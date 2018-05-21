Хит лета 2018: юбка-брюки!

Юбка или брюки? Что надеть сегодня, чтобы выглядеть стильно? Юбка-брюки - лучшее и модное решение лета 2018! Фото новинок моделей юбка-брюки 2018 года заслуживают особого внимания. Разнообразие удивляет девушек, которые мечтают о том, чтобы создавать экстравагантные образы и одновременно подчеркивать красоту своей фигуры.

Модная длина юбок-брюк

Девушки вправе выбирать юбки-брюки на лето 2018 подходящей длины. Главное знать, какие модели подойдут в наибольшей степени для подчеркивания достоинств фигуры.

Длинная юбка-брюки

Модницы могут выбирать модели длиной по щиколотке и даже в пол. Такие фасоны практически не отличаются от типичных нарядов. Однако расклешенная макси юбка-брюки также заслуживает особого внимания, ведь она непременно скроет проблемы с формой ног или полную фигуру.

Длина макси позволит скрыть массивные бедра или проблему с лишними сантиметрами на талии. Удлиненная юбка-брюки с запахом идеально впишется в гардероб не только полных женщин, но и тех, кто обладает узкими бедрами и широкими плечами. Основная задача – это привнесение нужного баланса в женскую фигуру.

Выбирая длинную юбку, нужно помнить: расклешенный крой порой может визуально скрадывать рост и утяжелять фигуру. По данной причине нужно выбирать туфли на высоком каблуке, ведь только они предотвратят нежелательную проблему.

Юбка-брюки миди длины

Миди длина категорически не рекомендуется низким девушкам, так как расклешенные наряды нарушают пропорции тела и скрадывают рост. К тому же очень сложно подобрать обувь к такой юбке.

Стилисты отмечают: юбка-брюки миди длины идеально подойдет только высоким и стройным женщинам. Более того, пропорции тела должны быть правильными.

Широкая юбка-брюки подойдет девушкам с фигурой перевернутый треугольник. В этом случае наряд уравновесит массивный верх.

Идеальный вариант – это юбка-брюки до середины колена. Такая длина считается классической, поэтому она подойдет многим женщинам.

Юбка-брюки мини длины

Такая модель визуально заменит собой шорты. К тому же юбка-брюки летом 2018 порадует удобством и практичностью. Наряд из льна или джинсовой ткани идеально подойдет для создания летних образов. Выбирая модель юбки на резинке из трикотажа, можно создать достойный образ для летнего отдыха на море.

Модные цвета в 2018 году

В 2018 году дизайнеры отдают предпочтение таким расцветкам:

черный;

коричневый;

синий;

серый.

При желании можно смело выбирать яркую длинную юбку, которая идеально подходит для создания летнего образа.

Выбирая темную или яркую юбку нужно помнить о необходимости чувства меры. Важно помнить о следующем правиле: однотонный верх идеально сочетается с ярким низом, блузка ярких расцветок – с однотонным низом.

Модная фактура в 2018 году

Фактура наряда может быть любая. Ограничения полностью отсутствуют. Однако летом лучше всего выбирать тонкие, воздушные материалы белого, бежевого или яркого цвета. Для создания вечернего образа можно выбирать атласные или шелковые юбки-брюки для лета 2018 (см. фото). Плотные ткани и натуральная кожа обычно подходят только для холодного времени года.

Интересный вариант – это кружевная юбка-брюки. Кружево смотрится оригинально и очень привлекательно. Кружевной наряд удивит своей женственностью. При этом можно выбрать юбку-брюки белого, кремового или пастельного цвета. Кружевная юбка-брюки идеально подойдет для любой блузки и футболки, но при этом обувь должна быть на утонченном каблуке или платформе.

Шелковая юбка-брюки идеально подойдет настоящим модницам. В этом случае желательно выбирать модель черного цвета, так как она будет универсальной и порадует элегантностью.

При желании можно выбрать наряд из джинсовой ткани. Для лета 2018 идеально подойдет светлая джинсовая ткань. К тому же юбка-брюки из денима обязательно порадует максимально возможным удобством, практичностью.

Твид – это классический офисный материал. По данной причине твидовая юбка-брюки подойдет для создания элегантного образа в офис.

Бархатные модели юбок-брюк заслуживают особого внимания. К тому же бархат – это классический элегантный материал.

Как лучше всего носить юбку-брюки

Каждая модница должна понимать, как юбку-брюки сочетать с другими вещами.

Выбирая обувь, желательно позаботиться о наличии высокого каблука или платформы. Например, подойдут босоножки с ремешком на лодыжке или туфли на платформе. Такая обувь обязательно визуально удлинит ноги.

Верхний элемент одежды может быть практически любым:

классическая белая рубашка, заправленная в юбку-брюки с высокой талией и с широким поясом;

элегантный блейзер спокойных тонов с глубоким вырезом;

укороченный топ с пиджаком, который подчеркнет красоту женской фигуры.

Модная юбка-брюки – это идеальный универсальный наряд, который можно сочетать практически с любыми вещами. Главное соблюдать меру и баланс по созданию привлекательного модного образа.

Как выбрать подходящую юбку-брюки

Юбка-брюки – это универсальная вещь на лето 2018. Выбор такого наряда предполагает учет особенностей фигуры и роста. Только стройная девушка вправе выбирать модель практически любой длины, ширины.

Многие девушки мечтают придать дополнительный объем бедрам. В этом случае желательно выбирать юбку-брюки с плиссировкой.

Модели с завышенной линией талии визуально подчеркнут длину ног и рост. К тому же девушки могут визуально добавить не только рост, но и стройность.

Полные женщины вправе выбирать модели, которые плотно облегают верхнюю часть бедер и в дальнейшем отличаются наличием клеша. К тому же такие наряды должны быть созданы из легких струящихся материалов.

Каждая девушка может выбрать стильную и удобную юбку-брюки 2018 года, которая будет отвечать актуальным трендам моды и порадует созданием привлекательного образа.