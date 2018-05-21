Не пропусти модные новинки спортивных костюмов 2018

Костюмы для теплого времени года представлены как в облегающих, так и свободных фасонах. Например, для особенно жаркой погоды это могут быть короткие шорты и топ. Также это могут быть топ со спортивными штанами, футболки с шортами или штанами. Шорты могут быть свободными или облегающими. В любом случае, женские модные спортивные костюмы 2018 года невероятно разнообразны (см. фото)!

Также для теплого времени года актуальны капри — в тренде капри как пастельных оттенков, так и ярких. Один из хитов сезона — сочетание красного и синего цветов.

Модные цвета

В моде сезона 2018 — сочетание контрастных оттенков. Так, одно из самых эффектных сочетаний — темный верх и яркий низ. В тренде крупные анималистические и футуристические принты. Также спортивную одежду сезона украшает клетка, геометрические принты, полоски.

Если вы предпочитаете сдержанные оттенки, то выбирайте костюмы синего, черного, темно-фиолетового оттенков; если же вы любите яркие цвета, то будете рады узнать, что в моде неоновые оттенки, особенно оранжевый, желтый, красный. Еще один хит сезона — декор в виде надписей на толстовках.

Костюмы для йоги

Костюмы для занятий йогой сезона 2018 выполнены из тонкого стретча — он практически не ощущается на теле, не сковывает движений, очень комфортен в носке. Самая модная цветовая палитра — пастельные оттенки.

В моде спортивные бюстгальтеры и кроп-топы на завязках, боди-конверты, облегающие фигуру, расклешенные брюки, спортивные костюмы с лайкрой.

Для занятий аэробикой и на тренажерах

Спортивные костюмы для тренировок в зале максимально функциональны, отличаются лаконичным дизайном. В женских спортивных коллекциях сезона 2018 предпочтение отдается геометрическим принтам и графическим рисункам. Что касается цветовой палитры, то в тренде костюмы черного и серого цвета, а также цвета металлик. В моду вошли расклешенные топы с крестовидной спиной, которая хорошо поддерживает осанку, а также брюки джоггеры из современных дышащих материалов.

Для бега

Костюмы для бега, в том числе на улице, представлены в сдержанных оттенках.

Преимущественно это черный, белый и серебристый. Акцент сделан на декоративную отделку. Например, это сетчатые вставки (они еще выполняют и практическую функцию — пропускают воздух) и стеганые карманы. В этом сезоне в тренде прямые брюки с лампасами — они комфорты, удобны для занятий спортом, не сковывают движения.

Замшевые костюмы

Спортивные костюмы из замши — хит сезона 2018. Они очень женственные, мягкие, приятные на ощупь, в них приятно тренироваться на улице в прохладную погоду. Костюмы могут иметь традиционное исполнение с брюками, а могут быть исполнены в виде замшевого платья. Однако замша может показаться слишком тяжелой для теплой погоды.

Дизайнеры предлагают более легкую замену — плюшевые костюмы. Эти модели очень мягкие и комфортные. В основном они представлены в свободных фасонах с расклешенными брюками, однако, в моде облегающие брюки и мастерки.

Расклешенные спортивные брюки

В моду сезона 2018 вошли расклешенные женские спортивные брюки. Кому-то они могут показаться не слишком комфортными для интенсивных тренировок, особенно если вы до этого выбирали облегающие фасоны. Однако они могут быть удобны для ряда тренировок, например, стретчинга или йоги.

Костюмы с принтами

Из сезона 2017 в 2018 перешел тренд на спортивные костюмы с принтами. Такие костюмы очень нарядные, элегантные и женственные. Принты и расцветка могут быть самыми разными. Например, уже несколько сезонов подряд не утихает мода на камуфляжный принт. Стильно смотрятся цветочные принты — в этом сезоне они представляют собой мелкий рисунок, покрывающий весь костюм.

Остаются в моде белоснежные костюмы, хотя они не самый практичный выбор для занятий спортом, а также костюмы в сером цвете. Если серый кажется вам слишком скучным, обратите внимание на серые костюмы с цветными принтами.

Костюм-тройка

Спортивные костюмы-тройки универсальны, практичны и очень удобны. А еще не соответствуют последним модным тенденциям, что можно было увидеть на подиумах. Костюмы, состоящие из трех частей, в основном выполнены из уютного и приятного к телу трикотажа. Если вы занимаетесь спортом и на улице, и в зале, обратите внимание именно на такую модель.

Пижамные костюмы

Пижамные костюмы стоят на одном уровне с плюшевыми — они такие же мягкие и комфортные. Костюмы, выполненные в пижамном стиле, имеют свободный фасон и широкие наружные швы. Такие костюмы смотрятся очень стильно, однако, не каждая девушка осмелится заниматься в таком костюме в спортивном зале, поэтому они больше подходят для экстравагантных девушек.