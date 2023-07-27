Трикотажные платья 2023 — модные тенденции, фото

Трикотаж был изобретен еще в XV веке, но сегодня он входит в топ-5 модных тканей, уступая только дениму. Трикотажные платья 2023 года невероятно разнообразны: деловые, романтичные, сексуальные, повседневные, лаконичные или со сложным покроем. Ниже рассмотрим самые модные, актуальные варианты.

Стильные трикотажные платья 2023 года

Большинство стильных моделей укладываются в пару линий. Биэластичные и эластичные ткани освободили портных от необходимости сажать платье по фигуре, так что трикотажное платье может выглядеть просто, как древнегреческая туника.

Самое важное и остро модное в современных трикотажных платьях для женщин:

акцент на талию;

женственность;

дерзкие детали, вырезы и оборки;

простой крой в целом;

лаконичный, но свежий цвет.

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Какие детали кроя модные тенденции выводят на первый план:

«Скелетные» или корсетные платья. Женскую фигуру подчеркивают многочисленные линии нарочито сложного кроя. Как вариант — крой имитируется через принт.

Детали из 80-х — объемные воротники, рукава «летучая мышь», асимметрия, драпировки.

О-силуэт. Такие платья делают изумительный акцент на изящных ножках и скрывают неидеальную талию. Отличный вариант — платье из структурной ткани с имитацией вязки «косы», с рукавами в крупную складку длиной до локтей.

Базовые вещи идеальны для комбинирования. Например, простое облегающее трикотажное платье с узким рукавом 3/4 и минимумом деталей средней длины или длинное.

Рукав модного трикотажного платья — один из самых ярких акцентов. Объемные рукава, которые были в моде в Средние века, сегодня проживают настоящий бум и уже 4-й год не желают исчезать с модных подиумов.

На фото также можно увидеть многочисленные обращения к теме свободы и открытости. Даже самые сложные трикотажные платья сегодня очень непринужденны, в них удобно быстро перестроиться и попасть «с корабля на бал».

Трикотажные платья на пуговицах 2023

Плотный осенний трикотаж отлично смотрится в моделях на застежке, к тому же вертикальная линия стройнит. Трикотажное платье на пуговицах обычно в них совсем не нуждается, но это решение делает его более серьезным и стильным. Поэтому моделей с пуговицами огромное количество.

Чаще всего пуговицы украшают модные деловые платья. Это может быть облегающее платье с принтом аргайл, в виндзорскую клетку, елочку или гленчек. Или модель, имеющая узкий лиф и воротничок, где ряд мелких пуговиц подчеркивает линию груди. Низ — облегающий или А-образный.

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Трикотажные платья с вырезом — модные тенденции 2023

Оригинальные вырезы — одна из ключевых идей современной моды. Небольшой кусочек открытого тела в неожиданном месте интригует и компенсирует общую простоту комплекта.

Где может быть вырез на трикотажном платье, летнем или зимнем:

Асимметричный вырез одного плеча с воротником-стойкой. Платье может напоминать с одной стороны свитер, с другой — коктейльный наряд с проймой-американкой. Вырез «анжелика». Невероятно романтичный акцент, полностью обнаженные плечи сегодня носят не только вечером, но и на каждый день. Платье может быть как полностью облегающим, так и приталенным, легким или теплым. Вырез бывает откровенным — платье пошито так, будто сползает с плеч, а может быть повседневным — если платье просторное, а лиф украшает широкая оборка. Чтобы не перегружать образ, можно выбрать платье в пол, открытых плеч достаточно для акцента. Вырезы сверху рукавов по-прежнему пользуются огромной популярностью. По сезонам также нет ограничений — деликатная полоска обнаженной кожи уместна и в летнем, и в теплом зимнем трикотаже. Вырезы на груди. Не под грудью, не над, а именно на груди. Платье будто рассекает полоса обнаженной кожи вплоть до талии. Такой вырез может быть асимметричным. Открытая спина. Вырез обыгрывается при помощи сложной системы шнурков. Несмотря на откровенность, платья с обнаженной спиной смотрятся очень нежно, не агрессивно.

И, конечно, разрезы украшают низ платьев. Экстремальные разрезы продемонстрировал не один модный дом, от Lanvin до WOS. Черное трикотажное платье достаточно украсить сексуальным разрезом сбоку, чтобы оно стало вечерним.

Ильинская А., стилист, г. Москва: «Асимметричные вырезы очень удобны, если нужно скрыть некоторые особенности фигуры, например, чуть широковатые плечи. Платья с одной лямкой или со смещенными вырезами очень нравятся Монике Белуччи, у которой, на первый взгляд, идеальная фигура, но большая грудь и плечи могли бы смотреться тяжеловатыми. Она этого удачно избегает, выбирая легкий и динамичный верх».

Длинное трикотажное платье

Длинные трикотажные платья на последних фото поражают разнообразием: от романтичных моделей на выход до платьев-мешков на каждый день.

Примеры модных платьев в пол:

Романтичное платье с множеством оборок, напоминающее викторианские модели. Цвет — белый, но более модным будет черный цвет для летнего платья.

Черное платье с высокими разрезами и очень узкими бретелями, длинное, облегающее и простое. Эффектность достигается за счет черного цвета и максимальной лаконичности.

Платье-полурубашка — с воротником, узким рукавом, V-образным вырезом, рядом пуговиц, имитирующих застежку.

Платье-футболка широкого силуэта, с приспущенной проймой и глубокими полуовальными вырезами по бокам, через которые видно стройные ножки.

Платье с несколькими динамичными вырезами, открывающими торс, талию, часть груди, асимметричное, лямки-шнурки перекинуты через одно плечо.

Варианты итальянской длины (платье слегка прикрывает колени):

Объемный рукав длиной до локтя с облегающим, как перчатка, высоким манжетом — лучший выбор для делового платья. Само платье — приталенное или расклешенное книзу, расцветка спокойная: бежевый, синий, вишневый, черный. Вариации на тему халата. На фигуре «песочные часы» они смотрятся изумительно — женственно, расслабленно, и при этом, как ни странно, прекрасно вписываются в деловой стиль. Рукава мягкой свободной формы, юбка-карандаш, V-образный вырез и внахлест застегивающиеся полочки либо оригинальный пояс из двух полос ткани, втачанных в боковые швы и завязывающихся на талии.

Выбирайте платье-майку яркого цвета с разрезами по бокам на каждый день, на вечер можно взять то же самое, только из блестящей ткани.

Модные трикотажные платья 2023 с высокой горловиной

Горловина модного платья часто выполняется небрежно, но в этом самый шик. Трикотаж пластичен — он позволяет вольнее обращаться с привычными линиями.

Вырез может идти под горло, как будто портному было не до расчета округлых линий и он отрезал ткань по прямой. Такой ворот может быть украшен небольшой стойкой — фасон превосходно компенсирует слишком длинную шею. Серое мини-платье А-силуэта с узкими рукавами воротником стойкой в забавный принт в виде белочек, кошечек или лисят — отличный вариант на каждый день осенью-зимой.

Экстремально популярны модели в рубчик, короткие с высокой горловиной или длинные с откровенными вырезами. Здесь важно выбрать модный цвет: бескомпромиссный яркий красный, синий, синий электрик, бирюзовый, фиолетовый, а также пастельные варианты — пудра, шоколад, сливки. Особенное внимание — на серый и коричневый цвет, сейчас это хит в любых коллекциях.

Трикотажные мини-платья 2023

Лаконичное облегающее мини-платье казалось модницам прошлого века слишком простым. Но как раз простота отлично подчеркивает свободный характер и отличную фигуру современной женщины. Несколько ультрамодных женских трикотажных платьев пикантной длины:

Платье-футболка. Интригующая деталь — асимметричная крупная драпировка — превращает чуть ли не домашнее серое платье в дерзкий вариант на каждый день.

На зиму популярны варианты, напоминающие свитер-переросток. Банальный свитер в крупную резинку и с косами вырос, да еще и обзавелся рюшами, подчеркивающими область декольте.

Классическое тонкое вязаное изделие с длинными облегающими рукавами, банальным круглым вырезом. Спокойные линии нарушает возмутительно асимметричный V-образный низ, открывающий внутреннюю сторону ножки. Одна деталь — и совершенно другой образ, а фигура выглядит роскошно женственной, потому что крой подчеркивает бедра.

Черное платье длиной до середины бедра. Очень спокойный прямой силуэт, струящиеся рукава обычной длины. Но снова одна деталь — воланы по краю рукавов — превращает платье в супермодное. Силуэт продуман так, что образ кажется изящным, как колокольчик.

И, конечно, не стоит забывать, что по-прежнему в моде свобода самовыражения. Платье должно быть в первую очередь по фигуре и к лицу.

Итоги