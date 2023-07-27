Модные женские солнцезащитные очки 2023 года — главные тенденции

Солнцезащитные очки вошли в моду в 20-х годах прошлого века вместе с модой на загар, спорт и прогулки на автомобилях. Сегодня это самодостаточный аксессуар, в каждом новом году несущий свежую стилистическую идею. Модные женские очки 2023 года — это праздник смелых линий и форм, реализованных на лучших моделях разных лет.

Модные спортивные женские солнцезащитные очки 2023 года

Первый модный тренд — женские солнцезащитные очки, будто позаимствованные у сноубордистов, мотоциклистов или лыжников. Оправа отсутствует, очки напоминают забрало от спортивного шлема. Тонированное стекло полностью закрывает глаза, переносицу, часть висков. Некоторые из дизайнеров пошли еще дальше — очки на показе Marques'Almeida прикрывали и лоб.

Дизайнеров явно увлекли крупные «щиты», лишь единицы показали узкие очки, резко перечеркивающие лицо. У большинства очки-щит имеют крупную форму с минимумом декора. Хотя бренд Miu miu украсил свои очки кокетливым розовым бантиком и камнями, похожими на крупные алмазы, модель все равно выглядит максимально чистой и ясной.

Есть и более близкие к повседневной жизни вариации модных спортивных очков — с прорезиненной или пластиковой подчеркнутой оправой, облегающие и компактные. Очки от Courreges, Roberto Cavalli или Nicipanda более легкие и летние, чем щиты. Их динамичные напористые линии сегодня прекрасно сочетаются даже с женственными платьями.

Модные женские солнцезащитные очки 2023 геометрической формы

Сегодня сложно выделить главные тенденции модных солнцезащитных очков. На фото с подиумов представлены самые разные женские модели, но уже заметна одна из главных характеристик 2023 года — лаконичность. Не скупость, не минимализм, а совершенная простота. Дизайнеров увлекают ясные и немного забавные формы. Очки геометрической формы — самое яркое тому подтверждение.

Примеры:

Полукружия от Fendi — модная женская модель, которая умудряется соединять прошлое и будущее. У этих очков бескомпромиссная современная форма и толстая оправа в ностальгический крупный горох.

Треугольник от Saint Laurent. Дизайнерский дом дополнил крошечные черные треугольники немного хулиганским, но уже таким родным французским комплектом с тельняшкой в непременную полоску.

Квадрат от Dior. Огромные очки на пол-лица с красными стеклами и прозрачно-бежевой массивной оправой умудряются производить сложное впечатление открытости и надежной защиты.

Сердце от Balenciaga. Черные стекла + яркая красная оправа. Даже на фото модель игривая, смелая и стильная, а в жизни станет полноценной изюминкой образа. Солнцезащитные очки-сердце можно назвать отдельным трендом, на модных подиумах немало моделей в разных стилях — от чисто черных матовых сердец без оправы до строгих геометрически стилизованных в спокойных коричневых тонах.

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Круглые очки-тишейды, которые носил Джон Леннон, на современных модных подиумах явно стали спокойнее. Модели от Elie Saab или Etro с натяжкой можно назвать экстравагантными. У них средний размер, мягкие линии, нежный цвет линз. Подходят ко всему и явно смогут стать самыми любимыми.

Культовые вайфареры до сих пор остаются мечтой модниц. Модные брендовые солнцезащитные женские очки трапециевидной формы, введенные в моду в 50-е годы, слишком спокойны для экстравагантного 2023 года, но с тонированными линзами или тщательно подобранной к лицу оправой точно не выйдут из моды еще много лет.

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Модные прямоугольные женские солнцезащитные очки 2023

Прямоугольник считается символом надежности и рациональности. Модные женские солнцезащитные очки прямоугольной формы будто вознамерились подтвердить наблюдения психологов. Фурнитура и оправа модных моделей от Off-white или Y/Project максимально простые. Пластик подобран неконтрастный, стекло простого черно-коричневого цвета.

Считается, что эта форма универсальна и подойдет к любому лицу, за исключением слишком угловатых, но даже в этом случае можно подобрать скругленный мягкий прямоугольник и оптимальную ширину.

Остроугольные модные женские солнцезащитные очки 2023

Острые углы заинтересовали Burberry или Marni. Это явно акцентный аксессуар, самодостаточный и не терпящий конкурентов, вызывающий, подходящий далеко не каждому лицу. Как ни странно, такие очки интересуют как раз любительниц классики, которым нравится спокойный фон.

Заостренные углы также заметны на крошечных моделях от Saint Laurent или Fendi. Резкость компенсирует малый размер на множестве геометрических или спортивных моделей. Мода на резкие углы явно отлично комбинируется с многими другими тенденциями, например, бренд Each & Other дополнил свою модель с заостренными «крылышками» тонированными красными линзами и модной красной оправой.

Модные солнцезащитные очки авиаторы 2023

Авиаторы появились в 1930-х годах, но сегодня обрели второе дыхание. Они всем идут, сочетаются с любой одеждой: джинсами, футболками, платьями. Их другие названия: очки пилота, летчика, капельки.

Какие женские солнцезащитные очки авиаторы актуальны в 2023 году:

Модные авиаторы от Max Mara имеют почти скругленную форму, интригующую пластину на переносице и невесомые, почти невидимые дужки.

Очки от Zadig & Voltaire можно было бы отнести к категории грандов за счет крупного размера, но каплевидная форма, тончайшая оправа и совершенно плоские линзы спокойного чисто-черного цвета — явные отсылки к классике авиаторов.

Модель от Anna Sui напоминает классические модели 40-х годов, но их спокойную гладь разбивает и тут же собирает дерзкая полоса бирюзового цвета по верхней линии.

Авиаторы сегодня аскетичные, интеллектуальные, авангардные. Оправа может быть максимально простой, но тогда работают бескомпромиссно зеркальные линзы или смелые детали в области переносицы.

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Модные женские солнцезащитные очки с цветными линзами 2023

Модные солнцезащитные очки женские на лето могут быть яркими. Самые модные варианты:

желтые линзы;

градиент или двухцветные линзы;

зеркальные;

чисто черный цвет.

Желтые линзы — явная отсылка к моде 90-х, но удивительно, как переменилась подача. Очки от Prada и Max Mara, несмотря на экстравагантный цвет, смотрятся стильно, безупречно с точки зрения вкуса. Возможно, брендам удастся сделать желтый цвет очков классикой.

С этой солнечной тенденцией соседствует противоположная — очки совершенно черного цвета, непроницаемые и глухие. Модель спецагентов увлекла десятки дизайнеров — от Burberry до Balenciaga.

Не мог пропустить моду на градиент бренд Miu Miu, которому понравился оверсайз-размер и форма отшлифованного бриллианта. Переход из темного в светлый компенсирует гигантские размеры очков и дает возможность показать скулы, которые в противном случае были бы полностью спрятаны. Мягкий градиент не вполне удовлетворил Emporio Armani, поэтому его очки, мягкие, интеллигентные и женственные во всем остальном, будто составлены из двух линз: верх светло-вишневый, низ — яблочно-зеленый.

Все это можно назвать новым прочтением так полюбившихся публике еще в 80-х годах броулайнеров — очков, которые делают акцент на линии бровей. Брови в 2023 году вообще активно подчеркиваются и формой, и дополнительными элементами в области переносицы, и цветами.

Зеркальные линзы были на волне популярности в начале 2000-х, а сегодня взобрались на самый пик моды, особенно если сочетаются с нарочито геометрической формой или укрупненными размерами.

Гранды («мухи», «стрекозы», очки оверсайз), завоевавшие рынок с появлением полимерных легких линз, смотрятся в зеркальном дизайне более спортивно и даже вызывающе. Хотя все зависит от конкретного дизайнерского решения, что успешно доказывает дом Chanel, представивший очень спокойную модель формы мягкий квадрат с невесомыми дужками, по размеру находящуюся где-то между грандами и просто немаленькими очками. И даже хромированная зеркальная поверхность не меняет ощущения классики и сдержанности.

Модные женские солнечные очки кошачий глаз 2023

Кокетливые «кошки», введенные в моду Мерилин Монро, царствовали в моде все 50-е годы. Но модель «кошачий глаз» упорно не желает сдавать позиции — очень женственная, игривая модель, она привлекла внимание певцов шика и роскоши, например, Valentino.

Очевидный декор очков сегодня не в почете. Дизайнеры увлеченно играют с силуэтом и конструктивными деталями, избегая при этом украшений, принтов, изображений, бусин, стразов. Лишь некоторые бренды не могли изменить своему яркому стилю: очки «кошачий глаз» от Dolce & Gabbana украшены рядами жемчуга, который обрамлен ажурной металлической оправой.

Рядом с модой на эту форму отлично уживается возрастающая популярность очков-бабочек. В 2023 году они резкие, вызывающие, заметные. Этот авангардный аксессуар не может выглядеть скучно, даже если выбрать модель от Coach. Несмотря на бежевую тонировку хамелеон, а может, и благодаря ей, эти очки смотрятся как крылья мотылька и вызывают однозначные ассоциации у любого, кто их видит.

Э. Сулина, стилист: «Как подобрать очки по типу лица: следуйте принципу подобия и противоположности. Размер и цвет должны гармонировать с лицом (подобие): чем мельче и тоньше черты лица, тем легче оправа, и наоборот. А форма очков должна контрастировать: чем мягче и круглее линии лица, тем жестче линии оправы. Например, правильно подобранные прямоугольные очки способны визуально приблизить слишком вытянутое, узкое лицо к идеальному овалу. Авиаторы идут мягким, округлым лицам, отлично сужают их визуально. «Кошачий глаз» универсален, но нужно смотреть на конкретную модель. Знаменитая модель от Mui mui с тонкой дужкой и выразительной оправой превосходно смотрится на округлых лицах. Очки-бабочки, стрекозы, гранды — для лиц с крупными чертами, вайфареры идут круглому и овальному лицу. Сильная и требовательная модель — тишейды. Они идут длинным, вытянутым лицам с острым подбородком, но способны изуродовать круглые лица. Броулайнеры (клапмастеры) делают акцент на верхней части лица, их с осторожностью выбирают, если лоб высокий, а брови низко посажены».

Такой аксессуар, как очки, явно нравится дизайнерам, и они не поскупились на сумасшедшие варианты. А чтобы не «переперчить», можно приобрести две пары: очки-акцент и очки-поддержку. Вторые будут смотреться стильно, но позволят заиграть другим смелым деталям наряда.

Итоги