться к основной нити, набрать по бокам белого язычка по 5 петель. Провязать петли до конца ряда.

Провязать лицевой гладью 8 рядов основной нитью.

С изнаночной стороны отсчитать 8 рядов подошвы, поднять белой нитью 40 петель, провязать резинку 1 на 1 приблизительно 14 рядов.

Сшить пинетку.

Крючком связать колесики и фары столбиками с накидом по кругу в 1 воздушную петлю. Пришить все мелкие детали.

Пинетки готовы. Более подробно этапы работы можно посмотреть на видео.

Подобные пинетки-машинки можно связать в форме носочка. Они будет плотно сидеть на ножке и обязательно понравятся малышу. Их отличие в высоком голенище с отворотом. Пинетки связаны из «Детской новинки».

На видео подробно описано вязание и показаны все трудные моменты для начинающих. Важно точно следовать указанной схеме, соблюдать количество петель и рядов.