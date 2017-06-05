Кофейные рецепты для жаркого лета
В это трудно поверить, но, кажется, лето все-таки отстоит свои законные права! И мы скинем надоевшие пальто, достанем солнечные очки и перейдем на холодные напитки.
Идеальное сочетание для города — нечто освежающее, натуральное и бодрящее. Все это о популярном тренде в кофейном искусстве — кофе холодного заваривания (или Cold Brew (колд брю)).
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Он хорош как сам по себе, так и в различных коктейлях. Приготовить его в домашних условиях несложно, нужно лишь обзавестись качественным натуральным молотым кофе и следовать рецептам Дарьи Соболевой, бариста-тренера компании Paulig.
Для начала приготовим основу наших коктейлей. Для этого вам понадобится лишь:
- 7-8 ст.л. натурального кофе крупного помола
- 1 литр питьевой воды комнатной температуры
Насыпьте кофе в широкую емкость, залейте водой и перемешайте. Плотно закройте крышкой и уберите в холодильник. Настаивайте кофе 8-24 часа. Перемешайте и процедите через бумажный фильтр. Cold Brew готов!
Готовый напиток можно хранить в холодильнике в плотно закрытой таре до двух недель. Но у нас он столько не простоит, ведь мы используем его для ярких летних коктейлей.
Коктейль «Лайм-кокoс»
Освежающий и бодрящий «Лайм-кокoс» перевернет ваши представления о том, каким может быть кофе!
- 280 мл кофе холодного заваривания
- 140 мл газированной воды
- 20 мл кокосового сиропа
- Сок лайма
- Лед
- Заполните емкость льдом и добавьте в нее 20 мл сиропа «Кокос».
- Влейте 280 мл готового кофе.
- Добавьте сок дольки лайма.
- Долейте 140 мл газированной воды и перемешайте.
- Наслаждайтесь!
Вишневый кофейный коктейль
- 2/3 стакана кофе холодного заваривания
- Треть стакана вишневого сока
- Долька лимона
- Заполните емкость льдом и добавьте в нее вишневый сок.
- Влейте 2/3 стакана готового кофе.
- Добавьте сок дольки лимона.
- Наслаждайтесь!
Коктейль «Мята-шоколад»
- 280 мл кофе холодного заваривания
- 140 мл цельного молока
- 20 мл сиропа «Мята-шоколад»
- Лед
- Заполните емкость льдом и добавьте в нее 20 мл сиропа «Мята-шоколад».
- Влейте 280 мл готового кофе.
- Долейте 140 мл молока и перемешайте.
- Наслаждайтесь!
Коктейль с кофейными кубиками
- Полстакана кофе холодного заваривания
- Стакан холодного молока
- Сахар, сироп, мед по вкусу
- Налейте кофе в формочки для льда и положите в морозилку на 3-4 часа.
- Возьмите высокий стакан и налейте в него холодное молоко.
- Добавьте кофейные ледяные кубики и сладкий компонент по вкусу. Дайте кубикам немного растаять и размешайте напиток.
- Наслаждайтесь ледяным латте!