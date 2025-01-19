Шелк в мужском гардеробе: новая формула брутальности

 162

Сегодня шелк находит свое место не только в формальном, но и в повседневном мужском гардеробе, помогая создать стильный, современный и при этом по-настоящему брутальный образ.

Многие мужчины недооценивают шелк, считая его исключительно "женским" или "торжественным" материалом. Тем не менее, современные тенденции показывают, что соединение традиционно "грубых" тканей – таких как деним и кожа – с нежной фактурой шелка открывает новые горизонты в мужском стиле. Причем эффект может быть достаточно брутальным и в то же время свежим.

Фото: Freepik.com

Почему шелк может выглядеть брутально?

Контраст фактур Фактурная "грубость" денима, плотного хлопка или матовой кожи подчеркивает мягкое сияние шёлка. Вместе они создают баланс, в котором шелк "работает" не как вызов, а как дополнение к повседневному образу. 
Расслабленность силуэта Прямой или слегка оверсайз крой шелковой рубашки в сочетании с плотными джинсами или кожаными брюками придает образу более мужественный характер, чем классическая приталенная модель.

Фото: интернет-магазин joom.ru

Практические советы по сочетанию

Шелковая рубашка + джинсы с грубой отделкой Идеальный вариант для вечера с друзьями или неформальной встречи, когда хочется выглядеть стильно, но без лишнего пафоса 
Шелковый бомбер или ветровка + кожаные брюки Нестандартное и смелое решение, формирующее дерзкий уличный образ.
Шелковый шейный платок + классическое пальто (с кожаными деталями) Аксессуар поможет расставить правильные акценты и покажет, что вы отлично разбираетесь в тенденциях.

Фото: Freepik.com

Уход за шелком в повседневном гардеробе

  • Стирать лучше вручную или в деликатном режиме – так вы сохраните блеск и структуру ткани.
  • Сушить шелк в расправленном виде вдали от прямых солнечных лучей.
  • Бережный уход продлит срок службы вещи и сохранит ее презентабельный вид на годы вперед.
Евгений Елисеев

Редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.