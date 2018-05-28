Лучшие рецепты ленивых голубцов

Ленивые голубцы — это очень простое в приготовлении и вкусное блюдо, которое можно подать к столу даже в праздник, если суметь правильно его приготовить. Можно придать заготовкам абсолютно любую форму, но обычно голубцы готовят в виде котлет крупного размера.

Есть и такие хозяйки, которые хотят максимально сократить процесс готовки, тогда все ингредиенты перекладывают в отдельную емкость и тушат до готовности, не придавая форму. Процесс приготовления может производиться с помощью сковороды, кастрюли или мультиварки, также можно запечь голубцы в духовке. Мы приготовим ленивые голубцы по рецептам с пошаговыми фото, чтобы каждая хозяйка могла порадовать домашних вкусным блюдом.

Несколько простых секретов приготовления блюда

Для приготовления ленивых голубцов необходимо подготовить минимальный перечень продуктов, а само блюдо готовится быстро и без проблем. Плюс голубцов в том, что основа остается неизменной, но при этом можно использовать различные варианты соусов, чтобы изменить вкусовые качества блюда.

Мы же расскажем несколько простых секретов, как приготовить ленивые голубцы вкусно:

Для приготовления вкусных ленивых голубцов, по пошаговым рецептам с фото, можно использовать абсолютно любой фарш, но как говорят повара, лучше всего в данном случае подходит куриный. Чтобы блюдо отличалось хорошими вкусовыми качествами и ароматом, следует подбирать для приготовления самые лучшие продукты, особенное внимание обращают на капусту, важно использовать овощ без порченых листьев. Если для приготовления голубцов используется молодая капуста, то ее можно не тушить перед началом приготовления блюда. Молодая капуста лучше всего сочетается с фаршем из курицы. Мясной фарш можно заменить на грибы, тогда лучше использовать обжаренные шампиньоны. В этом случае ленивые голубцы станут постным блюдом, и их можно подать на стол, когда употреблять в пищу мясо запрещено.

Важно правильно оформить подачу блюда, чтобы голубцы получились более вкусными, их подают на стол со сметаной, сливками, майонезом и свежей зеленью. Блюдо прекрасно сочетается со свежими овощами.

Ленивые голубцы из мяса не только вкусные, но и довольно калорийные, а значит помогают быстро насытиться. Готовить такое блюдо лучше вечером или в обеденное время.

Когда блюдо предназначено для детей, продукты не стоит обжаривать, их рекомендуется потушить, а также полностью исключить из рецептуры майонез и любые острые пряности.

Если сделать заготовки, то можно заморозить ленивые голубцы в виде котлет впрок. Достаточно потом вынуть полуфабрикат из камеры морозильника, обжарить его на сковороде и потушить в соусе 15 минут.

Голубцы в мультиварке

Можно достаточно просто приготовить ленивые голубцы в мультиварке по пошаговому рецепту с фото, но стоит помнить, что соблюдать рецептуру очень важно, чтобы получить действительно вкусное блюдо.

Ингредиенты:

фарш куриный или свиной - 530 грамм;

крупа рисовая - 12 стакана;

свежая капуста - 320 грамм;

морковь и лук - по 1 штуке;

мука 1 сорта - 1 ложка;

приправа для мяса - 3 грамма;

растительное масло - 2 ложки;

паста из томатов - 2 ложки;

лавровый лист - 1 штука;

соль и молотый перец - по вкусу;

куриное яйцо - 1 штука.

Процесс приготовления:

Головка лука очищается от шелухи и нарезается мелким кубиком, морковь очищают и нарезают брусочками.

Берется чаша мультиварки, в нее наливают две ложки растительного масла, а затем перекладываются нарезанные овощи. Добавляют к смеси томатную пасту, все перемешивают и устанавливают на режим выпечки на десять минут.

Половину стакана риса отваривают до полуготовности и смешивают с подготовленным фаршем, туда же отправляют мелко нарезанную капусту и добавляют одно куриное яйцо. Последними добавляют соль, приправу и молотый перец, все перемешивают.

Из заготовки следует слепить шарики небольшого размера, а затем переложить их в чашу мультиварки.

В воду насыпают муку, тщательно перемешивают и наливают в чашу, добавляют дополнительно приправу, соль и томатную пасту, а затем готовят в режиме "Тушение" в течение одного часа.

Классический рецепт

Это самый простой и быстрый вариант приготовления ленивых голубцов. В состав входят только самые необходимые ингредиенты, а в итоге получается нежное и ароматное блюдо.

Ингредиенты:

любой вид фарша - 540 грамм;

капуста свежая - 310 грамм;

соль и перец - по вкусу;

лук репчатый - 1 штука;

рисовая крупа - 120 грамм;

растительное масло - 2 ложки;

паста томатная - 3 ложки;

сметана жирная - 3 ложки;

вода - 1 стакан.

Процесс приготовления:

Капуста нарезается очень мелкими кусочками, также следует поступить с головкой лука.

Овощи смешивают в одной емкости и заливают небольшим количеством кипятка, после чего оставляют настаиваться не менее десяти минут. Этот процесс помогает устранить горький привкус у капусты и лука. Далее воду сливают и слегка отжимают овощи, чтобы убрать остатки влаги.

Рис следует отварить до полуготовности, как говорят, опытные повара, можно использовать не 120 граммов крупы, а всего 2 ложки на половину килограмма фарша, этого будет достаточно.

Капуста и лук смешиваются с подготовленным фаршем, после чего в массу добавляют отварной рис. К смеси добавляют необходимое количество соли и молотого перца.

Теперь из готовой массы следует слепить заготовки в виде котлет небольшого размера, чтобы процесс лепки проходил проще, можно слегка намочить руки холодной водой. Голубцы обсыпают панировочными сухарями, а затем обжаривают на сковороде в раскаленном масле. Нет необходимости доводить блюдо до готовности, поэтому процесс жарки производится на сильном пламени.

Обжаренные голубцы укладывают в форму для запекания, после чего следует смешать воду со сметаной и томатной пастой, такой смесью заливают заготовки и немного солят.

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Ленивые голубцы отправляются в духовой шкаф для запекания на 40-50 минут.

Ленивые голубцы на сковороде

Готовое блюдо получается очень сытным и калорийным, это стоит учесть тем женщинам, которые следят за своей фигурой. Готовить ленивые голубцы на сковороде удобно и быстро.

Ингредиенты:

капуста белокочанная - 270 грамм;

морковь свежая - 1 штука;

сок из томатов - 1 стакан;

рис длиннозерный - 210 грамм;

любой вид фарша - 540 грамм;

репчатый лук - 1 штука;

сметана жирная - 155 грамм;

соль - по вкусу;

куриное яйцо - 1 штука;

растительное масло - 2 ложки;

зелень петрушки - 1 пучок;

молотый перец - 5 грамм.

Процесс приготовления:

Рисовую крупу промывают под холодной водой, а затем заливают небольшим количеством воды и варят до полуготовности несколько минут. Следует дождаться пока вода выпариться полностью. Тем временем капусту промывают и очищают от верхних листьев, мелко шинкую овощ, и слегка обжаривают на сковороде с растительным маслом. Необходимо, чтобы капуста стала слегка золотистого оттенка. Как только овощ станет мягким, можно убрать его с огня. Лук и морковь очищают, а затем нарезают ножом на мелкие кусочки, после чего овощи вместе обжаривают на сковороде до золотистого цвета. Если необходимо приготовить фарш, то мясо промывают и перекручивают на мясорубке, можно использовать уже готовый продукт. Также стоит промыть и просушить зелень, а затем нарезать петрушку ножом. В отдельную миску складывают все подготовленные продукты, их перемешивают, добавляют туда необходимое количество соли и молотого перца, кладут одно куриное яйцо и все перемешивают снова. Из готовой котлетной массы следует сформировать котлеты небольшого размера, форму можно придать любую. Заготовки кладут в сковородку с разогретым маслом и обжаривают в течение нескольких минут, чтобы получить золотистую корочку. Тем временем томатный сок соединяют со сметаной, можно добавить к соусу немного соли и молотого перца. Готовые голубцы заливают таким соусом и доводят до кипения на сильном пламени. Далее, огонь убавляют, а блюдо накрывают крышкой. Готовят ленивые голубцы по пошаговому рецепту с фото на медленном огне около 45–50 минут.

Ленивые голубцы в духовке

Это еще один достаточно простой, но весьма популярный рецепт приготовления блюда. Здесь голубцы будут готовиться в духовке, поэтому блюдо получится очень ароматным и аппетитным.

Ингредиенты:

мясной фарш - 530 грамм;

рисовая крупа - 110 грамм;

морковь и лук —по 1 штуке;

перец молотый —по вкусу;

масло растительное - 2 ложки;

капуста свежая - 310 грамм;

куриное яйцо - 1 штука;

вода очищенная - 210 мл;

паста томатная - 45 грамм;

соль —по вкусу;

сметана жирная - 155 грамм;

зелень любая - 1 пучок;

лавровый лист - 1 штука.

Процесс приготовления:

Сначала следует отварить рис до полуготовности, и дать крупе хорошо остыть. Капусту очень мелко шинкуют ножом, перекладывают овощ в большую миску и заливают кипятком. В таком виде оставляют капусту пропариться в течение пятнадцати минут, можно накрыть емкость крышкой. Морковь и лук очищают, а затем нарезают мелкими кубиками лук, а морковь просто натирают на терке. Овощи отправляют на сковороду с растительным маслом, и обжаривают в течение трех минут, пока морковь не станет светлой, а лук прозрачным. С капусты сливают воду и слегка отжимают овощ, чтобы убрать излишки влаги, в миску с овощем добавляют фарш, подготовленный рис и овощную поджарку. Все тщательно перемешивают, вбивают одно яйцо, всыпают соль и повторно перемешивают фарш. В отдельной емкости готовят соус для голубцов, для этого смешивают томатную пасту и сметану, добавляют туда немного кипятка, лавровый лист и перец по вкусу. Руки смачивают в холодной воде, а затем формируют котлеты. Заготовки укладывают в форму для запекания с высокими бортиками. Голубцы заливают соусом так, чтобы каждая заготовка была покрыта смесью. При этом примерно на 23 форма должна быть заполнена соусом. Духовой шкаф прогревают до необходимой температуры, а затем помещают туда форму для выпечки. Голубцы запекают не менее пятидесяти минут. Подают ленивые голубцы, приготовленные по пошаговому рецепту с фото, со сметаной и свежей зеленью.

В сливочном соусе

Это довольно интересный и оригинальный рецепт, готовые ленивые голубцы получаются вкусными и нежными, при этом состав рецепта отличается от описанных выше вариантов.

Ингредиенты:

фарш куриный - 410 грамм;

куриное яйцо - 1 штука;

рисовая крупа - 75 грамм;

пекинская капуста - 230 грамм;

крекер сырный - по вкусу;

сметана жирная - 85 грамм;

лук репчатый - 1 штука;

томаты в собственном соку - 230 грамм;

шампиньоны свежие - 220 грамм;

сливки жирные - 230 мл.

Процесс приготовления:

Чтобы приготовить ленивые голубцы по пошаговому рецепту с фото, следует сначала мелко нарезать пекинскую капусту, а затем немного посолить овощ и прижать руками, чтобы капуста дала немного сока. Теперь можно добавить к капусте куриный фарш и все перемешать. Рис отваривается до полуготовности и добавляется к фаршу. Туда же отправляют мелко рубленный лук и одно куриное яйцо. Куриный фарш практически нежирный, поэтому необходимо добавить в него немного жирных сливок или сметаны. После этого к фаршу добавляют молотый перец, соль по вкусу и все перемешивают до однородности. Сырный крекер измельчают до состояния крошки, затем из фарша готовят котлеты и обсыпают их крошками крекера. Вместо крекера можно использовать обычные панировочные сухари. Заготовки отправляют на сковороду с разогретым растительным маслом, после чего обжаривают до золотистой корочки с двух сторон. Готовые голубцы отправляют в жаропрочную форму с высокими бортиками. Шампиньоны нарезают пластинами, а затем обжаривают на той же сковороде, где готовились голубцы, после чего готовые грибы перекладывают в форму для выпечки. Томаты перекладывают в блендер и взбивают со сливками, после чего соус солят и переливают в емкость с голубцами. Готовят блюдо 25 минут.

Такое блюдо, как ленивые голубцы, можно подавать со свежими, тушеными, запеченными или отварными овощами.

Мясное блюдо прекрасно сочетается с соленьями, картофельным пюре или жареной картошкой. Подают голубцы со сметаной, майонезом и свежей зеленью. Чтобы блюдо получилось диетическим, можно использовать фарш индейки и исключить из рецепта куриное яйцо.