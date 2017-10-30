Стиль после 30: вещи-враги и вещи-друзья в твоем шкафу

Тридцать лет — прекрасный возраст. К этому времени появляются весомые достижения в карьере, формируются личные и профессиональные цели, при этом мы молоды, привлекательны и энергичны.

В этот период многие женщины сталкиваются с необходимостью пересмотреть свой гардероб, подобрать оптимальный стиль и образ.

Конечно, у каждой из нас свои вкусы. Но люди — существа социальные и встречают по одежке. Свой статус можно подчеркнуть, сделав упор на элегантность и женственность.

Серьезное отношение к работе можно показать с помощью умеренности, гармонии и дорогих тканей. Оптимальная длина юбок и платьев для офиса и досуга — по колено или еще длиннее. Также необходимо отказаться от обтягивающей, прозрачной одежды и глубоких декольте.

Волосы необходимо убирать в прическу или аккуратно укладывать. Макияж — умеренный, тонко подчеркивающий красоту.

Прощай, детство — здравствуй, молодость!

Подростки и представители поколения Z могут позволить себе экстравагантные наряды, необычные сочетания вещей, тканей и цветов. Их никто не осудит за эксперименты с макияжем и прической.

Другое дело — ценная сотрудница крупной компании. В офисе удачно подобранный наряд может способствовать продвижению по службе, вульгарный и безвкусный — поставить крест на карьере и породить массу пустых сплетен.

Успешных, респектабельных мужчин также привлекают гармонично одетые, ухоженные женщины.

Каким вещам не место в гардеробе после 30 лет?

подростковым майкам со зверушками, с лицами поп-звезд и надписями;

платьям «а-ля Барби»;

драным джинсам;

коротким и откровенным нарядам;

шортам;

чрезмерно облегающей одежде;

топам и бюстье, оголяющим живот;

пестрым колготкам;

тряпичным кедам;

пластиковой бижутерии.

123RF/citialliance

Не имею ничего против, но с возрастом они смотрятся некрасиво и вульгарно, создавая образ инфантильной женщины.

Не красят после 30 и растрепанные волосы, дреды, цветные пряди, детские заколки, чрезмерное увлечение темными и яркими тонами в макияже.

123RF/ Aleksandr Polushin

Универсальные вещи на все случаи жизни

Гардероб необходимо выбирать с учетом индивидуальных особенностей внешности. Но есть универсальные вещи, которые необходимо иметь под рукой каждой молодой женщине.

1. Рубашки и блузы белых и однотонных цветов классического кроя. Их можно надеть с пиджаком и без него, с юбкой и брюками.

123RF/Dmytro Buianskiy

Для неформальной обстановки блузу можно сочетать с джинсами, жакетом и интересным аксессуаром.

2. Брюки, широкие или прямые, также отлично выручат в любой ситуации.

























3. Деловые костюмы и офисные платья.

4. Платья темных и пастельных тонов прямого, чуть приталенного или расклешенного от талии силуэта длиной до колен или ниже. Они незаменимы для создания прекрасного, женственного образа.



















5. Прямые темные юбки из хорошей костюмной ткани по колено или немного ниже. В сочетании с классической блузой или пиджаком образуют повседневный рабочий комплект; со стильным джемпером или закрытым шелковым топом — вариант, в котором можно посидеть в кафе или прогуляться по магазинам.

6. Плащи, пальто, шубы. В 30 лет можно надеть спортивную куртку, но только во время занятий спортом или вылазки на природу; косоворотку — если в выходной катаетесь на байке; дутый пуховик — когда играете во дворе с детьми.

В остальное время в верхней одежде должны преобладать элегантные, женственные вещи: плащи из дорогих плащевых тканей или кожи, теплые шерстяные пальто, шубы и куртки из кожи и натурального меха.



























Это могут быть укороченные модели длиной до середины бедра или более практичные вещи по колено. Вполне допустимы норковые куртки до талии, которые комбинируют с прямыми юбками и классическими брюками. С длинными моделями верхней одежды в 30 лет лучше повременить, чтобы не стать похожей на тетю.

7. Элегантные офисные туфли с невысоким, устойчивым каблуком — черные, светлые и еще пара подходящих цветов.

8. Прогулочные туфли на плоской подошве.

9. Элегантные ботинки и сапоги с удобным каблуком средней высоты черного цвета.

10. Удобные ботинки или сапоги на плоской подошве для длительных прогулок.

11. Сумки, сочетающиеся с обувью или верхней одеждой.

Вечерний образ

Высокие каблуки, женственные платья, небольшие клатчи. Беспроигрышный вариант — черное платье. Это может быть короткое шелковое платье-футляр с отделкой из дорогого кружева или роскошный сарафан в пол. Подойдут платья с интересными драпировками и асимметричными деталями, красивых, но не броских цветов.

Исключение составляет красный. Если необходимо привлечь к себе внимание, это лучший вариант!

Фото: Globallookpress.com