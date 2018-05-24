Онлайн шопинг на Шопотаме - легко!
Выбор одежды и обуви в интернете предполагает внимательное изучение каталога и обязательный учет размеров. В обновлении гардероба поможет специализированный ресурс Шопотам, который полезен для женщин и мужчин.
Именно в размерной сетке на Шопотаме можно найти нужную информацию, которая позволит сделать правильный выбор с учетом существующих пожеланий относительно образа.
На специализированном ресурсе можно найти одежду и обувь бренда Адидас и других известных торговых марок, которые заслужили уважение благодаря стилю и высокому качеству.
Особенности выбора одежды и обуви по размерам
Правильный выбор вещей для гардероба предполагает обязательный учет размеров.
Выбирая вещи, целесообразно учитывать стандартные мерки для мужчин и женщин:
- Обхват груди. Следует провести замер по выпуклым точкам груди, под подмышечными впадинами, чуть выше по спине.
- Обхват талии. Замеры проводят только вокруг талии, горизонтально. Отклоняться по высоте нельзя для правильных результатов.
- Обхват бедер. Крайне важно правильно измерить окружность бедер. Сантиметровой лентой следует обхватить самые выступающие места ягодиц.
Вышеперечисленные стандарты снятия мерок считаются основными, но иногда требуется учитывать ширину плеч и длину рукава.
Каждый человек должен выбирать вещи с учетом индивидуальных потребностей, ведь предполагается обязательное стремление к комфорту. К тому же тело обычно отличается неправильными пропорциями, о чем нужно помнить при правильном выборе вещей в интернете.
Мужчины и женщины также должны выбирать обувь с учетом предполагаемого комфорта. В обязательном порядке учитывается полнота стопы (показатель обхвата в наиболее широкой части носка, в месте выпирающей точки).
Современные производители также предлагают очень узкие и широкие ботинки, поэтому можно выбрать наиболее подходящую модель с учетом особенностей строения ноги. Кроме этого, рекомендуется мерить длину стопы вечером для того, чтобы узнать максимально возможное значение. Целесообразно выбирать обувь с прибавлением 2 миллиметров к полученным результатам (длина и полнота стопы) для максимально возможного комфорта.
Правильный выбор одежды и обуви с учетом их размеров – это ответственная задача, с которой можно успешно справиться благодаря доступным рекомендациям и правильной размерной таблице.
Преимущества шопинга и выбора предметов гардероба на Шопотам
Сервис Шопотам предоставляет максимально выгодный шопинг для представителей своей целевой аудитории.
Основные преимущества успешного выбора одежды и обуви:
- богатый каталог одежды и обуви, которые представлены лучшими брендами из разных стран;
- возможность воспользоваться правильной таблицей размеров, благодаря чему можно выбрать предметы гардероба с учетом собственных потребностей;
- высокое качество вещей, их идеальное соответствие с указанными размерами, вследствие чего гарантируется максимально возможный комфорт.
Успешный выбор одежды и обуви с учетом собственных размеров для создания удобного гардероба возможен на специализированном ресурсе Шопотам.