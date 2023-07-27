Что подарить мужчине на 23 февраля, чтобы наступило лучшее 8 Марта в вашей жизни?

День защитника Отечества — праздник, переполненный энергией мужества и героизма. В этот день важно показать дорогому человеку всю свою признательность и любовь. Вопрос, что подарить мужчине на 23 февраля, чтобы раскрыть свои чувства и заботу и в то же время подготовить почву к своему празднику, тревожит умы множества женщин.

Рассмотрим самые крутые идеи подарков и варианты поздравления отважных защитников, смелых героев и просто любимых мужчин.

Полезно, современно, стильно: топ-идеи презента

Своему избраннику хочется дарить все самое лучшее. В качестве оригинальных и полезных подарков на 23 февраля можно преподнести:

Электроинструменты. По опросам полезные инструменты лидируют в рейтинге актуальных презентов для мужской аудитории.

Современные гаджеты. Умные часы, новый смартфон, планшет или наушники на втором месте в числе предпочтений.

Стильные аксессуары. В тренде — сенсорные перчатки для смартфона, сумка или рюкзак с отделением для ноутбука.

Произвести wow-эффект на любимого сможет подарок, соответствующий его увлечениям. Например, наборы для спортивных занятий, охоты или рыбалки, геймерские устройства, аксессуары или комплектующие для компьютера. Помните: даже самый взрослый мужчина обожает свои игрушки в душе. И принимать их в свой праздник — бесценно. При выборе модели подарка проконсультируйтесь со специалистами или посоветуйтесь с друзьями мужа.

Классический подарок мужу — дело вкуса

Поиск презентов любимому мужчине иногда заводит в тупик. Хорошие идеи просто не приходят в голову, а все креативные варианты кажутся неудачными. В этом случае время обратиться к истинной классике мужских подарков. Возникли мысли о носках или пене для бритья? Срочно гоните их из головы. Классика - это совсем не про банальность.

Мужчины, как и дамы, ценят достойные и проверенные временем презенты. В их числе:

стильные брендовые парфюмы;

элегантная рубашка;

элитные алкогольные напитки.

Такие универсальные подарки приносят удовольствие всем, без исключения, мужчинам.

Подарок-впечатление для любимого

Яркие эмоции 23 февраля – что может быть лучше? Впечатления о поздравлении остаются на всю жизнь, а креативные фото в будущем напомнят о потрясающем времяпровождении. В числе эффектных сюрпризов:

загородный уикенд на двоих;

прыжок с парашютом;

поход на скалодром;

роуп-джампинг;

катание на квадроциклах;

парапланеризм;

полет на вертолете.

Если желаете сделать подарок мужу своими руками, то расслабляющий массаж в уединенном месте – весьма достойный и приятный вариант.

Не быть носкам на 23е, чтобы на 8е купаться в тюльпанах!

Перечень того, что подарить мужчине на День защитника Отечества не ограничен. Поэтому смело подключайте весь свой креатив, женскую интуицию и внимание. Душевный и полезный подарок к 23 февраля позволяет рассчитывать на исполнение желаний в свой день – 8 Марта. Позаботьтесь о приятных весенних сюрпризах заранее, воодушевив родного мужчину зарядом позитивных эмоций 23-го февраля. И тогда вам точно не избежать эффектного поздравления с головокружительным букетом неотразимых тюльпанов, например, таких, как делают в АртФлора.

​