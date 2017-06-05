Кофейные рецепты для жаркого лета

В это трудно поверить, но, кажется, лето все-таки отстоит свои законные права! И мы скинем надоевшие пальто, достанем солнечные очки и перейдем на холодные напитки.

Идеальное сочетание для города — нечто освежающее, натуральное и бодрящее. Все это о популярном тренде в кофейном искусстве — кофе холодного заваривания (или Cold Brew (колд брю)).

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Он хорош как сам по себе, так и в различных коктейлях. Приготовить его в домашних условиях несложно, нужно лишь обзавестись качественным натуральным молотым кофе и следовать рецептам Дарьи Соболевой, бариста-тренера компании Paulig.

Для начала приготовим основу наших коктейлей. Для этого вам понадобится лишь:

7-8 ст.л. натурального кофе крупного помола

1 литр питьевой воды комнатной температуры

Насыпьте кофе в широкую емкость, залейте водой и перемешайте. Плотно закройте крышкой и уберите в холодильник. Настаивайте кофе 8-24 часа. Перемешайте и процедите через бумажный фильтр. Cold Brew готов!

Готовый напиток можно хранить в холодильнике в плотно закрытой таре до двух недель. Но у нас он столько не простоит, ведь мы используем его для ярких летних коктейлей.

Коктейль «Лайм-кокoс»

Освежающий и бодрящий «Лайм-кокoс» перевернет ваши представления о том, каким может быть кофе!

280 мл кофе холодного заваривания

140 мл газированной воды

20 мл кокосового сиропа

Сок лайма

Лед

Заполните емкость льдом и добавьте в нее 20 мл сиропа «Кокос». Влейте 280 мл готового кофе. Добавьте сок дольки лайма. Долейте 140 мл газированной воды и перемешайте. Наслаждайтесь!

Вишневый кофейный коктейль

2/3 стакана кофе холодного заваривания

Треть стакана вишневого сока

Долька лимона

Заполните емкость льдом и добавьте в нее вишневый сок. Влейте 2/3 стакана готового кофе. Добавьте сок дольки лимона. Наслаждайтесь!

Коктейль «Мята-шоколад»

280 мл кофе холодного заваривания

140 мл цельного молока

20 мл сиропа «Мята-шоколад»

Лед

Заполните емкость льдом и добавьте в нее 20 мл сиропа «Мята-шоколад». Влейте 280 мл готового кофе. Долейте 140 мл молока и перемешайте. Наслаждайтесь!

Коктейль с кофейными кубиками

Полстакана кофе холодного заваривания

Стакан холодного молока

Сахар, сироп, мед по вкусу