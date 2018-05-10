Конкурсы на День рождения взрослых

Застольные конкурсы на день рождения для взрослых могут быть разнообразными и смешными. Многое зависит от фантазии тех, кто приглашает гостей. Именинники и участники торжества нередко похожи на детей. Ниже рассмотрим, какие есть варианты для забав.

Мешочек желаний

Каждый гость получает записные листочки и ручки. На них необходимо написать названия подарка для именинника. Важно представить себе, будто в руках находится волшебная палочка. Дарить можно как материальные, так и нематериальные вещи. У каждой записки должна быть подпись. Во втором мешочке находятся записки, на которой отмечены задания.

Ведущий подходит к каждому из гостей и предлагает вытягивать записки. После того, как гость читает название желаемого подарка, именинник должен взять еще один листик с заданием.

Если он выполняет то, что написано на листке, то в жизни получит исполнение желания. Действия повторяются до тех пор, пока не закончатся записки.

Угадай кто

Именинник садится на стул. Ведущий завязывает ему глаза. После гости подходят по одному, начинают пожимать руку. Задача главного действующего лица торжества — угадать, кто находится рядом.

В случае если именинник мужского пола, то можно предложить дамам по очереди целовать его. В случае с представительницами прекрасной половины человечества можно проделать те же действия, только наоборот.

Обратите внимание, в кругу гостей не должно быть ревнивых пар, так как праздник может закончиться ссорой.

Непроливай-ка

Каждый участник получается по два стакана и одной соломинке. Первый стакан наполняется водой. Участник должны перелить жидкость из одной емкости в другую. Использовать разрешается только соломинку. Обычно побеждает тот, у кого получилось перелить большее количество воды.

В качестве жидкости допускаются горячительные напитки. Так заодно тренируется сила воли.

Подвох

Этот застольный конкурс, что часто используется на день рождения для взрослых, будет не только смешным, но и поможет поднять настроение всем гостям. Главное — проведение его в центре зала. Сперва ведущий объявляет о старте конкурса на лучшего чтеца. Каждый желающий получает задание прочитать рассказ или стихотворение.

Участникам игры дается некоторое время на подготовку. Сразу после они должны зачитать по очереди свои творения. Выступать нужно максимально громко и выразительно. По завершению мероприятия ведущий объявляет имена победителей.

Одержать победу в конкурсе могут только те, у кого светлые волосы, большие руки, тонкие запястья и так далее. Гостей должна рассмешить вся абсурдность ситуации, что навыки чтения никому не пригодился. Ведущий может провести аналогию с любой жизненной проблемой и после высмеять ее.

У конкурса получается неожиданное завершение. Это дает заряд позитивной энергией на всю рабочую неделю. В конце упражнения гостям положены поощрительные призы.

По буквам

Ведущий дает гостям листочки бумаги и руки. Участники должны составить максимальное количество слов, которые могут получиться из букв имени главного действующего лица торжества. Победителя определяют посредством подсчета.

Также допускается называть поочередно новые слова. Важно учесть, что словосочетания можно озвучивать только один раз.

Смешной застольный конкурс, который отлично подойдет на день рождения для взрослых, проводится как за столом, так и на сцене. Все зависит от желания самих гостей.

Пантомима

Эта игра любима всеми. Она хорошо заходит в любой компании, не важно, какой пол и возраст у гостей. Человек загадывает предмет или явление. Участники должны отгадать, что это было. Загадывает тот, кто находится в центре. В качестве центрального места можно выбрать, например, стул.

Угадавший слово переходит в центр и по аналогии загадывает свой образ. Остальные должны его угадать. Игра может повторяться до бесконечности, все зависит от того, насколько продолжительный праздник. Здесь нет проигравших или победителей. Важно, чтобы гостям было максимально комфортно и весело.

Такой конкурс обычно предлагают в завершении торжества, когда гости чувствуют себя немного уставшими. Он помогает расслабиться и лучше познакомиться. В игре с удовольствием принимают участие дети, чаще всего именно они проявляют наибольшую смекалку и сообразительность.

Покажи страну

Смешной застольный конкурс на день рождения под таким названием — отличный вариант для больших компаний, где много взрослых. Он подойдет для гостей, которым нравится постоянно бегать, кричать и прыгать, кто не любит скучать за большим столом.

Ведущий пакует коробочку записками. На бумажках должны быть написаны названия стран. Участники по очереди вынимают листки, зачитывают названия государств. Далее они должны изобразить эту страну.

Допускается показывать флаги, различные характерные особенности, любимую еду и достопримечательности. Здесь можно включить фантазию, главное сделать так, чтобы образ был понятным для гостей.

Гори все синим пламенем

Каждый участник застолья берет коробок со спичками (должно получиться равное количество). Задача состоит в том, чтобы максимально быстро сжечь их. Списки зажигаются поочередно.

Магнит

Участники торжества получают магниты. Лучше всего, если они будут больших размеров. Задача состоит в том, чтобы при помощи магнитов собрать максимальное количество металлических предметов. Ведущий должен заранее продумать месторасположение вещей. Места рекомендуется выбирать потайные.

Конкурс будет намного интереснее, если создать карту, где нарисовать расположение вещей. Тогда забава превратится в своеобразный поиск сокровищ. Побеждает тот, кто собрал наибольшее число металлических вещей.

Автобиография

Количество участников конкурса может варьироваться от 5 до 19 человек. Перед началом игры ведущий должен придумать несколько имен для задействованных лиц. Важно, чтобы это были известные персонажи. Например, допускается использование Снегурочки, Бабы Яги, Емели, Царевны-Несмеяны.

Конкурсанты по одному вытаскивают записки, где написаны имена. Далее им дается не более 10 минут. За этот промежуток времени они должны придумать биографию для персонажа и поведать ее гостям.

Обратите внимание, участники торжества не должны сразу же догадаться, о ком может идти речь. Некоторое время должна сохраняться тайна.

Победителем считается тот, кому дольше получалось удерживать интригу. Такой смешной застольный конкурс, отлично подходящий на день рождения для взрослых — интересная альтернатива скучным и уже привычным загадкам.

Желе

Конкурсантам дается тарелка, зубочистка и небольшая порция желе. Ведущий дает команду. Участники конкурса начинают поедать желейное блюдо. В выигрыше остается тот, кому удалось больше всех съесть. Победителю вручают приз. Остальным гостям раздаются ложки, чтобы они смогли завершить поедание порций.

Две правды и одна ложь

Для такого конкурса не нужна специальная подготовка. Его можно провести в лесу, во дворе дома. Будет отлично, если в компании все хорошо знакомы между собой. Каждый из гостей должен назвать о себе как минимум три факта. Один — ложный. Перед гостями стоит задача понять, какая информация была ложной. Можно проголосовать. Побеждает тот, чей ложный факт не угадали.

Факты о себе пишутся предварительно на бумаге, чтобы игроки не имели возможности их менять по ходу игры. Ведущий мероприятия поочередно вынимает записки, а после зачитывает их.

Быстрый водитель

Такая игра хорошо заходит в мужских компаниях. Участники конкурса получают маленькую машинку, веревку и карандаши. Конкурсанты должны максимально быстро смотать веревку. Важно, чтобы машинка оказалась как можно скорее около карандаша.

Самые чувствительные бедра

Ведущий подготавливает заранее несколько платков и шарфиков. Они нужны для того, чтобы завязывать глаза гостям торжества. Подбираются несколько предметов. Они распознаются при помощи бедер. В качестве вещей могут быть выбраны пластиковые бутылки, книжки, ложки, овощи и фрукты. Запрещается использовать хрупкие предметы и вещи, которые имеют острые края.

Гостям по очереди завязывают глаза. На стол кладется объект, остальные помогают участнику присесть. При правильном определении предмета происходит начисление одного балла.

Побеждает тот, кому удается набрать максимальное количество баллов. Предусмотрен титул самых чувствительных бедер. Чтобы еще больше посмеяться уже после торжества или по его завершению, можно снять такой конкурс на видео.

Сказка на новый лад

Ведущий праздника делит гостей на две команды с одинаковым количеством человек. У каждой команды есть возможность выбора профессии. Например, участники хотят быть учителями или психиатрами. Далее каждая группа должна переделать народную сказку.

В ней появляется профессиональный сленг. Игра предусмотрена как для нескольких гостей, так и для отдельных участников.

Испорченный телефон

Важно, чтобы в игре принимало участие максимальное количество приглашенных гостей, так будет намного веселее. Ведущий может загадать слово, а после прошептать его на ухо первому из участников. Выражение передается следующему человеку (нужно говорить очень тихо). Последний должен озвучить то, что получилось по итогу.

Да или нет

Это конкурс в стили вопросов и ответов. Ведущий мероприятия пишет на листочках названия различных персонажей и животных. Гости задают вопросы, при их помощи они угадывают, о ком может идти речь. Ответы допускаются односложные — да или нет.

Участник, который отгадал персонажа или животного, получает специальную карточку, где написано название и прикреплена картинка. Выигрывает человек, собравший максимальное количество карточек.

Получится намного веселее, если на бумажках сразу придумывать названия для предметов. Можно использовать предметы мужского и женского гардероба, игрушки, бытовые приборы, туалетные принадлежности.

Оратор-бурундук

Ведущий разбивает гостей мероприятия на пары. Каждый участник получает по записке с текстом. Дополнительно вручается по одному ореху (его нужно поместить в рот). Второму участнику дается ручка и бумаг. Перед ним стоит задача — понять, что там написано.

Важно максимально точно записать информацию. Выигрывает та пара, которой удалось точно и быстро передать текст своему партнеру.

Самая интересная история

Ведущий называет фразу, с которой могла бы начаться история. Важно, чтобы получился смешной рассказ. У всех гостей должна быть возможность придумать продолжение. Каждый из участников торжества добавляет по одной фразе. Так получается коллективная история. Здесь нет проигравших и победителей.

Самое главное — создать позитивное настроение для приглашенных на торжество. Пока история будет придумываться, гости взбодрятся и посмеются.

Паника

Дополнительные реквизиты для проведения игры не понадобятся. Конкурс заходит для любой компании. Ведущий мероприятия разбивает гостей по парам. Лучше будет, если группы будут сформированы посредством жеребьевки.

Раздаются ручки и небольшие листочки бумаги. Участник должны написать любое слово, желательно первое, которое пришло на ум. Допускается сразу записать несколько словосочетаний. Важно, чтобы это были существительные, а такие вещи или явления существовали в жизни.

После происходит складывание записок в мешочек и их перемешивание. Поочередно ведущий подходит в каждой из команд и предлагает вытаскивать записки с написанными словами. Перед конкурсантом стоит задача — как можно быстрее и понятнее объяснить своему партнеру, что было написано. Максимально допустимое время для отгадывания — не более 20 секунд. После того как слово угадано, команда может оставить его себе в копилки.

Далее вынимается еще одна записка, действия повторяются. Победа отдается группе участников, которые собрали максимальное количество записок со словами.

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Барабашка-сладкоежка

К такому конкурсу важно организовать предварительную подготовку. Понадобится большое количество конфет. Каждый из гостей получает леденцы. После того, как сладкое оказывается во рту, перед участниками ставится задача произнести словосочетание — Барабашка-сладкоежка. Побеждает тот, кто сделал это максимальное количество раз как можно более четко. Конфеты съедаются.