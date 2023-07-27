Стали трендами: четыре ошибки в гардеробе завоевали мир моды

Некоторые образы сначала казались нелепыми, а потом стали эталоном утонченного вкуса

Мода – дама очень прихотливая. То, что еще вчера казалось очень стильным и современным, уже сегодня может стать нелепым и устаревшим. Что движет модными тенденциями, и по какому закону работает этот мир, не всегда легко понять. Женский журнал kleo.ru рассказывает, какие, на первый взгляд, провальные образы в итоге стали эталоном стиля.

Спортивный стиль

Всего несколько десятилетий назад сложно было представить модницу, которая явится на светскую вечеринку в спортивных штанах и коротком топе. Тогда такое появление точно бы обсуждали в кулуарах и высмеивали. Спортивные майки и удобные для бега брюки можно было увидеть только на спортивных девушках во время тренировки. Однако креативным дизайнерам показалось, что такая форма одежды смотрится очень стильно и привлекательно. Теперь дамы с радостью разгуливают в спортивных топах и тренировочных штанах не только в повседневной жизни, но и на светских раутах и даже на работе.

Тотальная джинса

Джинсы прорвались в мир моды много десятилетий назад. Удобная практичная одежда сразу завоевала любовь не только модниц, но и простых обывателей. Вопросов к джинсовым штанам давно нет, однако такой стиль, как тотальная джинса, еще недавно казался дурновкусием. Человек, одетый с ног до головы в джинсовую одежду, вызывал ассоциации с ковбоями, коровами и сельской жизнью. Однако со временем такая ошибка гардероба превратилась в показатель утонченного вкуса. Сегодня многие модели с удовольствием вышагивают в джинсовых костюмах и даже дополняют их джинсовыми сапогами.

Оверсайз

Раньше бесформенная одежда стойко ассоциировалась с необходимостью донашивать вещи за старшим поколением или даже с лицами без определенного места жительства. Казалось, что наряд «с чужого плеча» никогда не станет писком моды. Однако времена меняются, и сегодня бесформенный мужской пиджак на хрупких девичьих плечах смотрится очень стильно. Самые именитые модницы с большим удовольствием носят худи на несколько размеров больше.

Нижнее белье вместо вечернего наряда

Когда-то явиться на светскую вечеринку в комбинации, сильно напоминающей ночную сорочку, могла позволить себе лишь королева эпатажа. Однако со временем эти тенденции распространились и на повседневную моду. Никто не осудит девушку, которая придет на вечеринку в шелковых шортиках и коротком топике. Наоборот, такой наряд кажется очень сексуальным и привлекает внимание. Стильная сорочка давно имеет амбиции заменить собой классическое черное платье.