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Кофейные рецепты для жаркого лета

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В это трудно поверить, но, кажется, лето все-таки отстоит свои законные права! И мы скинем надоевшие пальто, достанем солнечные очки и перейдем на холодные напитки.

Идеальное сочетание для города — нечто освежающее, натуральное и бодрящее. Все это о популярном тренде в кофейном искусстве — кофе холодного заваривания (или Cold Brew (колд брю)).

123RF/Albina Glisic

Он хорош как сам по себе, так и в различных коктейлях. Приготовить его в домашних условиях несложно, нужно лишь обзавестись качественным натуральным молотым кофе и следовать рецептам Дарьи Соболевой, бариста-тренера компании Paulig.

Для начала приготовим основу наших коктейлей. Для этого вам понадобится лишь:

  • 7-8 ст.л. натурального кофе крупного помола
  • 1 литр питьевой воды комнатной температуры

Насыпьте кофе в широкую емкость, залейте водой и перемешайте. Плотно закройте крышкой и уберите в холодильник. Настаивайте кофе 8-24 часа. Перемешайте и процедите через бумажный фильтр. Cold Brew готов!

Готовый напиток можно хранить в холодильнике в плотно закрытой таре до двух недель. Но у нас он столько не простоит, ведь мы используем его для ярких летних коктейлей.

Коктейль «Лайм-кокoс»

Освежающий и бодрящий «Лайм-кокoс» перевернет ваши представления о том, каким может быть кофе!

  • 280 мл кофе холодного заваривания
  • 140 мл газированной воды
  • 20 мл кокосового сиропа
  • Сок лайма
  • Лед
  1. Заполните емкость льдом и добавьте в нее 20 мл сиропа «Кокос». 
  2. Влейте 280 мл готового кофе.
  3. Добавьте сок дольки лайма.
  4. Долейте 140 мл газированной воды и перемешайте.
  5. Наслаждайтесь!

Вишневый кофейный коктейль

  • 2/3 стакана кофе холодного заваривания
  • Треть стакана вишневого сока
  • Долька лимона
  1. Заполните емкость льдом и добавьте в нее вишневый сок.
  2. Влейте 2/3 стакана готового кофе.
  3. Добавьте сок дольки лимона.
  4. Наслаждайтесь!

Коктейль «Мята-шоколад»

  • 280 мл кофе холодного заваривания
  • 140 мл цельного молока
  • 20 мл сиропа «Мята-шоколад»
  • Лед
  1. Заполните емкость льдом и добавьте в нее 20 мл сиропа «Мята-шоколад».
  2. Влейте 280 мл готового кофе.
  3. Долейте 140 мл молока и перемешайте.
  4. Наслаждайтесь!

Коктейль с кофейными кубиками

  1. Налейте кофе в формочки для льда и положите в морозилку на 3-4 часа.
  2. Возьмите высокий стакан и налейте в него холодное молоко.
  3. Добавьте кофейные ледяные кубики и сладкий компонент по вкусу. Дайте кубикам немного растаять и размешайте напиток.
  4. Наслаждайтесь ледяным латте! 
0 Не нравится 1 Нравится 05.06.2017 Теги: кофе рецепты напитки жаркий сезон

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