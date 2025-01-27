Мех, пиджаки и непринужденность: главные тренды Недели моды в Париже осень-зима 2025

Неделя моды определяет не только тренды и одежду, которую мы будем носить, но и олицетворяет дух времени: экономические, социальные и даже во многом политические процессы влияют на модную индустрию в целом. Поэтому неудивительно, что мода трансформируется во что-то более универсальное и практичное. По оценкам итальянской ассоциации Altagamma, за последний год рынок люкса потерял более 50 миллионов потребителей. В таких условиях брендам приходится искать новые методы доказать свою ценность покупателям, выдвигая новые идеи на подиум.

"Гениальность – в простоте"

Тренд на логоманию остался в прошлом: дизайнеры отказываются от кричащей роскоши и позолоты, отдавая предпочтение хорошо скроенным двубортным пиджакам и спокойным силуэтам без нарочитых логотипов. Ким Джонс в Dior, Джун Такахаши в Undercover и Питер Коппинг в Lanvin демонстрируют красоту линий, простых, но элегантных конструкций.





Много меха

Пальто с меховыми воротниками, шубы и меховые манжеты – все это не сходит с подиумов на этой Неделе моды.

Первая часть показа Dolce & Gabbana представила непринужденные пальто в стиле итальянского гламура 60-х, многие из которых выполнены из искусственного меха, продолжая тенденцию отказа от животного меха и использование эко-материалов. Бомберы свободного кроя с меховыми подкладками, дубленки а-ля куртки аляска с массивными воротниками и капюшонами, выполненными из меха. Вторая часть шоу из дерзкого гламура сменила мотив на элегантные, но по-прежнему невычурные атласные брючные костюмы, шубы и массивные броши.





Итальянский шик трансформировался в эклектичный беспорядок, когда на подиуме появилась новая коллекция Миуччи Прада осень-зима 2025: смесь грубости и утонченности, жилетки из меховых шкур будто снятые с первобытного человека в сочетании с атласными брюками и пиджаками классического кроя.





Универсальность и небрежность

В законах современной моды уже не первый год существует негласное правило: одеваться так, будто ты надел первое, что попалось под руку. Дизайнеры Fashion Week 2025, кажется, полностью решили отказаться от нарочитого продумывания деталей образов.

Dolce & Gabbana представили коллекцию "Paparazzi" с непринужденными, а иногда даже дерзкими образами. Рассматривая образы Доменико Долче и Стефано Габбана, ненароком вспоминаешь персонажей фильмов Федерико Феллини, Монику Беллуччи, Софи Лорен и ту самую "La dolce vita", но уже более развязную и адаптированную к современности. Джинсы расслабленного кроя в сочетании с многослойностью и непретенциозным шиком, шелковые блузки, неряшливо не застегнутые на одну пуговицу – всё это диктует современная мода.





Одежда-трансформер

Как мы увидели на миланском шоу Yohji Yamamoto, дизайнеры стремятся создать полноценный базовый гардероб, который будет универсальным и легко адаптируемым к повседневности. Еще одно свежее веяние – модульная одежда. Во время показа Yamamoto практически вся верхняя одежда была двухсторонней: пара моделей останавливается прямо на подиуме, чтобы обменяться верхней одеждой и показать трансформность каждого изделия, например, стеганный бушлат с легкостью превращается в классического кроя утепленный макинтош.

На подиумах Парижа и Милана мы наблюдаем, как дизайнеры вновь делают упор на практичности материалов, поддерживая eco-friendly повестку. В дебютной коллекции бренда "Im Men", запущенного в 2021 году, дизайнеры продолжают идею "a piece of cloth" Иссэя Миякэ, то есть концепцию использования одного полотна ткани при создании изделия с целью минимизировать отходы в процессе пошива одежды.





Этот сезон Недели моды осень-зима 2025 стал отправной точкой к переосмыслению сути модных институций как таковых. Мода отказывается от излишеств дизайна, выбирая взамен практичность и функциональность. Быть может, истина – в простоте?