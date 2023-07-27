Люди, полагающиеся на астрологию, строго придерживаются всех правил, и вопрос, в чем встречать Новый год 2023 по знакам зодиака и в каком цвете, довольно важен для них. Считается, что правильно подобранный наряд привлечет удачу на весь год.

Цветовая гамма новогоднего образа

Определяясь с нарядом для встречи главного зимнего праздника, нельзя сбрасывать со счетов этот важный момент. Решение по подбору цветовой гаммы зависит от множества факторов:

индивидуальных вкусовых предпочтений;

дресс-кода (если планируется коллективная вечеринка в определенном формате);

веяния моды;

советов астрологов.

И, само собой разумеется, от желания привлечь удачу правильным оттенком, тем самым задобрив кролика, символа Нового 2023 года.

Среди модных оттенков, попавших в ТОП-10, выделяют такие:

алая заря;

серо-коричневый в теплых тонах;

пышный луг;

пыльный кедр;

гончарная глина;

безрассудство;

острая горчица;

речной берег;

воздушный голубой;

кожа акулы.

Ведущие законодатели моды предлагают ознакомиться с фото актуальных вечерних луков, чтобы окончательно определиться с цветом наряда.

Цветовые предпочтения Кролика

Именно под покровительством этого зверька пройдет 2023 год согласно восточному календарю. По некоторым версиям в течение 365 дней нам предстоит провести под покровительством кота. Этих двух милых созданий объединяет любовь к комфорту, уюту и мягкости. Им нравятся естественные природные оттенки, приближенные к живой природе.

Среди них значатся:

цвет нежной весенней травы и других растений;

голубая синева бескрайнего неба и водной глади;

пшеничные золотые оттенки полей.

Кроликам и котам по душе все оттенки красного и алого, розового и бордового.

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В чем встречать Новый год 2023 по знакам Зодиака

Новогодняя ночь буквально пропитана волшебством, хочется, чтобы в доме был порядок, на столе стояли вкусные, красиво оформленные блюда. Немаловажен и гардероб. Разберемся, во что одеться на новогодний праздник в зависимости от знака зодиака:

Овны — большие любители оригинальности, безупречный облик для них не пустой звук. Для встречи Нового года им позволительно выбрать необычный, несвойственный наряд красного или зеленого цвета. Различные оттенки идеально подчеркнут харизму и экспрессивность представителей этого знака. Идеальный наряд — платье с открытой спиной или глубоким декольте. Не менее интересно смотрится брючной костюм. Или, как вариант, блузка с юбкой с большим разрезом сбоку. В качестве украшения достаточно бижутерии.

Тельцы — представители этого зодиакального созвездия всегда обо всем заботятся заранее, продумывая все до мелочей. В одежде предпочитают классику и сдержанность, простоту одежды, например, платье обычного кроя, дополненное шикарным украшением. В цветовой палитре предпочитают нежные оттенки, например, бирюзовый цвет.

Близнецы — они не обращают внимания на чужое мнение и одеваются так, как нравится. Но им важно быть в центре. Специалисты в области моды рекомендуют им присмотреться к серебристым тонам одежды. По такому же принципу нужно выбирать и украшения. Для завершения образа надеть шляпку.

Раки — представители водного мира являются натурами с тонкой организацией. Они не особо зацикливаются на нарядах, предпочитая облачаться в то, в чем им удобно и комфортно. Тем не менее по случаю Нового года стоит подобрать элегантное легкое платье перламутрового или серебристого оттенка красного или синего.

Львы — сами того не подозревая, стремятся быть в центре внимания, приковывая взгляды окружающих к своей персоне. Темпераментным натурам женского пола как нельзя лучше подойдут наряды с блестящими пайетками, бисером и стразами. Отдавать предпочтение лучше белым нарядам с золотистыми оттенками. Завершением образа станет диадема.

Девы — люди, рожденные под этим знаком зодиакального созвездия, относятся к натурам нежным, хотя с первого взгляда этого не разглядеть. Новогодняя ночь — лучшее время рассмотреть в них женственность и нежность с помощью соответствующего наряда в виде платья из легкой ткани бежевого или светло-розового цвета. В качестве дополнения к наряду хорошо подойдет пояс шоколадного оттенка.

Весы — для этого созвездия в вопросе, в чем встречать Новый год 2023 по знакам зодиака, нет четких рекомендаций. О них можно безошибочно сказать, что им идет все. И это не будет преувеличением. Благодаря врожденному чувству вкуса, они обладают способностью на интуитивном уровне подбирать наряды на все случаи жизни. Новый год — не исключение. На Весах одинаково хорошо смотрятся платья, брючные костюмы и блузка с юбкой. Идеальный вариант одежды для встречи Нового года — платье, пошитое из бархатной ткани глубокого синего цвета или светлая блузка и в тон ей — юбка.

Скорпионы — импульсивным представителям этого зодиакального созвездия подходят наряды оттенков ярких и темных. Не менее выгодно на них смотрится одежда нейтральных тонов: желтого, оранжевого или розового. Все оттенки выделяют Скорпионов из многочисленной толпы. Они могут позволить себе экспериментировать по своему вкусу, не боясь остаться незамеченными. Им одинаково хорошо к лицу глубокое декольте, вырез на спине или яркий макияж. Чего точно нельзя делать, так это разом использовать все приемы одновременно. В противном случае образ будет привлекать внимание, но эффект будет обратным. Для встречи Нового года среди коллег стоит ограничиться скромным одеянием, тем самым не переводя внимание с атмосферы деловой в личную.

Стрельцы — скромный наряд в виде платья, пошитого из струящейся ткани, поможет усмирить огненную вспыльчивость. Касаемо цвета, следует отдавать предпочтение фиолетовым и синим насыщенным тонам, а металлические оттенки использовать в качестве разбавления. В целом, наряд для Стрельцов должен быть сдержанным и элегантным.

Козероги — глядя на представителей этого знака зодиака, может показаться, что им ничего неинтересно вокруг, кроме собственной персоны. На самом деле это не так. Козероги безумно любят и ценят похвалы в свой адрес, они буквально на глазах меняются внешне, становясь более мягкими по отношению к окружающим. Козероги будут блистать в платьях и брючных костюмах всех серых и перламутровых оттенков. Не менее эффектно на них смотрятся наряды насыщенно красных оттенков.

Водолеи — желтой и коричневой палитрой свободно могут пользоваться представители этого зодиакального созвездия. Творческим и креативным личностям подходят бежевые и золотистые тона. Это для них беспроигрышный вариант. Независимо от выбранного наряда (платья или брючного костюма), Водолеи будут выглядеть не менее эффектно, чем звезды на красной дорожке.

Рыбы — ранимые и чувственные натуры, не лишенные романтизма, идеально смотрятся в греческих платьях, пошитых из тонкой материи. Не менее эффектно на них сидят длинные струящиеся наряды золотистого или серебряного цвета, декорированные стразами и пайетками. Касаемо украшений, на рыбах безупречно смотрятся изделия из драгоценных металлов: золота и серебра.

Как понравиться Кролику — символу Нового года

Стилисты единогласны во мнении: чтобы понравиться Кролику, символу Нового года, вовсе не обязательно придумывать что-то неординарное. Все гораздо проще: главное — удобство. Пушистый любитель морковки не будет против, если человек даст волю своей фантазии. Хозяину 2023 года понравится дополнение к новогоднему наряду в виде аксессуаров:

Клатча, декорированного металлом или стразами, брошей, заколок для волос, браслетов, колец. Завершает образ обувь — предпочтительнее выбирать модели из натуральной кожи или замши. Советы по макияжу — он должен быть элегантным и эффектным. Для встречи Нового года предпочтительна палитра золотистого, серебристого и нежно-голубого оттенка. Но очень важно помнить про цветотип. Дабы не перегружать образ, достаточно правильно расставить акценты. Например, выделив глаза и губы. Пудра должна быть легкой, в цвет кожи.

Одежду выбираем ту, что вызывает позитивные эмоции, тогда и Новый год пройдет душевно и радостно. Новогодние тренды 2023 года для женщин:

элегантные, женственные модели бюстье;

легкие, плавно струящиеся ткани;

романтичные модели «на одно плечо»;

асимметричный, комбинированный крой;

абстрактные, цветочные, этнические принты;

прозрачные и ажурные шлейфы, баски;

двухслойные, многоярусные модели;

пышные кружевные или полупрозрачные рукава;

неординарная отделка: бахрома, объемный декор, мелкое плиссе, фантазийные драпировки.

Женщина выглядит элегантно не только в платье, но и в брючном костюме. Но в этом случае важно правильно подобрать фасон в соответствии с фигурой.

Новогодние тренды для мужчин

Представители сильного пола тоже должны тщательно продумать свой образ. Стилисты советуют отдавать предпочтение умеренности и консерватизму. При этом приветствуются яркие дополнения в виде желтого платка или галстука с оригинальным принтом. Удачным решением станет и свободная одежда в виде свитера с абстрактным или геометрическим рисунком. Для встречи Нового года как нельзя лучше подходит необычный цвет и крой костюма, в таком облачении смело можно отправиться на корпоративную вечеринку.

Без правильно подобранных аксессуаров и обуви невозможно представить себе гармоничный образ. Украшения, выполненные из золотого и серебряного металла, идеально сочетаются практически с любым нарядом. Это же правило распространяется и на натуральные камни (алмазы, бирюза, изумруды, сапфиры, аквамарин, малахит). Но здесь важно не забывать про умеренность. Дабы не выглядеть нелепо, не стоит сочетать одновременно желтый и белый металл или бижутерию с драгоценностями.

При создании праздничного образа учитывается сочетание цветов и модный фасон. Однако немаловажно обратить внимание и на комфорт, ведь именно от него зависит внутреннее ощущение. Умение сочетать модные тенденции и легкость способствуют привлечению удачи и обеспечению положительными эмоциями на весь предстоящий 2023 год.

Независимо от советов астрологов, в чем встречать Новый год 2023 по знакам зодиака и в каком цвете, главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно, иначе упадет самооценка, и праздничная ночь будет испорчена. В погоне за новыми тенденциями важно придерживаться основного правила — модно то, что идет именно вам.

Итоги