Лучшие рецепты ленивых голубцов
Ленивые голубцы — это очень простое в приготовлении и вкусное блюдо, которое можно подать к столу даже в праздник, если суметь правильно его приготовить. Можно придать заготовкам абсолютно любую форму, но обычно голубцы готовят в виде котлет крупного размера.
Есть и такие хозяйки, которые хотят максимально сократить процесс готовки, тогда все ингредиенты перекладывают в отдельную емкость и тушат до готовности, не придавая форму. Процесс приготовления может производиться с помощью сковороды, кастрюли или мультиварки, также можно запечь голубцы в духовке. Мы приготовим ленивые голубцы по рецептам с пошаговыми фото, чтобы каждая хозяйка могла порадовать домашних вкусным блюдом.
Несколько простых секретов приготовления блюда
Для приготовления ленивых голубцов необходимо подготовить минимальный перечень продуктов, а само блюдо готовится быстро и без проблем. Плюс голубцов в том, что основа остается неизменной, но при этом можно использовать различные варианты соусов, чтобы изменить вкусовые качества блюда.
Мы же расскажем несколько простых секретов, как приготовить ленивые голубцы вкусно:
- Для приготовления вкусных ленивых голубцов, по пошаговым рецептам с фото, можно использовать абсолютно любой фарш, но как говорят повара, лучше всего в данном случае подходит куриный.
- Чтобы блюдо отличалось хорошими вкусовыми качествами и ароматом, следует подбирать для приготовления самые лучшие продукты, особенное внимание обращают на капусту, важно использовать овощ без порченых листьев.
- Если для приготовления голубцов используется молодая капуста, то ее можно не тушить перед началом приготовления блюда. Молодая капуста лучше всего сочетается с фаршем из курицы.
- Мясной фарш можно заменить на грибы, тогда лучше использовать обжаренные шампиньоны. В этом случае ленивые голубцы станут постным блюдом, и их можно подать на стол, когда употреблять в пищу мясо запрещено.
Важно правильно оформить подачу блюда, чтобы голубцы получились более вкусными, их подают на стол со сметаной, сливками, майонезом и свежей зеленью. Блюдо прекрасно сочетается со свежими овощами.
Ленивые голубцы из мяса не только вкусные, но и довольно калорийные, а значит помогают быстро насытиться. Готовить такое блюдо лучше вечером или в обеденное время.
Когда блюдо предназначено для детей, продукты не стоит обжаривать, их рекомендуется потушить, а также полностью исключить из рецептуры майонез и любые острые пряности.
Если сделать заготовки, то можно заморозить ленивые голубцы в виде котлет впрок. Достаточно потом вынуть полуфабрикат из камеры морозильника, обжарить его на сковороде и потушить в соусе 15 минут.
Голубцы в мультиварке
Можно достаточно просто приготовить ленивые голубцы в мультиварке по пошаговому рецепту с фото, но стоит помнить, что соблюдать рецептуру очень важно, чтобы получить действительно вкусное блюдо.
Ингредиенты:
- фарш куриный или свиной - 530 грамм;
- крупа рисовая - 12 стакана;
- свежая капуста - 320 грамм;
- морковь и лук - по 1 штуке;
- мука 1 сорта - 1 ложка;
- приправа для мяса - 3 грамма;
- растительное масло - 2 ложки;
- паста из томатов - 2 ложки;
- лавровый лист - 1 штука;
- соль и молотый перец - по вкусу;
- куриное яйцо - 1 штука.
Процесс приготовления:
- Головка лука очищается от шелухи и нарезается мелким кубиком, морковь очищают и нарезают брусочками.
- Берется чаша мультиварки, в нее наливают две ложки растительного масла, а затем перекладываются нарезанные овощи. Добавляют к смеси томатную пасту, все перемешивают и устанавливают на режим выпечки на десять минут.
- Половину стакана риса отваривают до полуготовности и смешивают с подготовленным фаршем, туда же отправляют мелко нарезанную капусту и добавляют одно куриное яйцо. Последними добавляют соль, приправу и молотый перец, все перемешивают.
- Из заготовки следует слепить шарики небольшого размера, а затем переложить их в чашу мультиварки.
- В воду насыпают муку, тщательно перемешивают и наливают в чашу, добавляют дополнительно приправу, соль и томатную пасту, а затем готовят в режиме "Тушение" в течение одного часа.
Классический рецепт
Это самый простой и быстрый вариант приготовления ленивых голубцов. В состав входят только самые необходимые ингредиенты, а в итоге получается нежное и ароматное блюдо.
Ингредиенты:
- любой вид фарша - 540 грамм;
- капуста свежая - 310 грамм;
- соль и перец - по вкусу;
- лук репчатый - 1 штука;
- рисовая крупа - 120 грамм;
- растительное масло - 2 ложки;
- паста томатная - 3 ложки;
- сметана жирная - 3 ложки;
- вода - 1 стакан.
Процесс приготовления:
- Капуста нарезается очень мелкими кусочками, также следует поступить с головкой лука.
- Овощи смешивают в одной емкости и заливают небольшим количеством кипятка, после чего оставляют настаиваться не менее десяти минут. Этот процесс помогает устранить горький привкус у капусты и лука. Далее воду сливают и слегка отжимают овощи, чтобы убрать остатки влаги.
- Рис следует отварить до полуготовности, как говорят, опытные повара, можно использовать не 120 граммов крупы, а всего 2 ложки на половину килограмма фарша, этого будет достаточно.
- Капуста и лук смешиваются с подготовленным фаршем, после чего в массу добавляют отварной рис. К смеси добавляют необходимое количество соли и молотого перца.
- Теперь из готовой массы следует слепить заготовки в виде котлет небольшого размера, чтобы процесс лепки проходил проще, можно слегка намочить руки холодной водой. Голубцы обсыпают панировочными сухарями, а затем обжаривают на сковороде в раскаленном масле. Нет необходимости доводить блюдо до готовности, поэтому процесс жарки производится на сильном пламени.
- Обжаренные голубцы укладывают в форму для запекания, после чего следует смешать воду со сметаной и томатной пастой, такой смесью заливают заготовки и немного солят.
Ленивые голубцы отправляются в духовой шкаф для запекания на 40-50 минут.
Ленивые голубцы на сковороде
Готовое блюдо получается очень сытным и калорийным, это стоит учесть тем женщинам, которые следят за своей фигурой. Готовить ленивые голубцы на сковороде удобно и быстро.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная - 270 грамм;
- морковь свежая - 1 штука;
- сок из томатов - 1 стакан;
- рис длиннозерный - 210 грамм;
- любой вид фарша - 540 грамм;
- репчатый лук - 1 штука;
- сметана жирная - 155 грамм;
- соль - по вкусу;
- куриное яйцо - 1 штука;
- растительное масло - 2 ложки;
- зелень петрушки - 1 пучок;
- молотый перец - 5 грамм.
Процесс приготовления:
- Рисовую крупу промывают под холодной водой, а затем заливают небольшим количеством воды и варят до полуготовности несколько минут. Следует дождаться пока вода выпариться полностью.
- Тем временем капусту промывают и очищают от верхних листьев, мелко шинкую овощ, и слегка обжаривают на сковороде с растительным маслом. Необходимо, чтобы капуста стала слегка золотистого оттенка. Как только овощ станет мягким, можно убрать его с огня.
- Лук и морковь очищают, а затем нарезают ножом на мелкие кусочки, после чего овощи вместе обжаривают на сковороде до золотистого цвета.
- Если необходимо приготовить фарш, то мясо промывают и перекручивают на мясорубке, можно использовать уже готовый продукт. Также стоит промыть и просушить зелень, а затем нарезать петрушку ножом.
- В отдельную миску складывают все подготовленные продукты, их перемешивают, добавляют туда необходимое количество соли и молотого перца, кладут одно куриное яйцо и все перемешивают снова.
- Из готовой котлетной массы следует сформировать котлеты небольшого размера, форму можно придать любую. Заготовки кладут в сковородку с разогретым маслом и обжаривают в течение нескольких минут, чтобы получить золотистую корочку.
- Тем временем томатный сок соединяют со сметаной, можно добавить к соусу немного соли и молотого перца. Готовые голубцы заливают таким соусом и доводят до кипения на сильном пламени.
- Далее, огонь убавляют, а блюдо накрывают крышкой. Готовят ленивые голубцы по пошаговому рецепту с фото на медленном огне около 45–50 минут.
Ленивые голубцы в духовке
Это еще один достаточно простой, но весьма популярный рецепт приготовления блюда. Здесь голубцы будут готовиться в духовке, поэтому блюдо получится очень ароматным и аппетитным.
Ингредиенты:
- мясной фарш - 530 грамм;
- рисовая крупа - 110 грамм;
- морковь и лук —по 1 штуке;
- перец молотый —по вкусу;
- масло растительное - 2 ложки;
- капуста свежая - 310 грамм;
- куриное яйцо - 1 штука;
- вода очищенная - 210 мл;
- паста томатная - 45 грамм;
- соль —по вкусу;
- сметана жирная - 155 грамм;
- зелень любая - 1 пучок;
- лавровый лист - 1 штука.
Процесс приготовления:
- Сначала следует отварить рис до полуготовности, и дать крупе хорошо остыть.
- Капусту очень мелко шинкуют ножом, перекладывают овощ в большую миску и заливают кипятком. В таком виде оставляют капусту пропариться в течение пятнадцати минут, можно накрыть емкость крышкой.
- Морковь и лук очищают, а затем нарезают мелкими кубиками лук, а морковь просто натирают на терке.
- Овощи отправляют на сковороду с растительным маслом, и обжаривают в течение трех минут, пока морковь не станет светлой, а лук прозрачным.
- С капусты сливают воду и слегка отжимают овощ, чтобы убрать излишки влаги, в миску с овощем добавляют фарш, подготовленный рис и овощную поджарку. Все тщательно перемешивают, вбивают одно яйцо, всыпают соль и повторно перемешивают фарш.
- В отдельной емкости готовят соус для голубцов, для этого смешивают томатную пасту и сметану, добавляют туда немного кипятка, лавровый лист и перец по вкусу.
- Руки смачивают в холодной воде, а затем формируют котлеты. Заготовки укладывают в форму для запекания с высокими бортиками. Голубцы заливают соусом так, чтобы каждая заготовка была покрыта смесью. При этом примерно на 23 форма должна быть заполнена соусом.
- Духовой шкаф прогревают до необходимой температуры, а затем помещают туда форму для выпечки. Голубцы запекают не менее пятидесяти минут. Подают ленивые голубцы, приготовленные по пошаговому рецепту с фото, со сметаной и свежей зеленью.
В сливочном соусе
Это довольно интересный и оригинальный рецепт, готовые ленивые голубцы получаются вкусными и нежными, при этом состав рецепта отличается от описанных выше вариантов.
Ингредиенты:
- фарш куриный - 410 грамм;
- куриное яйцо - 1 штука;
- рисовая крупа - 75 грамм;
- пекинская капуста - 230 грамм;
- крекер сырный - по вкусу;
- сметана жирная - 85 грамм;
- лук репчатый - 1 штука;
- томаты в собственном соку - 230 грамм;
- шампиньоны свежие - 220 грамм;
- сливки жирные - 230 мл.
Процесс приготовления:
- Чтобы приготовить ленивые голубцы по пошаговому рецепту с фото, следует сначала мелко нарезать пекинскую капусту, а затем немного посолить овощ и прижать руками, чтобы капуста дала немного сока.
- Теперь можно добавить к капусте куриный фарш и все перемешать. Рис отваривается до полуготовности и добавляется к фаршу. Туда же отправляют мелко рубленный лук и одно куриное яйцо.
- Куриный фарш практически нежирный, поэтому необходимо добавить в него немного жирных сливок или сметаны. После этого к фаршу добавляют молотый перец, соль по вкусу и все перемешивают до однородности.
- Сырный крекер измельчают до состояния крошки, затем из фарша готовят котлеты и обсыпают их крошками крекера. Вместо крекера можно использовать обычные панировочные сухари.
- Заготовки отправляют на сковороду с разогретым растительным маслом, после чего обжаривают до золотистой корочки с двух сторон. Готовые голубцы отправляют в жаропрочную форму с высокими бортиками.
- Шампиньоны нарезают пластинами, а затем обжаривают на той же сковороде, где готовились голубцы, после чего готовые грибы перекладывают в форму для выпечки.
- Томаты перекладывают в блендер и взбивают со сливками, после чего соус солят и переливают в емкость с голубцами. Готовят блюдо 25 минут.
Такое блюдо, как ленивые голубцы, можно подавать со свежими, тушеными, запеченными или отварными овощами.
Мясное блюдо прекрасно сочетается с соленьями, картофельным пюре или жареной картошкой. Подают голубцы со сметаной, майонезом и свежей зеленью. Чтобы блюдо получилось диетическим, можно использовать фарш индейки и исключить из рецепта куриное яйцо.